Гегель - Лекции по эстетике

Понятие «эстетика» производят от греческого «αἴσθησι» – «чувство чувственное восприятие». В его современном значении – «учение о формах прекрасного, наука об искусстве» – термин «эстетика» начал использоваться лишь в середине XVIII века. Чем определяется прекрасное? Божественной волей или творческой энергией художника? Почему нас так привлекает красота, почему в тяжелые моменты жизни нас спасает созерцание картин, природных ландшафтов, почему наши души умиротворяет музыка?

Георг Гегель, конечно же, не мог пройти мимо этих вопросов. В первой трети XIX века он прочитал несколько курсов лекций по эстетике в немецких университетах, правда, опубликовать их не успел – остались только подготовительные записи и черновики. Уже после смерти великого мыслителя его ученики и единомышленники собрали воедино эти материалы – и ныне мы предлагаем вам познакомиться с фрагментом исследований Гегеля об эстетике как философской категории, о сути прекрасного, о цели искусства и его месте в жизни человека.

Изменилось ли с течением времени понятие «красота»? Стали ли мы воспринимать великие шедевры иначе, нежели видел их древний грек или человек эпохи Просвещения? Мы приглашаем вас в сложный, но увлекательный мир философии Георга Гегеля!

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих - Лекции по эстетике

[перевод с немецкого] / Георг Гегель. — Москва : Эксмо, 2018. — 224 с. — (Великие идеи).

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих - Лекции по эстетике - Содержание

Георг Гегель. «Человек бессмертен благодаря познанию»

Искусство раскрывает истину

Предисловие

I. Установление границ и защита эстетики

II. Способы научного изучения красоты и художественного творчества

III. Понятие прекрасного в искусстве

IV. Деление

Георг Гегель. Избранные афоризмы