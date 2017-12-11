Сокровищница хасидизма

Сегодня мы представляем вниманию нашего читателя книгу «Гайом Йом», изданную нами, с Б-жьей помощью, на русском языке. Впервые эта книга вышла из печати в 1943 году, в США. Она была первой публикацией Нынешнего Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, занимавшего тогда пост главы издательства «Кегот» и главного редактора библиотеки «Оцар Хасидим Любавич». Эта книга была составлена Ребе по указанию его тестя Шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Она представляет собой антологию великой хасидской мудрости - цитат, изречений, философских высказываний, наставлений, исторических фактов и обычаев на каждый день. В предисловии к книге «Гайом Йом» рабби Йосеф-Ицхак пишет: «...Эта книга невелика по формату, но она наполнена жемчугами и алмазами высшей пробы. Она, благодарение Б-гу, по-настоящему представляет культуру хасидизма. Благословен Всевышний, который наделил моего зятя рабби Менахема-Мендела талантом и способностями построить столь великолепный дворец с 383-мя покоями, где «День дню речение передает...» (Тегилим, 19:3). Книга эта достойна называться «Гайом Йом», потому что каждый ее день - на самом деле день...» Издание книги «Гайом Йом» с переводом на русский язык - значительное событие в издательской деятельности организации «Брис Авроом». Как известно, наша организация уже опубликовала ряд классических еврейских текстов на русском языке. Среди этих публикаций - пять книг Торы, Тегилим (Псалмы), Сидур «Тегилат Гашем» (молитвенник), молитвенники для Рош-Ашана и Йом-Кипур, пасхальная Агада, Тания (основополагающий труд философии хасидизма Хабад) и другие издания. Каждая из этих книг открывает новые духовные и интеллектуальные горизонты для наших русскоязычных братьев и сестер, которые более семидесяти лет были насильно оторваны от своих корней. Название книги («Сегодня - день...») имеет для нас особое значение - оно характеризует нашу работу. С начала нашей деятельности (с 1979 г.), изо дня в день мы оказываем помощь еврейским иммигрантам из бывшего СССР. Спектр нашей деятельности весьма широк и охватывает все аспекты жизни еврейской семьи: обряд обрезания, выкуп первенца, проведение бар- и бат-мицвы, церемония бракосочетания (хупа), образовательные программы для взрослых и детей и многое другое. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы публикация книги «Гайом Йом» на русском языке стала последним этапом в процессе раскрытия Машиаха. И да исполнится как можно скорее ответ Машиаха на вопрос одного из мудрецов: «Когда же ты придешь?» - «Сегодня!»

Гайом йом - Сегодня - день

Антология любавичских традиций, изречений и высказываний составленная согласно дням года.

Собрано из бесед и писем Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона

Издательство «Брис Аврогом»

Хилсайд, Нью-Джерси, 2003 - 443 c.

ISBN 0-9636436-0-6

Гайом йом - Сегодня - день - Оглавление

Вместо Предисловия. Вступительное слово Любавичского Ребе (к первому изданию)

Генеалогия Любавичских Ребе

Гайом Йом (“Сегодня - день...”)

Таблица новолуний, равноденствий и солнцестояний (без перевода)

Из письма рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, благословенна память о нем

Календарь

Указатели обсуждаемых тем и понятий (без перевода)

Указатели комментариев на стихи Торы и учения мудрецов (без перевода)

Указатели имен и названий

Примечания (пер. с англ.)

Приложения (пер. с англ.)

Словарь терминов

Алфавитный указатель (пер. с англ.)

Список предыдущих изданий книги “Гайом Йом”

Факсимиле титульных листов предыдущих изданий

Гайом йом - Сегодня - день - Силы души

Душа (нефеги) выражает и проявляет себя посредством своих сил. Эти силы можно разделить на две основные категории: общие силы души и конкретные силы души. К первой категории относятся онег (“наслаждение”) и рацон (“желание”). Общими они названы, потому что не ограничены какой-либо определенной частью тела, а в равной степени могут быть связаны с интеллектом, эмоциями или физическими органами. Вторая категория - конкретные силы души - подразделяется на два класса: силы интеллекта (более высокий уровень) и эмоциональные силы. К силам интеллекта относятся Хохма (обычно переводится как мудрость, но здесь уместнее использовать термин “идея”),

Бина (“понимание”, “осмысление”, интеллектуальное восприятие) и Даат (“знание”, в данном контексте - концентрация, глубина, способность довести задуманное до конца). Пытаясь постичь что-то, человек вопреки всем стараниям может испытывать определенные трудности. Но вот вспыхивает искра, “точка”, идея, которая пока не ясна, но содержит в себе решение проблемы. Она настолько аморфна, что пока нет и речи о полном понимании. Эта интеллектуальная вспышка может рассеяться, если не получит должного развития. Но в этот момент человек испытывает наслаждение (онег), так как понимает, что уже добился многого. Он готов анализировать возникшую идею, исследовать эту “точку” до тех пор, пока не придет к полному пониманию.

