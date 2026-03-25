Гапонюк - Євангельський рух на Волині

Науково-документальне видання «Євангельський рух на Волині в документах і долях людей», підготовлене Л.А. Гапонюк, М.О. Пирожко та В.Г. Чайкою, є фундаментальним дослідженням історії виникнення та розвитку протестантизму в одному з ключових духовних центрів України. Автори ставлять завдання реконструювати об’єктивну картину життя євангельських спільнот (баптистів, п'ятидесятників, адвентистів), опираючись на раніше закриті архівні фонди та особисті свідчення віруючих. Основна ідея книги полягає в тому, що історія волинського євангелізму — це літопис незламності духу, де віра ставала головним чинником збереження людської гідності в часи воєн, змін державних кордонів та атеїстичних готувань.

Содержательна частина книги детально аналізує витоки руху на Волині в XIX столітті та його стрімке піднесення у міжвоєнний період (1921–1939), коли край перебував у складі Другої Речі Посполитої. Автори послідовно розбирають механізми радянських репресій після 1939 року, використовуючи документи спецслужб для висвітлення доль пастирів та рядових членів громад, які пройшли через заслання та табори. Значне місце у виданні відведено біографічним нарисам — «долям людей», чиї життєві історії ілюструють трагізм і велич епохи. У книзі глибоко досліджується соціокультурний вплив євангельських християн на волинське село, зокрема їхня роль у поширенні грамотності, тверезості та громадської взаємодопомоги.

Текст написаний у строгому науково-публіцистичному стилі, де суха мова архівних протоколів та постанов поєднується з емоційно насиченими спогадами очевидців. Упорядники майстерно структурували величезний масив фактологічного матеріалу, перетворюючи книгу на незамінне джерело для істориків, релігієзнавців та краєзнавців. Робота служить фундаментальним ресурсом для розуміння релігійної ідентичності Волині та внеску протестантських громад у загальноукраїнську духовну спадщину. Це читання допомагає усвідомити, що за кожним архівним документом стоїть жива людина, чий вибір вірності Богу визначав хід історії окремих родин та цілого регіону.

Л.А. Гапонюк, М.О. Пирожко, В.Г. Чайка - Євангельський рух на Волині в документах і долях людей

Луцьк: ХМ “Українська місія благовістя”, 2009. - 448 с.

ISBN 978-966-1699-00-6

Л.А. Гапонюк, М.О. Пирожко, В.Г. Чайка - Євангельський рух на Волині в документах і долях людей – Зміст

Слово до читача

І. “Хто увірує й охреститься — спасеться!”

II. Шляхи проникнення проповіді Євангелія на Волинь

Пробудження народу послав Сам Господь

Молилися українською, німецькою і польською мовами

Першими увірували петербурзькі аристократи ЗО

Ідеї Проханова досягли Волині

Сіялося в Петербурзі й Одесі - зійшло у Ковелі

З Ковеля євангельська звістка розлетілася по Волині

Фетлер та його учні на Волині

Місійна праця Федора Каплуна

Рябошапка приїжджав до Луцька

“Післанець Правди” серед волинян

Такий бажаний християнський “Гость”

Сторінки спогадів: “Люди називали віруючих “народ Божий”

Сторінки документів: “Як лякали людей “штундами”

III. Виникнення і розвиток церков до 1939 року

Утворення регіонів

Регіон Стара Човниця

Луцький регіон

Ковельський регіон

Дубечнівський регіон

Довгівський регіон

Регіон Раків Ліс

Ставлення влади до віруючих на західноукраїнських землях

На богослужіння долали десятки кілометрів

“Ось - я. Пішли мене!”

До сусідів на “Свято Подяки”

Волинські церкви належали до декількох польських Союзів

Міжконфесійне протистояння на Волині і Галичині

Перші кроки нової влади

Сторінки спогадів

Федір Каплун: “Стара Човниця була великим місіонерським центром”

Петро Сардачук: “У хаті не вміщалися, тому проводили зібрання в стодолі”

Степан Нищик: “Благословенним шляхом віри”

IV. У роки воєнного лихоліття

Зловіщі хмари над Волинню

Духовна праця не припинялася і в роки війни

Приймали хрещення, відзначали “Свято жнив”

“Це Бог замкнув ті кулемети, як пащі львам... ”

“Господь був нашим охоронцем”

За відмову від зброї - сталінські табори

Євангельські християни і баптисти об’єдналися в один Союз

Залізничний квиток для епископа

Сторінки спогадів

Сергій Терпелюк: “Духовний гарт Сухобезводної”

Євген Слободзян: “Арештували мене вісімнадцятирічним юнаком”

Любов Власюк: “Бога я пізнала з малих літ”

V. Відновлення церков у післявоєнний період.

Братство ЄХБ у часи войовничого атеїзму

Нові часи - нові порядки

Розкол у братстві та його наслідки

Віруючі підкорялися не листам, а Слову Божому

Храми перетворили в атеїстичні планетарії

З народженням дитини “привітали” штрафом

Пресвітерів викликали в райкомівські кабінети

Молитовні будинки ”заважали” владі і в центрі, і на хуторах

Одні будували, інші розбирали

Не згорів у війну, але палав у мирний час

Забирали храми за місяць - повертали роками

Свавілля сільських начальників

Ратнівський “Перець” і “сфабриковане” сіно

Чи й справді релігія була “гальмом”?

Про незгоряючий кущ і манну небесну

Прозріння чи відступництво?

Стосунки влади і церкви

Покликання і відповідальність старшого пресвітера

Не все з Москви було видно

Голос підтримки із-за кордону

Пісок в очі, а караван іде

Що не можливе для людей, те можливе для Бога

Люди каялися - зростали церкви

Трохи духовної статистики

Сторінки спогадів

Олексій Нестерук: “Дім молитви відремонтували за одну ніч”

Станіслав Шелест: “Хрестили мене на світанку...”

Антон Ткачук: “Раніше нас випробовували утисками, тепер - свободою...”

Антон Назаревич: “На шлях виправлення не став”

Лідія Мельничук: “Бог - сиротам батько, вдовицям суддя”

Микола Шиманський: “Скільки себе пам’ятаю - я серед дітей Божих”

Надія Євдокевич: “Дякую Богу, що дав мені співчутливе серце”

VI. Період потепління. Церква у незалежній Україні

Перебудова принесла віруючим полегшення

Починали з недільних шкіл для дітей

Відроджувалася віра і з нею - церкви

...І своя християнська друкарня

“Волинське об’єднання стабільне у нашому Союзі”

“Тож ідіть і навчіть... ”

Пройшовши через “Дім суду”

Осягаючи Христове вчення

Співом і музикою славимо Христа

Добре дітям у “дяді Колі і тьоті Ніни”

Сиротинець і школа - під одним дахом

Молодь обирає Христа

Лікують душу і тіло

“Діаспора - кровна частка нашого братства”

Кому “заважають” баптисти?

Що хвилює нас самих

Сторінки місіонерського служіння

Вільям Капітанюк: “Кожному школяреві подарувати книжку про Христа”

Леонід Мандзюк: “Бачать наше правдиве життя”

Анатолій Ломака: “Будьмо світлом для світу!”

Роман Гапончук: “3 Євангелієм на казахській землі”

Інна Денисюк: “Заполяр’є відкрите для Христа...”

Лідія Гапонюк: “Засвідчимо про спасіння кожному жителю Йошкар-Оли”

Післямова

З вірою в Бога та Україну

Використана література