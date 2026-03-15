Гаврюшин - Непогрешимый богослов
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

Последние десятилетия XIII и начало XIV столетий ознаменованы рядом эпохальных событий на философском и религиозно общественном горизонтах Западной Церкви. Это публичные осуждения метафизических положений 1270 и 1277 годов, борьба вокруг францисканских спиритуалов, булла “Unam Sanctam” 1302 г., провозгласившая первенство церковной власти над светской, вскоре за ней последовавшее авиньонское пленение пап, процесс над орденом тамплиеров и Вьеннский собор 1311 - 12 гг.

Ко всем этим события непосредственное отношение имел один из самых плодовитых духовных писателей эпохи, монах - августинианец Эгидий Римский. Он оставался звездой первой величины на небосводе Западной Церкви в течение почти сорока лет после того, как с него одновременно сошли Фома Аквинский и Бонавентура (1274). Яркие имена францисканцев Иоанна Дунса Скота, Уильяма Оккама и доминиканца Мейстера Экхарта воссияют тогда, когда академическая репутация Эгидия будет давно признанной повсеместно. Более того, прямое или косвенное влияние отдельных его идей прослеживается и у целого ряда мыслителей из этих орденов, в частности, у знаменитого Жана Буридана.

Эгидий участвовал в жарких дискуссиях по всем остро дебатировавшимся метафизическим и богословским проблемам, защищал и критиковал воззрения “ангелического доктора”, опровергал учения арабских перипатетиков, был наставником будущего короля Франции Филиппа IV Красивого (1268–1314), а затем – ближайшим сотрудником папы Бонифация VIII, большую часть своего понтификата (1294–1303) выступавшего его политическим противником!

Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.)

М.: Драккар, 2006. – 368 с., илл.

Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.) - Содержание

  • Предисловие

  • Монашеские ордена и философская мысль на Западе в XIII веке

  • Школы, направления и круг чтения в XIIXIII веках

  • Идея непогрешимости в Западной Церкви

  • Вехи жизненного пути

  • Рим – Париж – Бурж.

  • Годы учения. Первые сочинения.

  • Вне университетских стен. 1277-1285

  • Возвращение на кафедру. Провозглашение непогрешимости. 1285-1291

  • Генерал ордена августинианцев. 1292-1294

  • Архиепископ Буржский. 1295-1316.

  • Учение и сочинения

  • “Свободные искусства”

  • Логика и риторика

  • Учение о языке

  • Психология и гносеология

  • Этика

  • Политика

  • “О правлении государей”

  • “Церкви следует бояться”

  • Натурфилософия

  • Эмбриология

  • Космология и астрономия

  • Физика

  • Метафизика и богословие

  • Богословие как наука

  • Ангелология

  • Амартология и сотериология

  • Мариология

  • Триадология

  • “Положения христианской веры”

  • “О похвалах Божественной Премудрости”

  • “О достоинстве клириков”

  • “Разные вопросы” (Quodlibet)

  • Споры и полемика

  • “Ошибки философов”

  • “Теоремы о существовании и сущности”. Томас Саттон против Эгидия

  • “Апология”. Генрих Гентский против Эгидия

  • Споры о множественности субстанциальных форм

  • Споры о Евхаристии. Эгидий против Иоанна Квидорта

  • Исторический экскурс

  • Учение Иоанна Квидорта

  • Cпоры о спиритуалах. Эгидий против Петра Оливи

  • Петр Оливи – предводитель спиритуалов

  • Черты мировоззрения Оливи

  • Борьба вокруг наследия Петра Оливи

  • Эгидий Римский и Петр Оливи

  • Ex scriptis Egidii Romani

  • Из сочинений Эгидия Римского Errores philosophorum

  • Ошибки философов

  • Errores Petri Ioanni

  • Ошибки Петра Оливи

  • Богословие как наука

  • Примечания к сочинениям Эгидия Римского

