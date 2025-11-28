Гарсиа - Воспевать божественное - Молитвы и воззвания для язычников

Гарсиа - Воспевать божественное
Под этой обложкой собраны молитвы, песнопения, обращения к богам, которые я использовал в своей личной молитвенной и ритуальной практике, а также в ритуальной работе, разделенной с другими язычниками, в последние пятнадцать лет. Некоторые из них — плод моего собственного творчества, некоторые — переводы с других языков. Определенные молитвы (например, Розарий Богине и Богу) я повторяю часто, вновь и вновь, другие тексты звучали для меня только один раз. Тем не менее, ко всем этим песнопениям я питаю особую нежность, поскольку они напоминают мне об опыте встречи со священным — опыте главном и единственно нужном человеку на земле.
Идея создать своего рода «языческий молитвенник», который бы могли использовать русскоязычные последователи различных направлений современного язычества, родилась у нас с падре Айтварасом Наррентурмом, ныне регентом «Общества Агавы», а тогда — жрецом «Виккан Северной столицы», одним апрельским днем десять лет назад. Я помню, как мы сидели в баре на Василеостровской и говорили о каких-то тогдашних сварах в викканской среде. Кажется, в очередной раз воевали Москва и Питер — а поводом стали жалобы москвичек на отсутствие в викке «настоящих мужчин». Подосадовав на дрему честь наших дам (тогда не было слова кринж, но уже изобрели фэйспалм), мы с Падре согласились, что русской викке необходимо что-то вроде митраистских мистерий, на которых бы мы могли планомерно работать с Богом, как женщины работают с Богиней на своих закрытых женских кружках; параллельно, кто-то из нас предложил создать паблик вКонтакте (ныне VK), посвященный текстам, которые можно использовать в викканских ритуалах. Сразу же родилось название — «Викканская литургия».
Падре на следующий же день создал группу, поставив на аватару картину любимого им Бронникова, и начал заполнять ее контентом. Примечательно, что в описании группы он подчеркнул, что здесь не будет магии — Витя М, ныне Виктор Арадия, помнится, как раз недоумевал, зачем проводить такое строгое разделение — разве магия не во всем, что мы делаем? Но я понимаю, что хотел сказать Падре — он стремился к библиотеке текстов, где во главу угла ставится не определенная цель оператора, а само божественное и радость от контакта с ним.
Так получилось, что вскоре основной труд по заполнению группы лег на меня. Собственно викканские тексты, которые можно было бы выложить, закончились довольно скоро — но стали появляться переводы орфических гимнов, молитв «женской духовности», друидических и кельтских фольклорных песнопений, стихов современных языческих поэтов и тексты самого разнообразного характера. Наиболее неожиданными для меня самого стали отрывки из поэмы Алистера Кроули, посвященной Деве Марии (да, она существует) и «Тайное песнопение» из герметического корпуса.
Примерно десять лет я исполнял работу, которую сам на себя возложил, пополняя это разнородное собрание своими и чужими текстами. Не скажу, что эта работа приносила мне большое удовлетворение. За десять лет на моей памяти только один человек поблагодарил меня за нее. Эти десять лет для меня стали очень трудными, во многом мучительными годами — а я постил аккадские и греческие молитвы, снабжая их иллюстрацией для визуального измерения культурного контекста; я постил их, когда думал о самоубийстве, постил их, когда жил в Ирландии, Монголии и Камбодже, когда работал и когда был безработным, постил из родного дома, из палатки, из заплеванной коммуналки, из тропической виллы и из азиатских аэропортов. В конечном счете, это занятие стало частью моей человеческой комедии — я воспринимал его как некое покаяние, очередное упражнение в смирении и осознании собственной ограниченности: если не удается наладить свою собственную жизнь, остается собирать божественные слова, которые напоминают об истинном — напоминают и мне и другим, с которыми я ими делюсь.
Гарсиа - Воспевать божественное - Молитвы и воззвания для язычников
«Касталия», 2025. — 272 с.
