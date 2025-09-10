Коли почалася Друга світова війна, бабуся Тімоті Келлера заборонила туди йти обом своїм синам. Один з них написав відмову з міркувань совісті, а його наречена так цього стидалася, що розірвала заручини. Другий син, Вільям Беверлі Келлер, познайомився з майбутньою дружиною в психіатричній лікарні, у чоловічому відділенні для надто буйних. Вільям Келлер, або інакше Вілл, полюбляв оповідати цю історію саме так. Луїза Анна Клементе працювала медсестрою, а Вілл мусив завершити строкову службу. 24 травня 1947 року, коли обом було по двадцять два, вони побрались у Вілмінгтоні, штат Делавер. Шлюб між Келлером і Клементе уособлював зміни соціальних норм у повоєнній Америці. Переступаючи через відданість конфесіям, молоді пари почали створювати міжрелігійні й міжетнічні сім’ї, чим сприяли потиренню євангельського руху Старшого сина Келлери охрестили в римо־католицькій церкві, його конфірмували як лютеранина, зарахували до семінарії як весліанина з армініанськими поглядами й рукопоклали як пресвітеріанина.

Біля Келлер народився в 1924 році в місті Квакертаун, штат Пенсільванія. Його мати потрапила під вплив місцевих менонітів-пацифістів. Вона відчувала огиду до алкоголю, політики та програм президента Франкліна Рузвельта й відвідувала Church of God (Holiness). Келлери стверджують, що серед їхніх пращурів є ветерани Війни за незалежність. Перший Келлер ступив на американську землю в далекому 1738 році, коли разом із дружиною та чотирма дітьми приїхав до Філадельфії з німецького Бадена. Вони оселилися на фермі в окрузі Бакс, штат Пенсільванія, пустили там коріння й будували життя довкола лютеранської церкви та школи. Протягом двохсот років покоління Келлерів не забиралися за межі рідного краю.

Джеймс, дідусь Тімоті Келлера по маминій лінії, народився в 1880 році поблизу Неаполя й пристав до берегів Америки, коли йому виповнилося вісімнадцять. А бабуся по маминій лінії народилася в сім’ї італійців, які іммігрували до СІЛА наприкінці XIX століття. їхній шлюб зорганізували її батьки? Коли в 1947 році Біля Келлер одружувався з Луїзою Клементе, їм не дозволили проводити шлюбну церемонію в церкві, бо Біля був лютеранином, тож обряд довелося здійснити у священника вдома. Луїза не змогла пробачити тієї образи. Вона охрестила старшого сина в католицькій церкві, але зрештою полишила її та виховала дітей лютеранами.

23 вересня 1950 року в Аллентауні, штат Пенсільванія, Луїза народила Тімоті Джеймса Келлера. Біля тоді викладав мистецтво в маленькому шкільному районі в південній частині Аллентауна, де вони мали квартиру. Він не був задоволений роботою, тож покинув викладати заради кар’єри рекламника, щоб забезпечити сім’ї стабільний дохід. Згодом почав проектувати кухні для компанії Sears. Сім’я перебралася в інший район Аллентауна й звела новий будинок через дорогу від дому Біллових батьків. Колись на цій ділянці ріс сад його бабусі, батькової мами. Врешті Біля Келлер влаштувався в роздрібний магазин Hess Brothers і пройшов шлях від менеджера рекламного відділу до керівника служби стимулювання збуту. Як керівний працівник, Біля проводив багато часу на роботі й майже не бував удома. Луїза не вимагала від нього ні готувати, ні прибирати, ні міняти пелюшки, та й узагалі не чекала, що він якось допомагатиме їй виховувати дітей.1 Друзі Тімоті Келлера запам’ятали Білла як мовчазну тінь у кріслі.3 Усі чудово знали, на кому тримався дім.

Коллін Гансен - Тімоті Келлер - Духовне й інтелектуальне становлення

Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2025. — 320 с.

ISBN 97895418-7-2-617- (Християнське видавництво Кана)

Коллін Гансен - Тімоті Келлер. Духовне й інтелектуальне становлення — Зміст