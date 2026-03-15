В научном творчестве профессора Минской и Московской духовных академий Николая Константиновича Гаврюшина (р. 1946) тесно сплелись интересы в области философии, богословия, истории естествознания и техники, краеведения, эстетики и древнерусской книжности. Одна сфера знания становится для него ключом к другой, но доминанта пребывает неизменной: единство жизни и разумения, знания и веры, вселенский смысл конкретного земного бытия,непрерывность духовной традиции.

В книге рассмотрены религиозные истоки кантовской «разумной веры» и ее восприятие западными философами и русскими богословами; необычно развернута тема «богословие и наука», понимаемая в первую очередь как экспериментальное естествознание: на фоне эволюции классификации наук выявляется связь «богословия электричества» и русского космизма,

оптики физической и интеллектуальной; рефлексия над выразительными формами церковной жизни, критические суждения об иконописных сюжетах и стилях наталкивают на размышления о «границах Церкви»; мотивы религиозной антропологии обнаруживают живейшую связь с социальной философией и критикой индустриальной культуры.

Николай Гаврюшин - Этюды о разумной вере

Минск : Белорусская Православная Церковь, 2010. — 656 с.

ISBN 978-985-511-167-3

Николай Гаврюшин - Этюды о разумной вере - Содержание

«Стану молиться и умом...»

Разумная вера и деятельная экклесиология

Кенигсбергский пиетизм и критическая философия

Два пути разумной веры: И.Г. Юнг-Штиллинг иФ.М. Клингер

У истоков русской духовно-академической философии: святитель Филарет (Дроздов) между Кантом и Фесслером

Мистический неоэллинизм и идеал «эстетической Церкви»: Ф. Бутервек и Ф. Гёльдерлин

Демифологизация религии и эстетический экуменизм: Я. Фриз и его школа

Метафизика всеединства и идея Богочеловечества: К. Краузе и Д. Свабедиссен

Супранатурализм и «истинное христианство»: К. Эшенмайер и И.М. Скворцов

«Твердо установить автономическую мораль»: митрополит Антоний и Иммануил Кант

Богословие «духовной Церкви» на Западе: Петр Оливи и Эгидий Римский

Спор о «внутренней Церкви» в России: Иван Лопухин и митрополит Платон Левшин

У стен Вюрмлингерской капеллы: Лудсгльф Мюллер и «деятельная экклесиология»

Природа и технократия

«Храм наук» и «Книга природы»

Техника, естествознание и натуральная теология в век Просвещения

Прозрения и иллюзии русского космизма

Космический путь к «вечному блаженству»: К.Э. Циолковский и мифология технократии

«Оптика физическая» и «оптика интеллектуальная»:С.И. Вавилов и Эмиль Жебар

Перипетии религиозной эстетики

Вехи русской иконологии

Иносказания о Неином: Боговидение и «отчуждение ума»

У Чертога Премудрости: жизненный путь и религиозно-эстетические взгляды протоиерея Сергия Булгакова

Рыцарь Софии на перепутьях религиозной эстетики: П.А. Флоренский

Куда скакал Синий Всадник? Василий Кандинский и эстетика беспредметной исихии

Уроки Савонаролы: религиозная эстетика в творчестве ИА Ильина

Загадка внутреннего человека

Самопознание как таинство: русская религиозная антропология

К истории понятия «личность» в русском богословии

«Болен именно внутренний человек»: философская антропология П.Е. Астафьева

Антропология в свете гносеологии: BA Снегирев и В.И. Несмелов

«Логика сердца» и безумие индустриализма: философские взгляды Б.П. Вышеславцева