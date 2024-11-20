Путь оглашения и воцерковления проходит каждый человек, когда вступает в церковную ограду и обретает отношения с Господом.

Мы живем в мире, устроенном Богом в определенном порядке и последовательности. В силу этого и в духовном развитии людей существуют свои закономерности.

Большое счастье родиться в семье, где духовное преемство сохранялось непрерывно. Нет ничего более драгоценного, чем живое дыхание Духа Божия, которое совершается в семье, в поступках верующего человека.

Те же, кто с детства не были воспитаны в спасительной ограде Православной Церкви, кому не посчастливилось родиться в семье, непрерывно хранившей во многих поколениях христианскую веру, наверняка помнят момент в своей жизни, когда они впервые обратились к Богу.

По милости Божией ныне издается большое количество книг. В связи с этим для читающего человека открывается возможность узнать об опыте Церкви очень многое, от самых простых вещей до самых глубин сокровенного церковного жительства. Но узнать об опыте и узнать сам опыт — разные вещи. Каждый христианин, пребывающий в Церкви, знает, что опыт чтением не берется. Более того, в иных случаях чтение может оказаться даже неполезным.

Стать действительно церковным человеком — значит, стать человеком, несущим в себе Христа, Его нрав, Его характер. Поэтому, чтобы жить и действовать по Христу, должно иметь еще нечто помимо книг. Что же? Необходимо живое участие Бога, то действие благодати, которым Господь призывает к Себе и наставляет всякое сердце, пробудившееся к вере.

Но, кроме непосредственного благодатного опыта, не менее важны встречи с живыми людьми, которые живут дыханием Духа. Без них порой невозможно узнать, что такое милосердие, терпение или великодушие. Это может открыться только благодаря встрече с человеком, много лет пребывающим в Церкви и много потрудившимся в молитве для обретения нрава Христова.

Много получит тот, кого сподобит Господь встретить человека, имеющего дар смирения и кротости в своем нраве. Все предыдущие представления об этих добродетелях, полученные из книг, — ничто по сравнению с тем, что чувствуешь от стоящего пред тобой живого человека, несущего в себе благодатное присутствие Божие. И нет ничего дороже в нашем земном общении друг с другом, чем эти откровения, эти краткие минуты неожиданных встреч, которые дарует нам Господь.

Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных - Ответы на вопросы - Беседы в паломническом рейсе

Мн.: Лучи Софии, 2002.- 384 с.

ISBN 985-6171-52-0

Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных – Содержание