Иросанфион - Новый Рай

Византийская философия - Том 8 - Smaragdos Philocalias

Настоящее издание объединяет произведения монашеской литературы, основная часть которых относится к Египту и Палестине V–VII вв. Отсюда выпадает небольшая новелла «О высокоумном монахе», значительно более поздняя по времени и вообще обладающая рядом особенностей, о которых будет сказано ниже, а также такое значительное по объему произведение, как «Новый Митерикон», верхняя граница датировки которого доходит до XV в.

Эту литературу, берущую начало в традиции апофтегм, вначале устных, а затем записывавшихся в собраниях патериков, отличает душеполезное содержание, лаконизм и всецелая подчиненность формы содержанию - вернее, если можно так выразиться, «смирение формы перед содержанием», - это особенно справедливо относительно «Лавсаика» Палладия, который, вообще говоря, был искушен в приемах риторики, о чем свидетельствует пролог этого сочинения.

Иросанфион, или Новый Рай: Собрание текстов монашеской агиографии Палестины, Египта и Византии V-XV вв.

Пер. Н. А. Олисовой, О. А. Родионова, А. Б. Ваньковой, комм. Н. А. Олисовой; отв. ред. Д. С. Бирюков.

Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2010. - 448 с.

(Византийская философия, т. 8; Smaragdos Philocalias).

ISBN 978-5-90448137-7

Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря

Святая гора Афон 2010

Иросанфион, или Новый Рай: Собрание текстов монашеской агиографии Палестины, Египта и Византии V-XV вв. - Содержание

Список сокращений

От переводчика

ЛАВСАИК ПАЛЛАДИЯ (пер. и комм. Н. А. Олисовой)

Пролог

Об Исидоре

О Дорофее

О Потамьене

О Дидиме

Об Александре

О богатой девственнице

О Нитрийских отшельниках

Об Амуне Нитрийском

Об Оре

О Памво

Об Аммонии

О Вениамине

Об Аполлонии

О Паисии и Исайе

О Макарии Младшем

О Нафанаиле

О Макарии Египетском

О Макарии Александрийском

О Моисее Эфиопе

О Павле

О Евлогии и увечном

О Павле простом

О Пахоне

О Стефане Ливийском

О Валенте

Об Ироне

О Птолемее

О павшей девственнице

Об Илии

О Дорофее

О Пиамун

О Пахомии и тавеннисиотах

О женском монастыре

О деве, представлявшейся безумной

Об Иоанне Ликопольском

О Поем доний

О Серапионе

О Евагрии

О Пиоре

О Ефреме

О святых женах

О Юлиане

Об Адолии

Об Иннокентии

О Филороме

О старице Мелании

О Хронии и Пафнутии

Об Элпидии

О Сисинии

О Гаддане

Об Илии

О Савве

Об Авраамии

Еще о святой Мелании

Об Олимпиаде

О Кандиде и Геласии

Об антинойских подвижниках

Об амме Талиде и Таоре

О некой девственнице и Коллуфии

О юной Мелании

О Паммахии

О девственнице, принимавшей блаженного Афанасия

О Юлиании

Рассказ Ипполита

Об Уире из комитов

О Магне

О милостивом монахе

О девственнице, павшей и покаявшейся

Об оклеветанном чтеце

О брате, жившем с ним

Комментарии

ЖИТИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБИТЕЛЬЮ ХОЗИВА (пер. и комм. Н. А. Олисовой)

Житие и подвиги иже во святых отца нашего Георгия Кипрского иже в Хозиве

Гл. 1. Родина и родители Георгия, начало его монашеской жизни

Гл. 2. Подвиги св. Георгия в лавре Каламона с его братом Ираклидом вплоть до его кончины

Гл. 3. Добродетели и искушения Георгия, вернувшегося в Хозиву. Укрощение дерзкого монаха

Гл. 4. Обращение от нечестия борца Епифания и благочестивая жизнь в киновии

Гл. 5. Злой дух, побежденный Георгием. Братья, сохраненные невредимыми от зверей и пламени