ISBN 978-5-907969-62-9
Гарсиа - Воспевать божественное - Содержание
-
ОЖИВЛЕНИЕ
- Благодарности
- Об этой книге
-
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ
-
Молитвы богиням Зеленого Острова
- Молитва Дану
- Молитва Бригитте 1
- Молитва Бригитте 2
- Молитва Бригитте 3
- Молитва Морриган
- Прославление Морриган
-
Розарий Богине и Богу
- Розарий Богини
- Розарий Бога
-
Колесо года - Четвертные дни
- Имболк
- Бельтайн
- Перед Ламмасом
- Самайн
-
Колесо года - Врата Солнца
- Поль: Король-Остролист и Король-Дуб
- Слава Остаре
- Лита: Песня Высокого Дома
- Мабон: Странник и Морриган
-
Молитва Митре
- Молитва Митре
-
Гимны египетским богам
- Гимн Тоту
- Гимн Нейт 1
- Гимн Нейт 2
- Молитва Исиде Детства
-
Песни на эллинский лад
- Молитва Ночи
- Псалом Гекате
- Молитва Гермесу
- Наркисс и Пан
- Молитва Афине
-
Гимны богам Японии
- Гимн богам творения
- Гимн предкам
- Гимн Аматэрасу
-
Песни Звездной Матери
- Звезда тишины
- Литания Темной Богине
- Псалом Звездной Богине. Dea Est Amor
- Литания Звездной Богине
-
Богу Неведомому
- Молитва борьбы
- Domine vitae meae
- Молитва Богу-Утешителю
-
Время костров
- Песня девы Арадии
- Через заячью кость
-
Пять ликов Богини
- Молчание
- Мать Света
- Нимфа
- Царица
- Судьба
- Молитвы богиням Зеленого Острова
-
ПЕРЕВОДЫ
-
Переводы орфических гимнов
- Орфический гимн Природе
- Орфический гимн Пану
- Орфический гимн Гекате
- Орфический гимн Ночи (Никте)
- Орфический гимн Матери богов
- Орфический гимн Смерти (Танату)
- Орфический гимн Гигиее
- Орфический гимн Солнцу (Гелиосу)
- Орфический гимн Персефоне
- Орфический гимн Эроту-Протогону
- Орфический гимн Сабазию
- Орфический гимн Эфиру
- Орфический гимн Эос
- Орфический гимн Харитам
- Орфический гимн Луне (Селене)
- Орфический гимн Деметре Элевсинской
- Орфический гимн Дионису
-
Переводы текстов из кельтских традиций
- Утренняя молитва Солнцу (Гебридские острова, кон. XIX в.)
- Морган Дэмлер. Молитва приношения Бригитте Обездоленных (Bridh Ambue)
- Генеалогия Бригитты (паганизированная версия Морган Дэмлер)
- Генеалогия Бригитты (оригинальная версия, записана на Гебридских островах, кон. XIX в.)
- Келли Рэнкин. Молитва Бригитте
- Джордж Макгрегор Рейд. Y Gwir yn erbyn y byd - Истина, что бросает вызов миру
- Валлийское Заклинание Авена (Urd Derwyddon Mon; Орден друидов о. Англси)
- Молитва Гвину ап Ниду 1
- Молитва Трем Сестрам (Кланн Бригитты, Clann Bhride)
- Молитва Гвину ап Ниду 2 (XIV в., Уэльс)
- Молитва богине Дон (Urdd derwyddon Mon; Орден друидов о. Англси)
- Благословение богини Мон (Urdd Derwyddon Mon; Орден друидов о. Англси)
- Валлийская литания Ллеу (Urdd Derwyddon Mon; Орден друидов о. Англси)
- Иоло Моргануг. Молитва друидов
- АЕ. (Джордж Расселл, 1867-1935) Прах
- АЕ. (Джордж Расселл, 1867-1935) Дана
-
Переводы текстов Содружества Исиды
- Молитва открывающая
- Молитва зажигания свечей на алтаре Богини
- Инвокация
- Благословение
- Благодарение
- Молитва об исцелении
- Кредо
- Ежедневная молитва
- Благодарственная молитва
- Молитва открывающая 2
- Святейшая из святых
-
Переводы текстов женской духовности
- Призыв Коры (Традиция Фераферия)
- Эбби Уиллоурут. Молитва Единства
- Эбби Уиллоурут. Мать Вселенной
- Эбби Уиллоурут. Молитва становления
-
Переводы из Дорин Валиенте
- Присутствия
- Завороженные
- Ведьма вспоминает свое прошлое воплощение
- Противосолонь
- Межвременье
- Natura Naturans
- Старая игра Майского дня, или Потерянные в кельтских сумерках
- Паломничество в Гластонбери
- Песнь Бельтайна
- Hermaphrodite Panthea (Всебогиня-гермафродит)
- Имболк
- Успех и провал
- Из ритуала Зимнего солнцестояния
- Эпитафия Колдуну
- Инвокация
-
Переводы из Вивиан Кроули
- Молитва Бригантии
- Слова Сехмет
- Наказ Арадии
- Благословение Великой Матери
- Молитва Венере
- Наказ Арианрод
-
Переводы из Дион Форчун
- Инвокация Пана (из романа «Магия Луны»)
- Речь Богини (из романа «Жрица моря»)
- Переводы орфических гимнов
-
Послесловие
- Платонический гимн к Богу
-
ПРИЛОЖЕНИЕ
-
Молитва язычника
- Теория
- Практика
- Сведения о переведенных произведениях и их авторах
- Указатель божеств
- Молитва язычника
No comments yet. Be the first!