Известно, что жизнь общества в целом, и даже жизнь каждого человека в отдельности, зависит во многом от событий, которые совершаются на Земле. Некоторые события предопределяют жизнь страны и даже целого материка. Вспыхнувшая вдруг война, или следствие какого-то природного явления, например, землетрясение, часто повергают жизнь той или иной страны, а вместе с тем и жизнь людей в трудные, порой невыносимые обстоятельства. Такие возникающие последствия нагрянувших бедствий, как страх, ужас, переполох, вносят коррективы в ранее текущую жизнь, изменяют и перевертывают ее.

С другой стороны, человеческая жизнь зависит не только от упомянутых выше событий, но также во многом от собственных решений человека. В США, например, долгие годы не разыгрываются уже никакие военные действия. Жизнь идет ровно, спокойно, и каждый человек может строить свое будущее по собственному проекту. Надо сказать, что проектирование будущности происходит в очень раннем периоде. Жизнь будет во многом зависеть от тех решений человека, которые пришли ему в голову в раннем детстве. От выбора, который мы делаем, будучи мальчиками и девочками, зависит жизнь взрослых людей, то есть, нас самих, бывших мальчишек и девчонок, когда мы становимся взрослыми людьми.

От поступков вчерашнего ребенка, а сегодняшних юноши и девушки, от того, как сложится их характер, какое направление они изберут, или какой выбор сделают, зависит их дальнейшая судьба, судьба взрослых, судьба всего общества.

В устройстве человеческой жизни происходит удивительная несуразность. Если бы свой путь избирал человек уже проживший, осознавший что к чему, то любой бы смог построить свое будущее в самом прекрасном виде; так нет же, фундамент своего будущего должен закладывать тот, кто почти еще ничего не знает. Ребенок готовит и предопределяет жизнь себе же, взрослому.

Виктор Гайдучик – Сказанное улетает, написанное остается - Серия проповедей, подготовленных на радиостанции П. Димитража Радиовещание „ДРУЖБА"

Сакраменто, Калифорния: Slavic Publishing & Printing, 1995. – 162 с.

Виктор Гайдучик – Сказанное улетает, написанное остается – Содержание

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