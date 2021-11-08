Гайденко Павел Иванович - Священная иерархия Древней Руси

Древнейший период Русского Средневековья – эпоха, обладающая для исследователя некой двойственностью. Это внутренне противоречие заключается в том, что вся притягательность описываемого времени с его войнами, славными походами и героической борьбой с внешними врагами Руси, роскошью княжеских и епископских дворов и палат, изобилием пиршественных столов, красотой храмов и первых книг разбивается о голод, грубость и жесткость нравов современников, крайне ограниченную интеллектуальную жизнь знати и духовенства, агрессивную лапидарность права, делавшего человека беззащитным перед судьёй, и, наконец, об оcобую систему ценностей, способную навести ужас на любого здравомыслящего члена современного нам общества.И всё же домонгольская Русь завораживает своей неповторимостью, архаичностью и искренностью. Влияние и сила эпохи не ограничивается нашествием монголов. Даже через десятилетия после их прихода в земли восточных славян местное население, его знать и элиты продолжали жить в соответствии с нормами их отцов и дедов.

В значительной степени религиозные и политические процессы второй половины XIII в. были порождены и являлись результатом не столько жестокой власти степной империи, сколько предыдущих двух столетий независимости от внешних врагов. Представленные на суд читателя очерки посвящены изучению религиозных институтов Древней Руси. Главное внимание уделено епископату, его жизни и нравам. Основу книги составили исследования последних двух лет. К сожалению, получившаяся работа оказалась несколько иной, чем задумывалась. Время, возможности и ресурсы не позволили максимально полно взглянуть на природу святительской власти и многогранность повседневности, в которую был погружён епископ. Поэтому выбранная форма – очерки, видится, наиболее оправданной и извиняющей мозаичность и эклектичность сложившегося повествования.

Представленный труд – только приглашение к дискуссии, а не энциклопедия с набором готовых ответов. Поскольку книга в значительной мере обращена к бытовым сторонам жизни церковной иерархии, автор призывает воз- держаться от её просмотра, тех потенциальных читателей, чьи религиозные чувства могут пострадать или испытать «гноссеологическое насилие». Мир истории – это мир некогда живых людей, чьё существование в какой-то мере продлевается интересом потомков. Но живые люди – не идеальны, а их поступки нуждаются в понимании, вслед за которым приходит и их оправдание, поскольку формирует настоящее, в котором живут уже авторы книг и их читатели. При всём своём старании высшее духовенство – тоже люди. И именно этим оно оказалось интересным для исследования.

Гайденко Павел Иванович - Священная иерархия Древней Руси (XI–XIII вв.)