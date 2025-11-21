Дуглас Гайветт - Бог и проблема зла

Гайветт - Бог и проблема зла
Не так уж сложно вспомнить конкретные примеры проявления зла, которые вызывают вопрос: почему в мире присутствует зло? Тайна зла - популярная тема многих шедевров мировой литературы. Художественные произведения, в которых описывается жизнь вымышленных героев, служат источником познания реальности и нюансов человеческого существования.
Внимательно прочтите, как Виктор Гюго описывает страдания человека в романе «Отверженные»:
Человек за бортом!
Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.
Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его...
Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа... Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал - все кончено.
Он в чудовищной пучине. ...коварный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды - воплощенная ненависть.
И все же он борется.
Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, он плывет...
Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он - он хрипит, задыхаясь, в предсмертной муке...
Людей больше нет. Где же Бог?
Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.
Ничего не видно на горизонте. Ничего - в небе.
Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню - они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности...
Что делать? Человек, доведенный до отчаяния... перестает бороться, уступает, сдается и наконец исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана...
Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?
Дуглас Гайветт - Бог и проблема зла
пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2017.-56 с.
ISBN 978-617-7168-40-8
Дуглас Гайветт - Бог и проблема зла - Содержание
- Реальность страданий и зла
- Картина страданий
- Зло как интеллектуальная и экзистенциальная проблема
- Великий дознаватель
- Определение проблемы зла
- Логический аргумент
- Аргумент очевидности
- Помните Страстную пятницу
Дуглас Гайветт - Бог и проблема зла - Реальность страданий и зла
У Гюго тонущий человек вначале взывает о помощи, отчаянно надеясь, что она откуда-то придет. Он зовет на помощь собратьев-моряков, но они не слышат его. Он ищет спасения вокруг. В облаках летают птицы, но они равнодушны и бессильны, их беззаботность как насмешка над его бедой. А что же поглощающая его стихия? Есть ли в ней спасение? Увы, она и есть его погибель. А Бог - где Бог? Может, Он спасет? Время идет. Человек плывет, держится на воде, пытаясь сохранить силы. Но Бог не вмешивается. И когда человека покидает призрачная надежда выжить, он все же надеется, что после смерти не все будет потеряно. Возможно, он еще воскреснет...
Какие потрясающие картины описывает Гюго - картины того, как человек цепляется за все, что может помочь ему выжить, даже если вокруг рушится мир! Я мог бы заимствовать пример страданий и зла с передовицы любой газеты, рассказать о собственных горестях или бедах дорогих мне людей. Однако как о многом говорит нам обращение к отрывку из художественной литературы, повествующей о страданиях, нам не знакомых, но которые каждый из нас так или иначе способен понять.
Большое спасибо!