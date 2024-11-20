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Гармаев - Пути и ошибки новоначальных

Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных - Ответы на вопросы - Беседы в паломническом рейсе
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Путь оглашения и воцерковления проходит каждый человек, когда вступает в церковную ограду и обретает отношения с Господом.
Мы живем в мире, устроенном Богом в определенном порядке и последовательности. В силу этого и в духовном развитии людей существуют свои закономерности.
Большое счастье родиться в семье, где духовное преемство сохранялось непрерывно. Нет ничего более драгоценного, чем живое дыхание Духа Божия, которое совершается в семье, в поступках верующего человека.
Те же, кто с детства не были воспитаны в спасительной ограде Православной Церкви, кому не посчастливилось родиться в семье, непрерывно хранившей во многих поколениях христианскую веру, наверняка помнят момент в своей жизни, когда они впервые обратились к Богу.
По милости Божией ныне издается большое количество книг. В связи с этим для читающего человека открывается возможность узнать об опыте Церкви очень многое, от самых простых вещей до самых глубин сокровенного церковного жительства. Но узнать об опыте и узнать сам опыт — разные вещи. Каждый христианин, пребывающий в Церкви, знает, что опыт чтением не берется. Более того, в иных случаях чтение может оказаться даже неполезным.
Стать действительно церковным человеком — значит, стать человеком, несущим в себе Христа, Его нрав, Его характер. Поэтому, чтобы жить и действовать по Христу, должно иметь еще нечто помимо книг. Что же? Необходимо живое участие Бога, то действие благодати, которым Господь призывает к Себе и наставляет всякое сердце, пробудившееся к вере.
Но, кроме непосредственного благодатного опыта, не менее важны встречи с живыми людьми, которые живут дыханием Духа. Без них порой невозможно узнать, что такое милосердие, терпение или великодушие. Это может открыться только благодаря встрече с человеком, много лет пребывающим в Церкви и много потрудившимся в молитве для обретения нрава Христова.
Много получит тот, кого сподобит Господь встретить человека, имеющего дар смирения и кротости в своем нраве. Все предыдущие представления об этих добродетелях, полученные из книг, — ничто по сравнению с тем, что чувствуешь от стоящего пред тобой живого человека, несущего в себе благодатное присутствие Божие. И нет ничего дороже в нашем земном общении друг с другом, чем эти откровения, эти краткие минуты неожиданных встреч, которые дарует нам Господь.

Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных - Ответы на вопросы - Беседы в паломническом рейсе

Мн.: Лучи Софии, 2002.- 384 с.
ISBN 985-6171-52-0

Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных – Содержание

  • Оглашение и воцерковление совершает Господь
  • Может ли Господь нас оставить?
  • Призывающая благодать Божия и греховная натура человека
  • Всех научим. — Не тут-то было
  • Первый этап — оглашение
  • Познавательная часть пути
  • Практическое освоение церковных действий
  • Два важнейших таинства
  • Мирянин, священник, монах
  • Как благодать Божия поддерживает человека
  • Своенравие воцерковляющихся и оглашение ближних ..34 Второй период — промежуточный, от оглашения к воцерковлению
  • Общая характеристика
  • Где найти образ?
  • Значение периода воодушевляющей благодати
  • Размышление над Евангелием, Псалтирью
  • Отношение к ближним
  • Значение наших ближних
  • Третий период — воцерковление
  • Значение правил церковной жизни
  • Правило по отношению к Богу
  • Правило по отношению к ближним
  • Правило по отношению к самому себе
  • Отход от церкви в период оскудения веры
  • Периоды обретения человеком отношений с Богом
  • Нрав человеческий и нрав Христов
  • Каким духом живет человек?
  • Труд и подвиг переходного периода
  • Искушения
  • Самомнение, своенравие, своеволие
  • Пять шагов преодоления безнравия
  • Как и зачем читаются книги
  • Дела веры
  • Немного о покаянии
  • О страхе Божием
  • Продолжение о таинстве покаяния
  • В несправедливости жизни ищи Бога
  • Сознание себя
  • Искушения во время покаяния
  • О послушании
  • Воздержание
  • Плоды Причастия
  • Размышления о любви и радости у Гроба Господня
  • Об экстрасенсах, целителях и о том, как относиться к болезням
  • Отношение к болезням и скорбям в католическом и протестантском мире
  • О духовном отце
  • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
  • О призывающей благодати
  • О заповедях блаженств
  • О том, стоит ли делиться впечатлениями о паломничестве
  • О фотографировании в паломничестве
  • О молитве за врагов
  • О молитве за иудеев
  • О помыслах во время молитвы
  • О борьбе со сном во время молитвы
  • Как молиться за отроков и как привести их к вере .....
  • Об осуждении
  • О Святом Причащении
  • О телесном наказании детей
  • О воспитании детей в воцерковляющейся семье
  • О возможности воцерковления взрослых детей
  • О правильном отношении к животным
  • О внешних атрибутах церковной жизни
  • О язычестве в православии
  • О “мытье” после Причастия
  • О суевериях в церковной практике
  • О правильном понимании поста
  • Об отношении к наглым и бесцеремонным людям
  • О любви к Богу и ближнему
  • Что значит “враги человеку домашние его”
  • О телевизоре
  • О телевизионных новостях
  • Дети и телевизор
  • Об употреблении лекарств
  • О вредных страстях и привычках
  • Об употреблении спиртного
  • О жизни христианина в современном мире
  • О различении воли Божией
  • О прелести
  • Об отношении к художественной литературе
  • О различении периодов воцерковления
  • Что такое послушание?
  • О духовной рассудительности
  • О внешнем поведении
  • Об использовании косметики
  • О венчании после нескольких лет супружества
  • О канонизации царя-мученика
  • О поведении в светском обществе
  • О жизни христианина и начальствовании
  • Об отношении к мнениям
  • И в заключение
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Rating 4.8 / 5
Added 20.11.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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