Гайдучик - Сказанное улетает - написанное остается
Известно, что жизнь общества в целом, и даже жизнь каждого человека в отдельности, зависит во многом от событий, которые совершаются на Земле. Некоторые события предопределяют жизнь страны и даже целого материка. Вспыхнувшая вдруг война, или следствие какого-то природного явления, например, землетрясение, часто повергают жизнь той или иной страны, а вместе с тем и жизнь людей в трудные, порой невыносимые обстоятельства. Такие возникающие последствия нагрянувших бедствий, как страх, ужас, переполох, вносят коррективы в ранее текущую жизнь, изменяют и перевертывают ее.
С другой стороны, человеческая жизнь зависит не только от упомянутых выше событий, но также во многом от собственных решений человека. В США, например, долгие годы не разыгрываются уже никакие военные действия. Жизнь идет ровно, спокойно, и каждый человек может строить свое будущее по собственному проекту. Надо сказать, что проектирование будущности происходит в очень раннем периоде. Жизнь будет во многом зависеть от тех решений человека, которые пришли ему в голову в раннем детстве. От выбора, который мы делаем, будучи мальчиками и девочками, зависит жизнь взрослых людей, то есть, нас самих, бывших мальчишек и девчонок, когда мы становимся взрослыми людьми.
От поступков вчерашнего ребенка, а сегодняшних юноши и девушки, от того, как сложится их характер, какое направление они изберут, или какой выбор сделают, зависит их дальнейшая судьба, судьба взрослых, судьба всего общества.
В устройстве человеческой жизни происходит удивительная несуразность. Если бы свой путь избирал человек уже проживший, осознавший что к чему, то любой бы смог построить свое будущее в самом прекрасном виде; так нет же, фундамент своего будущего должен закладывать тот, кто почти еще ничего не знает. Ребенок готовит и предопределяет жизнь себе же, взрослому.
Виктор Гайдучик – Сказанное улетает, написанное остается - Серия проповедей, подготовленных на радиостанции П. Димитража Радиовещание „ДРУЖБА"
Сакраменто, Калифорния: Slavic Publishing & Printing, 1995. – 162 с.
Виктор Гайдучик – Сказанное улетает, написанное остается – Содержание
Предисловие
От Автора
Выбор
Дефицит любви
Жизнь — движение
Но ценнее жизнь во Христе
Помни, кто ты, человек
Он зовет
Как ты слушаешь голос Божий
Мертв ли ты, или живой для Бога?
Бог — действующая, динамичная величина
Мир только в Боге
Предновогодние размышления
Размышления о силах Господних
Жить по совести
Человек — драгоценность
Ищите и найдете
Не будь неверующим
Не прячь твоей вины
Нет в жизни счастья?
Спеши теперь
Не бойся, только веруй
Почему Бог любит землю?
Библия имеет не только смысл, но и силу
Временем нужно дорожить
Прошлого забыть нельзя
Что же будет нам?
Каждый за себя
Избери Христа
В простоте — великий, а в величье — прост
Покой только в Боге
Прогнозируй свое будущее
Устранение несогласия
Не здоровые имеют нужду во враче, а больные
Спасение от греха — Христос
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