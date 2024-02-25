Гартфельд Германн – Вера вопреки КГБ

Он боролся с болью в отбитых почках, с болью всего, что было отбито у пего внутри. Сплюнул: кровь. Тело конвульсивно содрогалось. Лицо исказилось от боли. Но он не произнес ни звука.

- Скажи нам, кто тебя бил?

Он покачал головой.

Сотрудник спецслужбы встал и вышел из комнаты, охранник последовал за ним. Глаза избитого человека следили за вышедшими из комнаты. И он улыбнулся. Дежурный тюремный надзиратель не мог понять этой улыбки, и спросил:

- Старик, что тебе так радостно?

- Скажи им, - с усилием сказал пожилой мужчина и его лицо вновь исказилось от боли, - что я люблю Его...

- Кого?

Пожилой мужчина мгновение оставался безмолвным. Потом он выдавил из себя.

- Скажи ему, что Иисус также возлюбил его до смерти. Передай моей.../он вновь плюнул в ведро кровью/ ... моей любимой России, что я любил ее больше жизни, и...

Его голос утихал, но он все-таки смог сказать:

- Иисус любит эту страну больше, чем ее собственные сыновья...

Его глаза закрылись. Избитое тело замерло.

В изолятор вбежал заключенный, пронзительно крича:

- Батя! Не умирай!

Отчаянный крик побудил надзирателя отойти, притаиться в углу. Заключенный, рыдая, упал па нары, положил голову на грудь старого человека.

- Не умирай! Это из-за меня! Не умирай, батя! Батя, прости!

Старый человек исподволь вновь открыл глаза, приподнял правую руку и положил ее на обритую голову заключенного.

- Не плачь... - прошептал он. - Я люблю тебя... и Россию. Я хочу домой...

Рука сползла с головы молодого человека, - веки закрылись. Но ласковая улыбка осталась на лице.

- Батя, не умирай! - вновь закричал заключенный. Но сердце в груди замерло. Заключенный встал и пооежал к зданию главного управления лагеря. Остальные заключенные смотрели вслед бегущему.

Германн Гартфельд – Вера вопреки КГБ

Перевод с английского языка Валентины Курат. - Львов: «Свичадо», 1993. – 208 с.

ISBN 5-7707-4933-4

Германн Гартфельд – Вера вопреки КГБ – Содержание

Вопреки всему - верить (предисловие на заданную тему 5

Пролог

Персонажи этой книги в порядке их упоминания

1. Освобожден верою

2. Петр

3. Удушающая сеть

4. Тихий крик о помощи

5. Крещение

6. Пастырь православным

7. Тюремный лагерь

8. Тюрьма в тюрьме

9. Новые братья

10. Великий врач

11. Испытанный КГБ

12. Рабство свободы во Христе

13. Стычка с руководителем

14. Око Его наблюдает и за воробьем

15. Всему свое время

16. Постоянный свидетель

17. Неизвестность

18. Новые лагеря, новые обычаи

19. Похороны

20. Укрепляющая мечта

21. Реабилитация

22. Верный повелитель

23. Иные пути

24. Слово ликования

Авторский эпилог