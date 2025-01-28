Суинберн - Есть ли Бог - Воскресение Бога Воплощенного - модуль BibleQuote
Ричард Суинберн известен как один из выдающихся христианских апологетов, утверждающий, что христианская вера является разумной и последовательной в строго философском смысле. Заслуженный профессор философии христианства Оксфордского университета, почетный член колледжа Ориеля, Оксфордский член Британской Академии.
Ричард Суинберн - модуль Цитата из Библии - BibleQuote
В модуль вошли 2 книги известного богослова и философа Ричарда Суинберна:
- Есть ли Бог?
- Воскресение Бога Воплощенного
23.02.2013 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Суинберн Р. Есть ли Бог
Автор-православный христианин, Р.Суинберн в этой работе приводит доказательства бытия Бога со стороны рационального мышления.
- Глава 1. БОГ
- Глава 2. КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ОБЪЯСНЯЕМ ВЕЩИ
- Глава 3. ПРОСТОТА БОГАГлава 4. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГАОБЪЯСНЯЕ МИР И ЕГО ПОРЯДОК
- Глава 5. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ
- Глава 6. ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ ЗЛО
- Глава 7. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ ЧУДЕСА И РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ
- Эпилог: ИТАК, ЧТО ЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Ричард Суинберн - Воскресение Бога Воплощенного
Труд известного философа и православного богослова Ричарда Суинберна посвящен главной тайне веры во Христа - воскресению.
В своей книге он подробно разбирает и анализирует многочисленные свидетельства об Иисусе из Назарета, о Его образе жизни, проповеди, смерти на кресте.
Особое внимание автор уделяет сбору исторических свидетельств о воскресении, которое стало божественным подтверждением истинности учения Иисуса и основанной Им церкви. Книга вызовет интерес философов, богословов, религиоведов и всех, кто интересуется христианством.
Современная библейская критика поставила под большое сомнение историческую надежность четырех Евангелий, в особенности историчность наиболее важного из описываемых в них событий - воскресения Иисуса из мертвых. Чтобы обосновать веру в такое событие, которое уникальным образом нарушало бы все законы природы, нам, говорят скептики, требуются гораздо более серьезные доводы, нежели свидетельство евангелистов, которые могли быть обмануты или введены в заблуждение.
Педлагаемый в этой книге ответ на подобный скепсис заключается в следующем. Опираясь на совершенную благость Бога, мы можем ожидать того, что Он воплотится ради участия в наших страданиях, искупления наших грехов и открытия нам важнейших истин, а также завершит свою жизнь некоторым чудесным событием, которое показало бы нам, кем Он был на самом деле.
Поэтому, располагая серьезными предварительными аргументами в пользу того, что Бог мог бы воплотиться и завершить свою жизнь таким событием, как воскресение, нам требуется лишь достаточно убедительное историческое свидетельство того, когда и где это произошло. Настоящая книга показывает, что мы действительно располагаем таким достаточно убедительным историческим свидетельством.
Подобно тому как мы не должны отделять веру в исторического Иисуса от веры в Бога Творца, мы не должны отделять исторические свидетельства об Иисусе от доводов естественного богословия относительно вероятных действий Бога.
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