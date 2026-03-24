Гарин - Человек: духовность и телесность
Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков - Человек: духовность и телесность
Харьков: Фолио, 2020г. — 943 с. — (Серия "Большой науч. проект")
ISBN 978-966-03-8087-5 (Большой науч. проект).
ISBN 97 8-966-03-8882-6.
Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков - Человек: духовность и телесность - Содержание
ГЛАВА 1 Я - МИР ВО МНЕ
Постижение человека - <Всё в табе> - Я с первобытным неразлучен - Зримая тьма
ГЛАВА 2 ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК, ИЛИ ЧЕЛОВЕК СО СВОЙСТВАМИ
Из жизни насекомых - Man the measure - Эгоизм - Ложь - Страх - Аргументы бессильны против страстей
ГЛАВА 3 СОЦИYМ ИЛИ ГЕН?
Дух и плоть - Лысенковщина живет и побеждает - Человеческий зверинец? - Социальное? - Nature or narture? - Социобиология - Строение тела и характер - Этика и биология - О поведении - Скиннеризм - Всё течет, но ничего не меняется - Бессонный мир
ГЛАВА 4 ПОЛЫЕ ЛЮДИ
Благоразумие выгодно - Жаль людей! - Ад - это другие - Общение - Типы личности - Oeuvre - Marginalia
ГЛАВА 5 ПОМЫСЛИ САМОГО СЕБЯ
О личностном - Человек и орда - Что такое ницшеанство? - Ессe homo - Отступление об аксиологии - Путь вглубь, или человекознание как трагедия - Человек есть большее - Умерщвляй прошлое
ГЛАВА 6 О НАСИЛИИ
Вначале было оружие - Дознание - Механический апельсин - Агрессивность - Человек - ошибка эволюции? - Феномен палачества - Век насилия - Природа насилия - О социальной этологии - Насилие и власть - Одной фразой о тирании - Насилие и культура - Взрастет любовь из ненависти грозной?
ГЛАВА 7 О ВОЙНЕ
Полемология, или анатомия войны - Маленькая бухгалтерия войны - Война и мир - Человеческая боевая машина - солдат - Апокалипсис - Тщета победы
ГЛАВА 8 О ПРЕСТYПНОСТИ
Всегда за решеткой - L'homme сriminel? - Преступность и болезнь - От Ломброзо до Сатерленда
ГЛАВА 9 О РЕВОЛЮЦИИ
Молох - Почти апология, или право на Вандею - Революция как религия - Нуждается ли мир в новой редакции? - Революция как образ жизни - Революция как утопия - Куда ведут поезда локомотивы истории? - Blasters или Weltverbesserer? - Красота революции? Музыка?- Нет, сила! - Фрейд или Мавр? - Праздник трудящихся? - Тарантулы? - Сентиментальный тигр - Разгул безудержной стихии - Прекрасный новый мир - Револючия особого рода? - Tel quel - Сновидения порождают чудовищ
ГЛАВА 10 ОБ УТОПИИ
Благими намерениями - Лакедемон - Аристокл ((Вариант 1) - Аристокл ((Вариант 2) - Утопия нищеты - Век Кроноса, или назад к природе - Страна Кокейн - еловек для всех времен - Кладбище с дорогими покойниками - Из утопии - в жизнь - От Апостола равенства до равенства - Клод-Анри-де-Рувруа - Шарль из Лиона - Ленаркский мечтатель - Утопия, револючия, анархия - Homme terrur - Великая надежда ХХ века, или рай - немедленно! - Человеческие качества - Свойства утопии - Вниз по кроличьей норе - Высокое заблуждение человечества? - Три года труда и десять тысяч лет счастья - Наш вечный город Глупов - Зияющие высоты Дайджест - Дуазъюлайки - Гротески - Старший брат охраняет тебя - Безумное чаепитие, или время остановилось - Расхищение времени
ГЛАВА 11 ПСИХОЛОГИЯ И СВОЙСТВА МАСС
Масса - чудовищна - Всемство, все мы - Душа массы, или Калибан говорит - Синдром омассовления, или организованное общество - Сталин с нами - Народ и партия едины, или <колымский трамвай> средней тяжести Дайджест - Знакомые все лича в толпе Дайджест (по Ю Богомолову) - А масса ликовала
ГЛАВА 12 О ГYМАНИЗМЕ
У истоков - От Возрождения до вырождения - Реальный гуманизм: плаха - Гуманизм и террор? - Раб рабов божиих - Сан-Франческо Д'Ассизи - Махатма - Доктор Оганга
ГЛАВА 13 ЧЕЛОВЕК В ПОСТФРЕЙДИЗМЕ
Юнг - Архетипы - Время, в котором все уже есть - Адлер - Райх - Карен Хорни - Фромм - Лакан - Психоанализ в России - Наши
