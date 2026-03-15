Гаврюшин - Непогрешимый богослов

Последние десятилетия XIII и начало XIV столетий ознаменованы рядом эпохальных событий на философском и религиозно общественном горизонтах Западной Церкви. Это публичные осуждения метафизических положений 1270 и 1277 годов, борьба вокруг францисканских спиритуалов, булла “Unam Sanctam” 1302 г., провозгласившая первенство церковной власти над светской, вскоре за ней последовавшее авиньонское пленение пап, процесс над орденом тамплиеров и Вьеннский собор 1311 - 12 гг.
Ко всем этим события непосредственное отношение имел один из самых плодовитых духовных писателей эпохи, монах - августинианец Эгидий Римский. Он оставался звездой первой величины на небосводе Западной Церкви в течение почти сорока лет после того, как с него одновременно сошли Фома Аквинский и Бонавентура (1274). Яркие имена францисканцев Иоанна Дунса Скота, Уильяма Оккама и доминиканца Мейстера Экхарта воссияют тогда, когда академическая репутация Эгидия будет давно признанной повсеместно. Более того, прямое или косвенное влияние отдельных его идей прослеживается и у целого ряда мыслителей из этих орденов, в частности, у знаменитого Жана Буридана.
Эгидий участвовал в жарких дискуссиях по всем остро дебатировавшимся метафизическим и богословским проблемам, защищал и критиковал воззрения “ангелического доктора”, опровергал учения арабских перипатетиков, был наставником будущего короля Франции Филиппа IV Красивого (1268–1314), а затем – ближайшим сотрудником папы Бонифация VIII, большую часть своего понтификата (1294–1303) выступавшего его политическим противником!
Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.)
М.: Драккар, 2006. – 368 с., илл.
Гаврюшин Николай Константинович - Непогрешимый богослов - Эгидий Римский и теологические споры в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.) - Содержание
Предисловие
Монашеские ордена и философская мысль на Западе в XIII веке
Школы, направления и круг чтения в XIIXIII веках
Идея непогрешимости в Западной Церкви
Вехи жизненного пути
Рим – Париж – Бурж.
Годы учения. Первые сочинения.
Вне университетских стен. 1277-1285
Возвращение на кафедру. Провозглашение непогрешимости. 1285-1291
Генерал ордена августинианцев. 1292-1294
Архиепископ Буржский. 1295-1316.
Учение и сочинения
“Свободные искусства”
Логика и риторика
Учение о языке
Психология и гносеология
Этика
Политика
“О правлении государей”
“Церкви следует бояться”
Натурфилософия
Эмбриология
Космология и астрономия
Физика
Метафизика и богословие
Богословие как наука
Ангелология
Амартология и сотериология
Мариология
Триадология
“Положения христианской веры”
“О похвалах Божественной Премудрости”
“О достоинстве клириков”
“Разные вопросы” (Quodlibet)
Споры и полемика
“Ошибки философов”
“Теоремы о существовании и сущности”. Томас Саттон против Эгидия
“Апология”. Генрих Гентский против Эгидия
Споры о множественности субстанциальных форм
Споры о Евхаристии. Эгидий против Иоанна Квидорта
Исторический экскурс
Учение Иоанна Квидорта
Cпоры о спиритуалах. Эгидий против Петра Оливи
Петр Оливи – предводитель спиритуалов
Черты мировоззрения Оливи
Борьба вокруг наследия Петра Оливи
Эгидий Римский и Петр Оливи
Ex scriptis Egidii Romani
Из сочинений Эгидия Римского Errores philosophorum
Ошибки философов
Errores Petri Ioanni
Ошибки Петра Оливи
Богословие как наука
Примечания к сочинениям Эгидия Римского