Источник этой идеи - маскил, сила души, которая пробуждает интеллект и которую можно назвать источником интеллекта. В этом состоянии замысел еще не поддается четкому выражению, он - все еще абстракция, но в отличие от маскил более “осязаем”. Термин “идея” используется здесь, поскольку, в отличие от буквального значения слова Хохма, идея подразумевает самое начало действия интеллекта. Бина подвергает идею анализу и детализации так, что из абстрактной она становится конкретной и четко выраженной. Первоначальная вспышка идеи тускнеет, но на смену ей приходит Понимание. Этот процесс развития идеи может идти “вглубь” (глубокое понимание) или “вширь” (детализация). Идея и Понимание должны действовать друг с другом в гармоничном единстве.

Постепенно угасающая искра идеи должна очевидно прослеживаться по ходу анализа, а глубина и широта Понимания должны, с другой стороны, быть заложены в первоначальной идее. Дисбаланс этих двух компонентов может исказить развитие идеи. Даат - это сосредоточенность и полное посвящение себя интеллектульной работе, благодаря чему проявляется Понимание, а идея приходит к своему логическому завершению. Это завершение может быть разным и зависит от темы размышления - либо это окончательное решение закона, либо эмоция, соответствующая данной идее, как будет объяснено далее. Силы интеллекта у разных людей выражаются по-разному, сильной стороной одного может быть Хохма, другого - Вина, третьего -Даат. Соответственно, характеризуются они, как хахам, мейвин и даатан.

Эмоциональные силы

Эмоциональные силы (или атрибуты) являются завершением и результатом действия интеллектуальных сил. Учение Хабад, которое в значительной степени посвящено познанию Всевышнего, утверждает, что одних лишь интеллектуальных достижений как таковых недостаточно. Разум должен донести свои выводы до сердца (которое является вместилищем эмоций, как мозг является вместилищем интеллекта) с тем, чтобы пробудились эмоции, соответствующие изучаемому на данный момент предмету. Так, например, размышление о величии Всевышнего вызывает Трепет (кстати, еще один термин, который требует объяснения в контексте учения Хабад, но сейчас прямого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет) перед Ним, а осознание Б ־ жественного провидения может вызывать Любовь.

Эмоции, в свою очередь, должны влиять на реальные поступки человека, чтобы он действовал согласно своему пониманию и чувствам, сохраняя неразрывность последовательности “мысль-чувства- действия” (См. “On Teaching of Chassidus”, XVI). Сам термин Хабад наглядно характеризует это учение: посредством систематической работы интеллекта человек может контролировать и даже полностью изменять свои эмоции и, как следствие, свои поступки. Учение Хабад выделяет семь эмоциональных сил (или атрибутов). Последние четыре являются производными от первых трех и поэтому нет нужды здесь подробно на них останавливаться. Первые три эмоциональные силы это Хесед (“доброта”), Гвура (“строгость”, “сдержанность”, “могущество”) и Тиферет (“великолепие”).

Хесед выражается в стремлении к раскрытию, в готовности отдавать. Она проявляется в благотворительности, в передаче знаний и в простой человеческой доброте. Любовь - это следствие силы Хесед, в силу того, что характеристикой этого атрибута является близость сторон. Гвура выражается в сдерживании и ограничении. Поскольку признак атрибута Гвуры - отдаление, его следствием является трепет. Тиферет - это сплав первых двух атрибутов, комбинация их качеств с преобладанием доброты. Тиферет можно назвать “милосердием”, которое может быть оказано даже тому, кто его не заслуживает. Доброта сама по себе, несмотря на свою привлекательность, может принести вред. Излишняя щедрость не всегда приносит благо, как в примере с учителем и его неопытным учеником (см. главу “Сжатие”).

Доброту следует сдерживать Строгостью, чтобы вкладываемое соответствовало способности получателя воспринимать. Слияние Доброты и Строгости в таком виде можно назвать “строгостью доброты”. Также нежелательна ничем не смягченная Строгость. Ее следует совмещать с добротой: отказать, например, ребенку в чем-то, будучи уверенным в том, что этот отказ принесет положительные результаты. Слияние Строгости и Доброты на основе строгости можно назвать “добротой строгости”. Другие эмоциональные атрибуты также не могут действовать лишь в чистом виде. Они должны сочетаться друг с другом согласно превалирующим обстоятельствам и требованиям ситуации. Первичные сочетания этих семи атрибутов дают в результате 49 атрибутов- комбинаций.

Свет , окружающий миры , и свет , наполняющий миры

Общие силы души можно определить термином “окружающие”, так как они не ограничены какой-либо определенной частью тела и в равной степени охватывают все его органы. Посредством же частных сил душа выражает себя в определенных, предназначенных для каждой силы сосудах, как, например, в мозгу интеллектуальные силы. Таким образом, душа “наполняет” тело, в то же самое время “окружая” его. Поскольку конкретные силы отличаются друг от друга функциями и степенью важности, в конкретных сосудах (или проявлениях) душа раскрывается по-разному.

Общие же (или окружающие) силы проявляются и в высших, и в низших органах тела одинаково. Хасидизм проводит параллель между душой с ее проявлениями и Всевышним и Его раскрытием. Всевышний окружает Творение и для Него не существует различия между высшим и низшим, духовным и материальным. Он также наполняет Творение, раскрывая Себя или скрывая Свое присутствие в соответствии с сосудом или Своим раскрытием. Эти проявления известны как Окружающий Свет (Совейв) и Наполняющий Свет (Мегшапей). Окружающий свет неизменен. Для него нет различия между высшим, самым духовным существом и низшим, самым грубым земным созданием.