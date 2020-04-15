Слово «религия» происходит от латинского слова religare, означающего «связывать»: религия связывает человека с Богом. Догматическое богословие — это наука об истинах, в которые мы верим. Сакраментальное богословие — это наука о таинствах, т.е. о средствах, с помощью которых Бог дарует нам Свою благодать и освящает нас.

Нравственное богословие — это наука о делах, которые мы призваны совершать. Догматическое богословие базируется на Апостольском Символе веры, который является древним крещальным Символом веры Римской Церкви, и на Никео-Константинопольском Символе веры, который возник в итоге двух первых Вселенских соборов, 325 и 381 гг., и сегодня остается общим для всех великих Церквей Востока и Запада. Нравственное богословие основывается на Десяти заповедях и на добродетелях — общечеловеческих и сверхприродных.

Сакраментальное богословие основывается на молитве и практике Церкви.

Александр Гедеванишвили - Католическая Вера

Москва, Издательство Францисканцев, 2012

ISBN: 978-5-89208-104-7

Александр Гедеванишвили - Католическая Вера - Оглавление

Введение

I. ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

1. Естественное познание Бога

2. Божественное Откровение

3. Вера

4. Природа и свойства Божии

5. Пресвятая Троица

6. Сотворение

7. Грехопадение

8. Боговоплощение

9. Матерь Божия

10. Искупление

11. Воскресение, Вознесение и Второе Пришествие Христа

12. Святой Дух

13. Церковь

14. Папа Римский

15. Краткая история Церкви

16. Воскресение тела и жизнь вечная

II. О БОГОСЛУЖЕНИИ И ТАИНСТВАХ

17. Богослужение и Таинства

18. Таинство Крещения

19. Таинство Миропомазания

20. Таинство Евхаристии

21. Таинство Покаяния и Примирения

22. Таинство Елеопомазания больных

23. Таинство Священства

24. Таинство Брака

III. НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

25. Закон и совесть

26. Нравственная оценка поступка человека

27. Добродетели и страсти

28. Благодать Божия, богословские добродетели, Дары Святого Духа

29. Грех

30. Десять заповедей

31. Первая заповедь: Да не будет у тебя других Богов, кроме Меня

32. Вторая заповедь: Не произноси имя Господа Бога Твоего напрасно

33. Третья заповедь: Почитай и освящай праздничные дни

34. Четвертая заповедь: Почитай отца твоего и мать твою

35. Пятая заповедь: Не убивай

36. Шестая заповедь: Храни себя от нечистых поступков

37. Седьмая заповедь: Не кради

38. Восьмая заповедь: Не лги

39. Девятая и десятая заповеди: Храни себя от нечистых помыслов и желаний

40. Главные принципы социального учения Церкви

IV. О МОЛИТВЕ.

Александр Гедеванишвили - Католическая Вера - Введение

Цель нашей жизни — любить Бога, служить Ему и наслаждаться Им в вечности. Но для того, чтобы любить Бога, надо познать Его. Может ли человек говорить, что он любит Бога, если богословие его мало интересует или не интересует вообще? Может ли юноша говорить, что он любит девушку, если у него нет особого желания узнать о ней все? Христианин, который хочет по-настоящему влюбиться в Христа, будет постепенно и постоянно совершенствовать свои богословские познания. Рано или поздно он станет настоящим богословом, будь он по профессии рабочим, бизнесменом или политиком. Если мы не знаем Слово Божие, мы не сможем проповедовать его, т.е. не сможем говорить убедительно о Христе и Его учении с нашими друзьями и коллегами по работе. Никто не может дать другим то, чего у него нет. Этот принцип римского права действует и в духовной жизни.

Проповедовать слово Божие — не право, а долг, который лежит на всех христианах. Горе мне, если я не благовествую (1 Кор 9,16), — говорит апостол Павел. Апостольское служение не является обязанностью одних священников. К апостольству призваны все крещеные. Без личного общения с Христом невозможно понять суть христианского учения. Недостаточно читать книги или слушать лекции о христианской вере — нужно общаться с Христом. Учение Христа неразрывно связано с Личностью Христа, Которая открывает Себя нам в молитве. Сколько «богословов» на протяжении веков потеряли веру или, хуже того, исказили ее из-за скудости их внутренней, молитвенной жизни! Суть христианского учения постигается в сочетании учебы и молитвы. Богослов без молитвы — это дерево без воды, дом без фундамента. Христианин должен быть богословом, но в то же время он должен быть «мужем молитвы».