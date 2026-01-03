Гаврилов - Доколе не придет отступление. Оно пришло!

1. Скорбящие и гонимые дети Божии - 2. Тем, кто не знает глубин сатанинских - 3. Слово к тем, кто не много имеет силы - 4. Слово к тем, которые не осквернили одежд своих - 5. Слово к тем, кто способен слышать голос Христа - 6. Слово от Господа ко всем побеждающим - 7. Слово ободрения ко всем ожидающим Господа