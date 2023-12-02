Л. П. Карсавин был сыном Серебряного века. Он — ровесник П. а. Флоренского, в. Ф. Эрна, И. а. Ильина… И, конечно, поэзия символистов, журналы «Мир искусства», «Золотое Руно», «аполлон» входили в круг чтения его юных лет. Ранняя научная статья философа — «Символизм мышления и идея миропорядка в Средние века» вдохновлялась не только работой со средневековыми рукописями, но и чтением вяч. Иванова, а. Белого, Ив. Коневского.

Это идейное родство Карсавина отчасти тяготит, он порой дистанцируется от «декадентов», но собственные его сочинения 1920-х годов несут неизгладимую печать стилистической манерности, почерпнутой ранее именно из этих кругов. достаточно прочитать лишь несколько страниц из “Noctes Peropolitanae” (1922) или “Saligia” (1919), чтобы в этом убедиться.

Николай Гаврюшин - У колыбели смыслов

Статьи разных лет. М. : Модест Колеров, 2019. 816 с.

Исследования по истории русской мысли. Т.20

ISBN 978-5-905040-42-9

Николай Гаврюшин - У колыбели смыслов - Содержание

Предисловие

I. Параллели

II. Над древними рукописями

III. Вокруг К. Э. Циолковского

Приложение 1-3

Николай Гаврюшин - У колыбели смыслов - Предисловие

Полвека автор этих строк находился в научном сообществе, где постоянно встречались историки математики, физики, химии, астрономии, биологии, разных отраслей техники, а также философы, социологи, психологи. Тут то и дело вспыхивали творческие искры, открывались неведомые пространства, возвращались давно забытые имена, жизнь смысла завораживала непредсказуемой игрой. Последнее время у меня вызревала идея собрать под одной обложкой дюжину статей, которые не вошли в книги «Русское богословие. Очерки и портреты» (2005, 2011), «Непогрешимый богослов» (2006), «Этюды о разумной вере» (2010). Эта идея могла оставаться в процессе брожения довольно долго, но в середине декабря 2018-го от Модеста Колерова последовало предложение издать относительно большой сборник, включающий статьи разных лет, в том числе материал 1980-х и 1970-х годов — время работы с древнерусскими рукописями, архивом К. Э. циолковского, «русским космизмом» и его контекстом, проблемой творчества и зарождения смыслов.

В итоге получилось нечто вроде opuscula selecta, но с включением небольших эскизов, материалов, ждавших окончательной отделки, и некоторых просто дорогих сердцу статей. в публикуемых работах многообразные аллюзии и интонации запрятаны порой довольно глубоко, да и социокультурный контекст ощутимо изменялся, но те, кого действительно увлекут, скажем, сравнение вольтера и Григория Сковороды в софиологическом контексте или умозрения интеллектуального двойника К. Э. циолковского — немецкого изобретателя Г. Гансвиндта, так или иначе их восстановят. Читатель ведь тоже творец.

Несколько лет назад автор познакомился с ученым-химиком, который, прочитав статью о С. И. вавилове и Эмиле Жебаре, бросил свой академический институт и пошел учиться в духовную семинарию. а на одном форуме физиков связали статью об атомистике циолковского с современными концепциями наномира. — Res sacra homo legens! Ствол тематического древа книги уходит корнями в Приложения. Здесь есть что соотнести с его кроной… При подготовке текстов к печати менялась система ссылок, в отдельных случаях были опущены приложения, некоторые повторы; содержательных изменений практически не было, а относительно значимые оговорены в примечаниях. Первые публикации всех статей указаны в перечне «Библиография». Выражаю глубокую признательность Модесту алексеевичу Колерову за поддержку этого издания.

Москва, 1 февраля 2019 г.