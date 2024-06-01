Гаврюшин - По следам рыцарей Софии
В сборник включены статьи, посвященные центральному понятию богословия технократии - Софии-Премудрости и деяниям ее рыцарей, подвизавшихся в историософии, догматике и изящной словесности. Написаны они в период с 1980 по 1990 год. Обличительные тона, отдельные повторы и стилистические просчеты этих статей сегодня порой удручают слух и самого сочинителя, но тексты тоже суть исторические события и их изначальный облик всегда предпочтительнее.
Некоторым извинением повышенной местами эмоциональности повествования может, как мне кажется, служить невероятная беззастенчивость, с которой рыцари Софии выдавали свои домыслы за истинно-церковное учение и насиловали исторические факты. Приведу такой пример. Один известный литературовед в предисловии к «Изборнику», вышедшему в «Библиотеке всемирной литературы» (1976), без обиняков заявил, что всю древнерусскую культуру создали...«странствующие рыцари».
Заявление осталось без ответа, как и подобные же утверждения священника Павла Флоренского, которыми оно скорее всего и было инспирировано... Две из вошедших в сборник статей обязаны своим появлением заинтересованному участию и богомудрой решимости митрополита Антония (1924-1986), поддержка которого была для меня неоценимой. В «Приложении» я публикую его письма ко мне, раскрывающие немаловажные обстоятельства борьбы вокруг нашумевшей статьи в 27-м выпуске «Богословских трудов».
Три статьи публикуются в настоящем сборнике впервые. Литературная судьба остальных освещена в «Библиографических примечаниях», помогающих более объемно увидеть контекст их появления и особенности тернистого пути к печатному станку.
Николай Гаврюшин - По следам рыцарей Софии
М. Стар Интер, 1998, - 223 с.
ISBN: 5-88056-006-6
Николай Гаврюшин - По следам рыцарей Софии - Содержание
- Предисловие
- Забытый комментарий к «Слову о полку Игореве»
- «Петр витийствует, и Платон умолче»
- Воскрешение чаемое или восхищаемое?
- «И еллини премудрости ищут»
- Заметки о софиологии
- Рыцарь Софии на перепутьях религиозной эстетики
- У Чертога Премудрости
- Литостротон, или Мастер без Маргариты
- «Знамения пришествия Антихристова»
- Библиографические примечания
- Приложение. Из писем митрополита Антония (Мельникова)
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