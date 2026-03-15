Настоящая книга — не учебник, а свидетельство личного восприятия и осмысления отдельных эпизодов русской богословской науки. Но складывалась она в ходе многолетнего общения со студенческой аудиторией, в стремлении уловить насущные для нее вопросы и предложить пути их решения, не догматизируя ответов.
Как само собой разумеющееся автор предполагал, что его построения будут восприниматься в контексте известных работ Н. Н. Глубоковского («Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии», 1928) и протоиерея Г. В. Флоровского («Пути русского богословия», 1937) и как известное дополнение к ним.
К сожалению, не раз приходилось убеждаться, что о существовании первой не знают даже многие выпускники духовных школ, а вторая читается редко, ибо трудна и немногим по зубам.
Здесь надо сказать со всей определенностью: нет царского пути к богословию!
Начав читать лекции по истории русской религиозной мысли в Московской духовной академии (1987), автор остро почувствовал, что нам недостает сквозного, или диахронического, видения проблем.
Из намеченной в ту пору программы удалось подготовить только два обзора, посвященных учению о церковной выразительности, или религиозной эстетике, и учению о человеке, или религиозной антропологии.
Они и составили первую часть книги.
Николай Константинович Гаврюшин - Русское богословие - Очерки и портреты
Нижегородская духовная семинария, 2011. 672 с.
ISBN 978-5-904720-07-0
Николай Гаврюшин - Русское богословие - Очерки и портреты - Содержание
Предисловие
Часть I. Очерки
Силуэты духовных академий
Вехи русской иконологии
Самопознание как таинство: русская религиозная антропология
Часть II. Портреты
Тайна «внутреннего Креста»: святитель Иннокентий (Борисов)
«Столп Церкви»: протоиерей Ф. А. Голубинский и его школа
«Мы одни православны...»: А. С. Хомяков
«Церковь в нас должна святиться»: архимандрит Феодор (А. М. Бухарев)
«Меня официально провозгласили неправославным»: архиепископ Никанор (Бровкович)
Антропология в свете гносеологии: В. А. Снегирев и В. И. Несмелов
Идеал любви и трагедия власти: митрополит Антоний (Храповицкий)
«...Придти к опыту верующего в простоте»: М. М. Тареев
«Сила и слава Церкви»: И. В. Попов
Метафизика любви и богословие брака: С. В. Троицкий
«Горю душой примкнуть к массонам.»: архимандрит Серапион (Машкин)
«Борьба за любезную мне непонятность.»: священник Павел Флоренский
«Быть христианином — значит быть греком»: протоиерей Георгий Флоровский
«Истинное богословие преображает метафизику». Заметки о Владимире Лосском
Два пути веры: протоиерей Сергий Булгаков и патриарх Сергий (Страгородский)
«Никакого „парижского богословия" нет!»: архимандрит Киприан (Керн)
Игумен из Пинска о польском мессианизме: Геннадий (Эйкалович) и Хёне-Вронский
«Метаморфология» и богословие: Василий Павлович Зубов
«Священство не должно быть профессией»: протопресвитер Александр Шмеман
No comments yet. Be the first!