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Гартфельд Германн – Вера вопреки КГБ

Германн Гартфельд – Вера вопреки КГБ
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs
Он боролся с болью в отбитых почках, с болью всего, что было отбито у пего внутри. Сплюнул: кровь. Тело конвульсивно содрогалось. Лицо исказилось от боли. Но он не произнес ни звука.
- Скажи нам, кто тебя бил?
Он покачал головой.
Сотрудник спецслужбы встал и вышел из комнаты, охранник последовал за ним. Глаза избитого человека следили за вышедшими из комнаты. И он улыбнулся. Дежурный тюремный надзиратель не мог понять этой улыбки, и спросил:
- Старик, что тебе так радостно?
- Скажи им, - с усилием сказал пожилой мужчина и его лицо вновь исказилось от боли, - что я люблю Его...
- Кого?
Пожилой мужчина мгновение оставался безмолвным. Потом он выдавил из себя.
- Скажи ему, что Иисус также возлюбил его до смерти. Передай моей.../он вновь плюнул в ведро кровью/ ... моей любимой России, что я любил ее больше жизни, и...
Его голос утихал, но он все-таки смог сказать:
- Иисус любит эту страну больше, чем ее собственные сыновья...
Его глаза закрылись. Избитое тело замерло.
В изолятор вбежал заключенный, пронзительно крича:
- Батя! Не умирай!
Отчаянный крик побудил надзирателя отойти, притаиться в углу. Заключенный, рыдая, упал па нары, положил голову на грудь старого человека.
- Не умирай! Это из-за меня! Не умирай, батя! Батя, прости!
Старый человек исподволь вновь открыл глаза, приподнял правую руку и положил ее на обритую голову заключенного.
- Не плачь... - прошептал он. - Я люблю тебя... и Россию. Я хочу домой...
Рука сползла с головы молодого человека, - веки закрылись. Но ласковая улыбка осталась на лице.
- Батя, не умирай! - вновь закричал заключенный. Но сердце в груди замерло. Заключенный встал и пооежал к зданию главного управления лагеря. Остальные заключенные смотрели вслед бегущему.

Германн Гартфельд – Вера вопреки КГБ

Перевод с английского языка Валентины Курат. - Львов: «Свичадо», 1993. – 208 с.
ISBN 5-7707-4933-4

Германн Гартфельд – Вера вопреки КГБ – Содержание

Вопреки всему - верить (предисловие на заданную тему 5
Пролог
Персонажи этой книги в порядке их упоминания
  • 1. Освобожден верою
  • 2. Петр
  • 3. Удушающая сеть
  • 4. Тихий крик о помощи
  • 5. Крещение
  • 6. Пастырь православным
  • 7. Тюремный лагерь
  • 8. Тюрьма в тюрьме
  • 9. Новые братья
  • 10. Великий врач
  • 11. Испытанный КГБ
  • 12. Рабство свободы во Христе
  • 13. Стычка с руководителем
  • 14. Око Его наблюдает и за воробьем
  • 15. Всему свое время
  • 16. Постоянный свидетель
  • 17. Неизвестность
  • 18. Новые лагеря, новые обычаи
  • 19. Похороны
  • 20. Укрепляющая мечта
  • 21. Реабилитация
  • 22. Верный повелитель
  • 23. Иные пути
  • 24. Слово ликования
Авторский эпилог
Views 624
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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