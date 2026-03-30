Гатри - История греческой философии - Том V

Обзор книги
Category Philosophy, History, Sociology Political Science
Series История греческой философии (2 books)

Пятый том монументальной «Истории греческой философии» профессора Кембриджского университета Уильяма Гатри является завершающим этапом глубокого исследования наследия Платона. В отличие от многих историков, Гатри отказывается от изложения платонизма как застывшей абстрактной системы. Вместо этого он следует за «живой мыслью» философа, анализируя его поздние диалоги в их хронологической последовательности и драматической форме.

Этот том охватывает наиболее сложные и метафизически насыщенные произведения Платона, где подвергается критике и переосмыслению знаменитая теория Идей, закладываются основы логики, космологии и правовой теории. Книга также проливает свет на деятельность ранней Академии, представляя портреты соратников Платона, чьи идеи часто оставались в тени великого учителя.

У. К. Ч. Гатри - История греческой философии. Том V - Поздний Платон и Академия

СПб.: Владимир Даль, 2024. — 799 с.
ISBN: 978-5-93615-361-7

У. К. Ч. Гатри - История греческой философии. Том V - Содержание

  • «Парменид» и «Теэтет»: Исследование кризиса теории Идей. Гатри детально разбирает аргумент «Третьего человека» и попытки Платона дать определение знанию как истинному суждению с объяснением.

  • «Софист» и «Политик»: Рождение диалектики как метода разделения и соединения (диэреза). Решение проблемы «небытия» и определение истинного искусства управления государством.

  • «Тимей»: Грандиозная космологическая картина мира. Демиург, мировая душа и математическая структура материи на основе геометрических тел.

  • «Законы»: Последний и самый объемный труд Платона, представляющий более реалистичную (по сравнению с «Государством») модель устройства общества, роль воспитания и религии в жизни полиса.

