Гаврилов - Доколе не придет отступление. Оно пришло!
Николай Гаврилов – Доколе не придет отступление. Оно пришло! – Слово к тебе! Проповедник!
Ephrata, PA: Типография «Благодать», 2016. – 185 с.
ISBN 978-0-9885493-4-0
Николай Гаврилов – Доколе не придет отступление. Оно пришло! – Слово к тебе! Проповедник! – Содержание
Первая книга: Доколе не придёт отступление. Оно пришло.
Вместо введения
Предисловие
Глава 1. Отступление человеков на земле
1. Отступление в Едемском саду - 2. Отступление человеков до потопа - 3. Отступление Израильского народа
Глава 2. Отступление людей в последнее время
1. Отступление в масштабах государства - 2. Отступление от Библейских основ семьи - 3. Отступление в личной жизни человека
Глава 3. Отступление в церковных рядах
1. Есть ли Библейское обоснование к этому - 2. Отступление христиан от слова Божия - 3. Современные христиане мало знакомы с действием Духа Святого - 4. Отступление от основ учения Христа - 5. Увеличивается число невозрождённых людей - 6. Целомудрие в церквях теряет свою основу - 7. Кризис в воспитании подрастающего поколения - 8. В церковь всё больше проникает мирская музыка - 9. Вечеря Господня подвергается деформации - 10. В богослужения вводятся театральные представления - 11. Попытки ввести спортивные состязания - 12. Приветствие лобзанием святых в порицании - 13. Покрытие головы жён просто смехотворное - 14. Диотрефство служителей — не редкое явление - 15. Церковь, как основа, теряет своё значение
Глава 4. Слово к верным и бодрствующим христианам
1. Скорбящие и гонимые дети Божии - 2. Тем, кто не знает глубин сатанинских - 3. Слово к тем, кто не много имеет силы - 4. Слово к тем, которые не осквернили одежд своих - 5. Слово к тем, кто способен слышать голос Христа - 6. Слово от Господа ко всем побеждающим - 7. Слово ободрения ко всем ожидающим Господа
Заключение
Гимн побеждающей Церкви!
Вторая книга: Слово к тебе! Проповедник!
Слово автора
Вместо введения
Глава 1. Проповедь во свете Библии
1. Что такое проповедь? - 2. Кто участвует в проповеди? - 3. Почему благовестие поручено человекам?
Глава 2. Необходимые условия проповеднику
1. Начальные шаги проповедника - 2. Но вот мы согласились проповедовать - 3. Постоянные духовные основы проповедника - 4. Немного о риторике - 5. Проповедник перед выходом на кафедру - 6. Проповедник во время проповеди - 7. Некоторые правила поведения за кафедрой - 8. Недостатки которые нужно избегать в проповеди - 9. Главные обобщения для проповедника
Глава 3. Разработка текста проповеди
Что такое разработка текста? - При разработке текста важно остерегаться - Метод 1. Постановка вопросов - Метод 2. Разработка текста по времени - Метод 3. Деление текста по ступеням - Метод 4. Тематическая разработка проповеди - 1. Особенности тематической проповеди - 2. Составные части тематической проповеди - 3. Практическая разработка тематической проповеди - Тематическая проповедь № 1 - Тематическая проповедь № 2 - Тематическая проповедь № 3
Глава 4. Конспект проповеди и его оформление
1. Что такое конспект проповеди? - 2. Структура или построение конспекта - 3. Дополнительные условия для составления конспекта - 4. Наглядный пример составления конспекта проповеди - 5. Слово за вами, братья-проповедники
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