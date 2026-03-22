Гегель - Философия религии - 2

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Философия религии в 2-х томах. Том 2

АН СССР. Институт философии. Филосовское наследие

Отв. ред. А. В. Гулыга. Пер. с нем. М. И. Левиной. М.

Москва, «Мысль», 1977 г. - 573 с.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Философия религии в 2-х томах. Том 2 - Содержание

ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ

Часть вторая. Определенная религия

Раздел первый. Естественная религия (продолжение) (пер. М. И. Левиной)

III. Естественная религия на стадии перехода к религии свободы

A. Религия добра или света

a. Ее понятие

b. Существование этой религии

c. Культ

B. Сирийская религия, или религия страдания

C. Религия загадки

a. Определение понятия этой ступени

b. Конкретное представление этой ступени

c. Культ

Раздел второй. Религия духовной индивидуальности (пер. П. П. Гайденко)

A. Переход к сфере духовной индивидуальности

B. Метафизическое понятие этой сферы

a. Понятие Единого

b. Необходимость

c. Целесообразность

C. Деление

I. Религия возвышенного

A. Общее определение понятия

B. Конкретное представление

a. Определение божественного обособления

b. Форма мира

c. Цель бога в мире

C. Культ

Переход к следующей ступени

II. Религия красоты

А. Общее понятие

B. Образ божественного

a. Борьба духовного и природного начал

b. Лишенная образа необходимость

c. Положенная необходимость, или особенные боги, их явление и образ

а) Случайность образов

ф) Явление и восприятие божественного

γ) Прекрасный образ божественных сил

C. Культ

a. Настроение

b. Культ как служение

c. Примирение

III. Религия целесообразности или рассудка

A. Понятие этой ступени

B. Римская религия как ее проявление

C. Культ

Часть третья. Абсолютная религия

A. Общее этой религии

1. Открывшая себя религия

2. Позитивная религия откровения

3. Религия истины и свободы

B. Метафизическое понятие идеи бога

C. Деление

I. Бог в своей вечной идее в себе и для себя: царство Отца

1. Определение элемента

2. Абсолютное разделение

3. Триединство

II. Вечная идея бога в элементе сознания и представления, или различие; царство Сына

1. Полагание различия

2. Мир

3. Назначение человека

III. Идея в стихии общины, или царство Духа

1. Понятие общины

2. Реализация общины

3. Превращение духовного во всеобщую действительность

Лекции о доказательстве бытия Бога (пер. Ал. В. Михайлова)

Лекция первая - Лекция десятая

Вставка [Критика космологического доказательства Кантом]

Лекция одиннадцатая - Лекция шестнадцатая

Изложение телеологического доказательства в лекциях по философии религии, прочитанных в летний семестр 1831 г

Изложение телеологического и онтологического доказательств в лекциях по философии религии, прочитанных в 1827 г

Изложение онтологического доказательства в лекциях по философии религии, прочитанных в 1831 г.

Примечания

Указатель имен

Предметный указатель