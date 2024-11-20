Гармаев - Пути и ошибки новоначальных
Путь оглашения и воцерковления проходит каждый человек, когда вступает в церковную ограду и обретает отношения с Господом.
Мы живем в мире, устроенном Богом в определенном порядке и последовательности. В силу этого и в духовном развитии людей существуют свои закономерности.
Большое счастье родиться в семье, где духовное преемство сохранялось непрерывно. Нет ничего более драгоценного, чем живое дыхание Духа Божия, которое совершается в семье, в поступках верующего человека.
Те же, кто с детства не были воспитаны в спасительной ограде Православной Церкви, кому не посчастливилось родиться в семье, непрерывно хранившей во многих поколениях христианскую веру, наверняка помнят момент в своей жизни, когда они впервые обратились к Богу.
По милости Божией ныне издается большое количество книг. В связи с этим для читающего человека открывается возможность узнать об опыте Церкви очень многое, от самых простых вещей до самых глубин сокровенного церковного жительства. Но узнать об опыте и узнать сам опыт — разные вещи. Каждый христианин, пребывающий в Церкви, знает, что опыт чтением не берется. Более того, в иных случаях чтение может оказаться даже неполезным.
Стать действительно церковным человеком — значит, стать человеком, несущим в себе Христа, Его нрав, Его характер. Поэтому, чтобы жить и действовать по Христу, должно иметь еще нечто помимо книг. Что же? Необходимо живое участие Бога, то действие благодати, которым Господь призывает к Себе и наставляет всякое сердце, пробудившееся к вере.
Но, кроме непосредственного благодатного опыта, не менее важны встречи с живыми людьми, которые живут дыханием Духа. Без них порой невозможно узнать, что такое милосердие, терпение или великодушие. Это может открыться только благодаря встрече с человеком, много лет пребывающим в Церкви и много потрудившимся в молитве для обретения нрава Христова.
Много получит тот, кого сподобит Господь встретить человека, имеющего дар смирения и кротости в своем нраве. Все предыдущие представления об этих добродетелях, полученные из книг, — ничто по сравнению с тем, что чувствуешь от стоящего пред тобой живого человека, несущего в себе благодатное присутствие Божие. И нет ничего дороже в нашем земном общении друг с другом, чем эти откровения, эти краткие минуты неожиданных встреч, которые дарует нам Господь.
Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных - Ответы на вопросы - Беседы в паломническом рейсе
Мн.: Лучи Софии, 2002.- 384 с.
ISBN 985-6171-52-0
Священник Анатолий Гармаев - Пути и ошибки новоначальных – Содержание
- Оглашение и воцерковление совершает Господь
- Может ли Господь нас оставить?
- Призывающая благодать Божия и греховная натура человека
- Всех научим. — Не тут-то было
- Первый этап — оглашение
- Познавательная часть пути
- Практическое освоение церковных действий
- Два важнейших таинства
- Мирянин, священник, монах
- Как благодать Божия поддерживает человека
- Своенравие воцерковляющихся и оглашение ближних ..34 Второй период — промежуточный, от оглашения к воцерковлению
- Общая характеристика
- Где найти образ?
- Значение периода воодушевляющей благодати
- Размышление над Евангелием, Псалтирью
- Отношение к ближним
- Значение наших ближних
- Третий период — воцерковление
- Значение правил церковной жизни
- Правило по отношению к Богу
- Правило по отношению к ближним
- Правило по отношению к самому себе
- Отход от церкви в период оскудения веры
- Периоды обретения человеком отношений с Богом
- Нрав человеческий и нрав Христов
- Каким духом живет человек?
- Труд и подвиг переходного периода
- Искушения
- Самомнение, своенравие, своеволие
- Пять шагов преодоления безнравия
- Как и зачем читаются книги
- Дела веры
- Немного о покаянии
- О страхе Божием
- Продолжение о таинстве покаяния
- В несправедливости жизни ищи Бога
- Сознание себя
- Искушения во время покаяния
- О послушании
- Воздержание
- Плоды Причастия
- Размышления о любви и радости у Гроба Господня
- Об экстрасенсах, целителях и о том, как относиться к болезням
- Отношение к болезням и скорбям в католическом и протестантском мире
- О духовном отце
- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
- О призывающей благодати
- О заповедях блаженств
- О том, стоит ли делиться впечатлениями о паломничестве
- О фотографировании в паломничестве
- О молитве за врагов
- О молитве за иудеев
- О помыслах во время молитвы
- О борьбе со сном во время молитвы
- Как молиться за отроков и как привести их к вере .....
- Об осуждении
- О Святом Причащении
- О телесном наказании детей
- О воспитании детей в воцерковляющейся семье
- О возможности воцерковления взрослых детей
- О правильном отношении к животным
- О внешних атрибутах церковной жизни
- О язычестве в православии
- О “мытье” после Причастия
- О суевериях в церковной практике
- О правильном понимании поста
- Об отношении к наглым и бесцеремонным людям
- О любви к Богу и ближнему
- Что значит “враги человеку домашние его”
- О телевизоре
- О телевизионных новостях
- Дети и телевизор
- Об употреблении лекарств
- О вредных страстях и привычках
- Об употреблении спиртного
- О жизни христианина в современном мире
- О различении воли Божией
- О прелести
- Об отношении к художественной литературе
- О различении периодов воцерковления
- Что такое послушание?
- О духовной рассудительности
- О внешнем поведении
- Об использовании косметики
- О венчании после нескольких лет супружества
- О канонизации царя-мученика
- О поведении в светском обществе
- О жизни христианина и начальствовании
- Об отношении к мнениям
- И в заключение
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