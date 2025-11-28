Гарсиа - Воспевать божественное - Молитвы и воззвания для язычников

Под этой обложкой собраны молитвы, песнопения, обращения к богам, которые я использовал в своей личной молитвенной и ритуальной практике, а также в ритуальной работе, разделенной с другими язычниками, в последние пятнадцать лет. Некоторые из них — плод моего собственного творчества, некоторые — переводы с других языков. Определенные молитвы (например, Розарий Богине и Богу) я повторяю часто, вновь и вновь, другие тексты звучали для меня только один раз. Тем не менее, ко всем этим песнопениям я питаю особую нежность, поскольку они напоминают мне об опыте встречи со священным — опыте главном и единственно нужном человеку на земле.

Идея создать своего рода «языческий молитвенник», который бы могли использовать русскоязычные последователи различных направлений современного язычества, родилась у нас с падре Айтварасом Наррентурмом, ныне регентом «Общества Агавы», а тогда — жрецом «Виккан Северной столицы», одним апрельским днем десять лет назад. Я помню, как мы сидели в баре на Василеостровской и говорили о каких-то тогдашних сварах в викканской среде. Кажется, в очередной раз воевали Москва и Питер — а поводом стали жалобы москвичек на отсутствие в викке «настоящих мужчин». Подосадовав на дрему честь наших дам (тогда не было слова кринж, но уже изобрели фэйспалм), мы с Падре согласились, что русской викке необходимо что-то вроде митраистских мистерий, на которых бы мы могли планомерно работать с Богом, как женщины работают с Богиней на своих закрытых женских кружках; параллельно, кто-то из нас предложил создать паблик вКонтакте (ныне VK), посвященный текстам, которые можно использовать в викканских ритуалах. Сразу же родилось название — «Викканская литургия».

Падре на следующий же день создал группу, поставив на аватару картину любимого им Бронникова, и начал заполнять ее контентом. Примечательно, что в описании группы он подчеркнул, что здесь не будет магии — Витя М, ныне Виктор Арадия, помнится, как раз недоумевал, зачем проводить такое строгое разделение — разве магия не во всем, что мы делаем? Но я понимаю, что хотел сказать Падре — он стремился к библиотеке текстов, где во главу угла ставится не определенная цель оператора, а само божественное и радость от контакта с ним.

Так получилось, что вскоре основной труд по заполнению группы лег на меня. Собственно викканские тексты, которые можно было бы выложить, закончились довольно скоро — но стали появляться переводы орфических гимнов, молитв «женской духовности», друидических и кельтских фольклорных песнопений, стихов современных языческих поэтов и тексты самого разнообразного характера. Наиболее неожиданными для меня самого стали отрывки из поэмы Алистера Кроули, посвященной Деве Марии (да, она существует) и «Тайное песнопение» из герметического корпуса.

Примерно десять лет я исполнял работу, которую сам на себя возложил, пополняя это разнородное собрание своими и чужими текстами. Не скажу, что эта работа приносила мне большое удовлетворение. За десять лет на моей памяти только один человек поблагодарил меня за нее. Эти десять лет для меня стали очень трудными, во многом мучительными годами — а я постил аккадские и греческие молитвы, снабжая их иллюстрацией для визуального измерения культурного контекста; я постил их, когда думал о самоубийстве, постил их, когда жил в Ирландии, Монголии и Камбодже, когда работал и когда был безработным, постил из родного дома, из палатки, из заплеванной коммуналки, из тропической виллы и из азиатских аэропортов. В конечном счете, это занятие стало частью моей человеческой комедии — я воспринимал его как некое покаяние, очередное упражнение в смирении и осознании собственной ограниченности: если не удается наладить свою собственную жизнь, остается собирать божественные слова, которые напоминают об истинном — напоминают и мне и другим, с которыми я ими делюсь.

Гарсиа - Воспевать божественное - Молитвы и воззвания для язычников

«Касталия», 2025. — 272 с.

ISBN 978-5-907969-62-9

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