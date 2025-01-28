Ричард Суинберн - Воскресение Бога Воплощенного

Труд известного философа и православного богослова Ричарда Суинберна посвящен главной тайне веры во Христа - воскресению.

В своей книге он подробно разбирает и анализирует многочисленные свидетельства об Иисусе из Назарета, о Его образе жизни, проповеди, смерти на кресте.

Особое внимание автор уделяет сбору исторических свидетельств о воскресении, которое стало божественным подтверждением истинности учения Иисуса и основанной Им церкви. Книга вызовет интерес философов, богословов, религиоведов и всех, кто интересуется христианством.

Современная библейская критика поставила под большое сомнение историческую надежность четырех Евангелий, в особенности историчность наиболее важного из описываемых в них событий - воскресения Иисуса из мертвых. Чтобы обосновать веру в такое событие, которое уникальным образом нарушало бы все законы природы, нам, говорят скептики, требуются гораздо более серьезные доводы, нежели свидетельство евангелистов, которые могли быть обмануты или введены в заблуждение.

Педлагаемый в этой книге ответ на подобный скепсис заключается в следующем. Опираясь на совершенную благость Бога, мы можем ожидать того, что Он воплотится ради участия в наших страданиях, искупления наших грехов и открытия нам важнейших истин, а также завершит свою жизнь некоторым чудесным событием, которое показало бы нам, кем Он был на самом деле.