Настоящая книга — не учебник, а свидетельство личного восприятия и осмысления отдельных эпизодов русской богословской науки. Но складывалась она в ходе многолетнего общения со студенческой аудиторией, в стремлении уловить насущные для нее вопросы и предложить пути их решения, не догматизируя ответов.

Как само собой разумеющееся автор предполагал, что его построения будут восприниматься в контексте известных работ Н. Н. Глубоковского («Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии», 1928) и протоиерея Г. В. Флоровского («Пути русского богословия», 1937) и как известное дополнение к ним.

К сожалению, не раз приходилось убеждаться, что о существовании первой не знают даже многие выпускники духовных школ, а вторая читается редко, ибо трудна и немногим по зубам.

Здесь надо сказать со всей определенностью: нет царского пути к богословию!

Начав читать лекции по истории русской религиозной мысли в Московской духовной академии (1987), автор остро почувствовал, что нам недостает сквозного, или диахронического, видения проблем.

Из намеченной в ту пору программы удалось подготовить только два обзора, посвященных учению о церковной выразительности, или религиозной эстетике, и учению о человеке, или религиозной антропологии.

Они и составили первую часть книги.

Николай Константинович Гаврюшин - Русское богословие - Очерки и портреты

Нижегородская духовная семинария, 2011. 672 с.

ISBN 978-5-904720-07-0

Николай Гаврюшин - Русское богословие - Очерки и портреты - Содержание

Предисловие

Часть I. Очерки

Силуэты духовных академий

Вехи русской иконологии

Самопознание как таинство: русская религиозная антропология

Часть II. Портреты

Тайна «внутреннего Креста»: святитель Иннокентий (Борисов)

«Столп Церкви»: протоиерей Ф. А. Голубинский и его школа

«Мы одни православны...»: А. С. Хомяков

«Церковь в нас должна святиться»: архимандрит Феодор (А. М. Бухарев)

«Меня официально провозгласили неправославным»: архиепископ Никанор (Бровкович)

Антропология в свете гносеологии: В. А. Снегирев и В. И. Несмелов

Идеал любви и трагедия власти: митрополит Антоний (Храповицкий)

«...Придти к опыту верующего в простоте»: М. М. Тареев

«Сила и слава Церкви»: И. В. Попов

Метафизика любви и богословие брака: С. В. Троицкий

«Горю душой примкнуть к массонам.»: архимандрит Серапион (Машкин)

«Борьба за любезную мне непонятность.»: священник Павел Флоренский

«Быть христианином — значит быть греком»: протоиерей Георгий Флоровский

«Истинное богословие преображает метафизику». Заметки о Владимире Лосском

Два пути веры: протоиерей Сергий Булгаков и патриарх Сергий (Страгородский)

«Никакого „парижского богословия" нет!»: архимандрит Киприан (Керн)

Игумен из Пинска о польском мессианизме: Геннадий (Эйкалович) и Хёне-Вронский

«Метаморфология» и богословие: Василий Павлович Зубов

«Священство не должно быть профессией»: протопресвитер Александр Шмеман