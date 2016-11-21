Философия права Пятикнижия
Предлагаемая читателю книга «Философия права Пятикнижия» родилась в рамках «Междисциплинарного центра философии права» (МЦФП). Она является показательной для общего направления и целей его деятельности.
МЦФП - научно-просветительское объединение, созданное Институтом философии РАН, Институтом государства и права РАН, Московско-Петербургским философским клубом совместно с судьями Конституционного суда РФ.
Его цели не исчерпываются тем, чтобы привлечь внимание общества к философии права, объединить вокруг этой темы усилия философов и юристов, исследователей и практикующих гуманитариев, хотя и эти цели, разумеется, сами по себе также важны и актуальны. Более существенно иное.
В основе деятельности МЦФП лежит общее убеждение, согласно которому философское осмысление права в конкретных условиях нашей страны означает одновременно преодоление инструменталистского подхода к нему, рассмотрение права не просто как средства, а прежде всего как одного из важнейших составляющих в системе высших ценностей человеческого существования.
Философия права Пятикнижия
Под ред. А.А. Гусейнова и Е.Б. Рашковского
Составитель П.Д. Баренбойм
Сборник статей - М.: Издательство «ЛУМ», 2012. - 576 с.
ISBN 978-5-9903067-4-5
Philosophy of Law of the first Five Book of the Bible (Pentateuch)
Editors A.A. Guseinov and E.B. Rashkovsky Collector of articles P.D. Barenboim Collection of articles
LOOOM Publishing House Moscow, 2012
Философия права Пятикнижия - Содержание
A.А. Гусейнов - Предисловие
Е. Б. Рашковский - Библейский луч (Вместо введения)
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА ПЯТИКНИЖИЯ
- B.Г. Графский - Пятикнижие Моисея в истории права и правоведения
- А. А. Гусейнов - Десятисловие Моисея: канон справедливости
- Г. Г. Арутюнян - Аксиологическая природа конституционализма в контексте исторической эволюции конституционной культуры
- Е. Б. Рашковский - Власть, человек и мысль: из политологических наблюдений над библейскими текстами
- П. Д. Баренбойм - Библейский момент философии права
- А. А. Глашев - Влияние Пятикнижия на философскую и правовую культуру Древней Руси
- В. В. Сорокин - Тора: пространство правовое и пространство духовное
- В. Г. Ярославцев - Принцип ограничения абсолютной власти в ПятикнижииМоисея
- Г. А. Гаджиев - Русская философия права В. В. Бибихина
- В. Д. Мазаев - Право собственности в Пятикнижии: философско-нравственные ориентиры
- В. И. Лафитский - Этюды о книгах Ветхого Завета
- И. С. Филиппов - Библия и римское право: Право, Закон и Справедливость вВульгате
- М. Корзо - Дискуссии о Декалоге в протестантской мысли XVI века
- Ю. Сорокина, Н. Малиновская - Библейские основания философско-правовой доктрины Западной Европы
БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ДОКТРИНА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Материалы круглого стола «Библейские истоки философии права и новоевропейская концепция правового государства (24 апреля 2012 года, Москва, Институт философии РАН)
- А. А. Гусейнов
- П. Д.Баренбойм
- С. Л. Чижков
- М. И. Гельвановский
- И. Д. Осипов
- В. В. Лапаева
- Н.Н. Ефремова
- Д. И. Дедов
- В. Г. Графский
- A.В. Захаров
БИБЛИЯ И КОНСТИТУЦИЯ
Материалы из книги Московского клуба юристов «Библия и Конституция», М., Белые Альвы, 1998
- B.М. Лебедев - Предисловие
- Краткая стенограмма заседания Московского клуба юристов 5 февраля 1997 года
- Е. Н. Мысловский - Религиозно-светские начала уголовно-правовых норм
- Эфраим Исаак - Рабство и права человека в Ветхом Завете
- Л. С. Переломов - Конфуций и доктрина разделения властей
Философия права Пятикнижия - Предисловие
Что право и закон - не одно и то же, что право выше закона, с этим, по крайней мере, в общей постановке, согласны все. Но остаются открытыми вопросы о том, в чем конкретно обнаруживается это различие, как право реализует свою роль критической инстанции, позволяющей страховать общество от неправовых законов, а правовые законы - от их деформирования правоприменительной практикой, как удерживать напряжение между правом и законом в разумных пределах и добиваться того, чтобы апелляция к праву не оборачивалась беззаконием, а приверженность «диктатуре» закона не становилась циничной формой бесправия. Право - это мера свободы человека, воплощаемая во всей сложной юридической практике общества. Оно в этом смысле является величиной исторической и абсолютной одновременно: оно исторично, ибо отражает реально достигнутую возможную степень свободы; оно абсолютно, ибо исходит из признания безусловной ценности свободы личности и необходимости ее постоянного расширения. Смысл права состоит в том, чтобы юридическая практика была выражением общей воли, стояла на страже человеческого достоинства всех лиц, образующих общество, а не была узурпирована какой-либо частью последнего.
Богиня правосудия предстает перед нами с закрытыми глазами. Она вершит суд, невзирая на лица. Она реализует уравнивающую (в аристотелевом понимании) справедливость, и потому ей безразлично, о каком конкретно лице идет речь, но ей это только потому безразлично, что все лица ей равно, одинаково дороги. Она безразлична к лицу, но не к человеку. Совершенно ложным является представление о праве как механическом, бездушном механизме общественной жизни. В действительности оно представляет собой одно из одухотворенных и одухотворяющих начал совместного человеческого существования. Нет лучшего признания и обоснования этой истины, чем обращение к библейским истокам философии права. Такое обращение в свою очередь можно рассматривать в качестве теста на правомерность расширительного толкования философии права - толкования, которое раздвигает ее устоявшиеся хронологические и дисциплинарные границы. Конкретные утверждения и выводы, содержащиеся в отдельных статьях, могут вызвать возражения, быть оспорены. Но несомненными, на мой взгляд, являются правомерность самой темы и центральная идея книги, показывающая, что становление права было связано с идеей справедливости, воплощало восхождение общества на принципиально новый уровень исторической - и коллективной, и индивидуальной - свободы.
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