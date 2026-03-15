В научном творчестве профессора Минской и Московской духовных академий Николая Константиновича Гаврюшина (р. 1946) тесно сплелись интересы в области философии, богословия, истории естествознания и техники, краеведения, эстетики и древнерусской книжности. Одна сфера знания становится для него ключом к другой, но доминанта пребывает неизменной: единство жизни и разумения, знания и веры, вселенский смысл конкретного земного бытия,непрерывность духовной традиции.
В книге рассмотрены религиозные истоки кантовской «разумной веры» и ее восприятие западными философами и русскими богословами; необычно развернута тема «богословие и наука», понимаемая в первую очередь как экспериментальное естествознание: на фоне эволюции классификации наук выявляется связь «богословия электричества» и русского космизма,
оптики физической и интеллектуальной; рефлексия над выразительными формами церковной жизни, критические суждения об иконописных сюжетах и стилях наталкивают на размышления о «границах Церкви»; мотивы религиозной антропологии обнаруживают живейшую связь с социальной философией и критикой индустриальной культуры.
Николай Гаврюшин - Этюды о разумной вере
Минск : Белорусская Православная Церковь, 2010. — 656 с.
ISBN 978-985-511-167-3
Николай Гаврюшин - Этюды о разумной вере - Содержание
«Стану молиться и умом...»
Разумная вера и деятельная экклесиология
Кенигсбергский пиетизм и критическая философия
Два пути разумной веры: И.Г. Юнг-Штиллинг иФ.М. Клингер
У истоков русской духовно-академической философии: святитель Филарет (Дроздов) между Кантом и Фесслером
Мистический неоэллинизм и идеал «эстетической Церкви»: Ф. Бутервек и Ф. Гёльдерлин
Демифологизация религии и эстетический экуменизм: Я. Фриз и его школа
Метафизика всеединства и идея Богочеловечества: К. Краузе и Д. Свабедиссен
Супранатурализм и «истинное христианство»: К. Эшенмайер и И.М. Скворцов
«Твердо установить автономическую мораль»: митрополит Антоний и Иммануил Кант
Богословие «духовной Церкви» на Западе: Петр Оливи и Эгидий Римский
Спор о «внутренней Церкви» в России: Иван Лопухин и митрополит Платон Левшин
У стен Вюрмлингерской капеллы: Лудсгльф Мюллер и «деятельная экклесиология»
Природа и технократия
«Храм наук» и «Книга природы»
Техника, естествознание и натуральная теология в век Просвещения
Прозрения и иллюзии русского космизма
Космический путь к «вечному блаженству»: К.Э. Циолковский и мифология технократии
«Оптика физическая» и «оптика интеллектуальная»:С.И. Вавилов и Эмиль Жебар
Перипетии религиозной эстетики
Вехи русской иконологии
Иносказания о Неином: Боговидение и «отчуждение ума»
У Чертога Премудрости: жизненный путь и религиозно-эстетические взгляды протоиерея Сергия Булгакова
Рыцарь Софии на перепутьях религиозной эстетики: П.А. Флоренский
Куда скакал Синий Всадник? Василий Кандинский и эстетика беспредметной исихии
Уроки Савонаролы: религиозная эстетика в творчестве ИА Ильина
Загадка внутреннего человека
Самопознание как таинство: русская религиозная антропология
К истории понятия «личность» в русском богословии
«Болен именно внутренний человек»: философская антропология П.Е. Астафьева
Антропология в свете гносеологии: BA Снегирев и В.И. Несмелов
«Логика сердца» и безумие индустриализма: философские взгляды Б.П. Вышеславцева
