Дуглас Гайветт - Бог и проблема зла

Не так уж сложно вспомнить конкретные примеры проявления зла, которые вызывают вопрос: почему в мире присутствует зло? Тайна зла - популярная тема многих шедевров мировой литературы. Художественные произведения, в которых описывается жизнь вымышленных героев, служат источником познания реальности и нюансов человеческого существования.

Внимательно прочтите, как Виктор Гюго описывает страдания человека в романе «Отверженные»:

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его...

Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа... Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал - все кончено.

Он в чудовищной пучине. ...коварный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды - воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, он плывет...

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он - он хрипит, задыхаясь, в предсмертной муке...

Людей больше нет. Где же Бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего - в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню - они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности...

Что делать? Человек, доведенный до отчаяния... перестает бороться, уступает, сдается и наконец исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана...

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?