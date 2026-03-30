Пятый том монументальной «Истории греческой философии» профессора Кембриджского университета Уильяма Гатри является завершающим этапом глубокого исследования наследия Платона. В отличие от многих историков, Гатри отказывается от изложения платонизма как застывшей абстрактной системы. Вместо этого он следует за «живой мыслью» философа, анализируя его поздние диалоги в их хронологической последовательности и драматической форме.
Этот том охватывает наиболее сложные и метафизически насыщенные произведения Платона, где подвергается критике и переосмыслению знаменитая теория Идей, закладываются основы логики, космологии и правовой теории. Книга также проливает свет на деятельность ранней Академии, представляя портреты соратников Платона, чьи идеи часто оставались в тени великого учителя.
У. К. Ч. Гатри - История греческой философии. Том V - Поздний Платон и Академия
СПб.: Владимир Даль, 2024. — 799 с.
ISBN: 978-5-93615-361-7
У. К. Ч. Гатри - История греческой философии. Том V - Содержание
«Парменид» и «Теэтет»: Исследование кризиса теории Идей. Гатри детально разбирает аргумент «Третьего человека» и попытки Платона дать определение знанию как истинному суждению с объяснением.
«Софист» и «Политик»: Рождение диалектики как метода разделения и соединения (диэреза). Решение проблемы «небытия» и определение истинного искусства управления государством.
«Тимей»: Грандиозная космологическая картина мира. Демиург, мировая душа и математическая структура материи на основе геометрических тел.
«Законы»: Последний и самый объемный труд Платона, представляющий более реалистичную (по сравнению с «Государством») модель устройства общества, роль воспитания и религии в жизни полиса.
