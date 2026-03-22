Гегель - Философия религии - 1

Гегель получил богословское образование. Он окончил теологическое отделение Тюбингенского университета, защитил магистерскую диссертацию по церковной истории Вюртемберга, однако от духовной карьеры отказался.

Радикальные политические убеждения, сложившиеся под влиянием французской революции, антипатия к церкви, возникшая как следствие монастырско-казарменных порядков, царивших в университете, удержали Гегеля от того, чтобы стать священником.

Но проблемы религии в течение еще долгого времени занимают доминирующее положение в его духовном мире, через их призму он смотрит на многие другие проблемы мировоззрения.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Философия религии в 2-х томах. Том 1

АН СССР. Институт философии. Филосовское наследие

Отв. ред. А. В. Гулыга. Пер. с нем. М. И. Левиной. М.

Москва, «Мысль», 1975 г. - 532 с.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Философия религии в 2-х томах. Том 1 - Содержание

Л. В. Гулыга. Философия религии Гегеля

Ранние работы

Жизнь Иисуса

Дух христианства и его судьба

Фрагмент системы 1800 г.

Лекции по философии религии

Введение в философию религии

A. Отношение философии религиц к ее предпосылкам и принципам эпохи

I. Раздвоение религии и свободного мирского сознания

II. Отношение философии религии к философии и религии

Отношение философии к религии вообще Отношение философии религии к философской системе Отношение философии религии к позитивной религии

III. Отношение философии религии к принципам эпохи в религиозном сознании

Философия и безразличие современности к определенным догматам Рассмотрение догматов с исторической точки зрения Философия и непосредственное знание

B. Предварительные вопросы

C. Деление

I. Общее понятие религии

Момент всеобщности Момент особенности, или сфера различенности Снятие различенности, или: культ

II. Суждение, или определенная религия

III. Религия откровения

Часть первая. Понятие религии

A. О боге

B. Религиозное отношение

I. Необходимость религиозной точки зрения

II. Формы религиозного сознания

Форма чувства Созерцание Представление

III. Необходимость религиозного отношения в форме мышления и его опосредствование

Диалектика представления Опосредствование религиозного сознания в нем самом

a. Непосредственное знание и опосредствование

b. Опосредствованное знание как наблюдение и рефлексия

а) конечность в чувственном существовании

β) конечность с точки зрения рефлексии

аа) внеполоокность конечности и всеобщности

ββ) противоположность конечного и бесконечного

уу) абсолютное утверждение конечного в рефлексии

у) разумное рассмотрение конечности

c. Переход к спекулятивному понятию религии

3. Спекулятивное понятие религии

C. Культ

I. Вера

II, Определенность и особенные формы культа

III. Отношение религии к государству

Переход к следующей части

Часть вторая. Определенная религия

Деление

Раздел первый. Естественная религия

I. Непосредственная религия

a. Колдовство

b. Объективные определения религии колдовства

c. Культ в религии колдовства

II. Раздвоение сознания в себе

Метафизическое понятие

1. Китайская религия, или религия меры

a. Ее всеобщая определенность

b. Историческое существование этой религии

c. Культ

2. Религия фантазии

a. Ее понятие

b. Представление об объективном содержании этой ступени

c. Культ

3. Религия в-самом-себе-бытия

a. Ее понятие

b. Историческое существование этой религии

c. Культ