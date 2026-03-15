Гаврюшин - Непогрешимый богослов

Последние десятилетия XIII и начало XIV столетий ознаменованы рядом эпохальных событий на философском и религиозно общественном горизонтах Западной Церкви. Это публичные осуждения метафизических положений 1270 и 1277 годов, борьба вокруг францисканских спиритуалов, булла “Unam Sanctam” 1302 г., провозгласившая первенство церковной власти над светской, вскоре за ней последовавшее авиньонское пленение пап, процесс над орденом тамплиеров и Вьеннский собор 1311 - 12 гг.

Ко всем этим события непосредственное отношение имел один из самых плодовитых духовных писателей эпохи, монах - августинианец Эгидий Римский. Он оставался звездой первой величины на небосводе Западной Церкви в течение почти сорока лет после того, как с него одновременно сошли Фома Аквинский и Бонавентура (1274). Яркие имена францисканцев Иоанна Дунса Скота, Уильяма Оккама и доминиканца Мейстера Экхарта воссияют тогда, когда академическая репутация Эгидия будет давно признанной повсеместно. Более того, прямое или косвенное влияние отдельных его идей прослеживается и у целого ряда мыслителей из этих орденов, в частности, у знаменитого Жана Буридана.

Эгидий участвовал в жарких дискуссиях по всем остро дебатировавшимся метафизическим и богословским проблемам, защищал и критиковал воззрения “ангелического доктора”, опровергал учения арабских перипатетиков, был наставником будущего короля Франции Филиппа IV Красивого (1268–1314), а затем – ближайшим сотрудником папы Бонифация VIII, большую часть своего понтификата (1294–1303) выступавшего его политическим противником!

Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.)

М.: Драккар, 2006. – 368 с., илл.

Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.) - Содержание