Гл. 6. Чудеса, совершенные в монастыре Хозива действием Богородительницы

Гл. 7. Нашествие персов и сарацин, предсказанное Георгием

Гл. 8. Антоний, списатель жития, прилепляется к учителю Георгию

Гл. 9. Георгий учит молитвой и делом братской любви и прочим добродетелям

Гл. 10. Георгий рассказывает Антонию о несчастьях, которые постигли его в детстве.Различные духовные наставления

Гл. 11. Кончина Георгия и погребение. Эпилог

Комментарии

Чудеса святой Девы Марии в Хозиве

Комментарии

Житие и чудеса святого отца нашего

Иоанна Хозевита Чудотворца

Комментарии

НОВЕЛЛЫ ИЗ ЛУГА ДУХОВНОГО, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ КОРПУС ТЕКСТОВ (пер. и комм. Н. А. Олисовой)

Новеллы из собрания В. Лакнера

Об искушении столпника

Чудо мима Гайя

Комментарии

Новеллы из собрания Т. Ниссена

Комментарии

Новеллы из собрания Е. Миони

Комментарии

Удивительные истории (новеллы из «Луга Духовного», сохранившиеся на грузинском языке)

Комментарии

ОТДЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ (пер. и комм. Н.А. Олисовой)

Рассказ о сенаторше, той, что в пустыне Иорданской

Комментарии

О высокоумном монахе, желавшем быть равным Исааку

Комментарии

НОВЫЙ МИТЕРИКОН (СЛОВЕСА ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ. О ЧЕСТНЫХ И СВЯТЫХ ЖЕНАХ) (пер. О. А. Родионова, А. Н. Ваньковой и Н. А. Олисовой)

Новый Митерикон

Использованная литература

Указатель цитат из Священного Писания

Указатель имен исторических лиц

Summari

Иросанфион, или Новый Рай: Собрание текстов монашеской агиографии Палестины, Египта и Византии V-XV вв. - От переводчика

«Лавсаик» - Λαυσιακόν (Λαυσαίκόν), Παράδεισος («Рай»), Βίος των αγίων πατέρων (надписание рукописей варьируется) - собрание житий египетских монахов, написанное Палладием, епископом Еленопольским, как гласит пролог, в ответ на просьбу префекта Лавса в 419-420 гг. В прологе сообща­ется также, в какой момент жизни Палладия написано это произведение: «...Тридцать три года проведя в сообществе братьев и в уединенной жизни, двадцать лет в епископстве, всей же жизни пятьдесят шесть лет...»[1].

В отношении этого произведения нужно отметить следующее. Большинство глав[2] не представляют собой в собственном смысле слова житий, то есть повествований, сообщающих основные жизненные вехи своего героя, но являются описанием его подвига или его добродетелей (иногда только одной, основной его добродетели), и в этом значении зовутся «жительствами». Повествования эти, как было уже сказано, предельно лаконичны, что несколько терялось в русском издании перевода «Лавсаика» XIX в., в силу специфических представлений относительно задач перевода, существовавших на тот момент. Соотношение оригинала и текста перевода в этом издании примерно такое: «И говорит она ему...» (букв. греч. текст) - «И мужественная девушка отвечает злодею...» (рус. перевод).

Большое число из встреченных нами здесь «святых мужей и жен» действительно почитаются святыми, хотя имена лишь немногих мы можем найти в месяцеслове. Мы встречаем эти имена в каноне сырной субботы, или же их можно найти в «Полном Месяцеслове» архиеп. Сергия, в списках святых, памяти которых содержатся в греческих, сирийских или же славянских, но не печатных, а рукописных (представляющих собой переводы с греческих) месяцесловах и синаксариях. Относительно некоторых из них (таких как Евлогий Фиваидский, Иеракс Египетский, Питирум), празднующихся у нас только в сырную субботу, в греческих же Минеях имеющих специальную дату празднования, -ходатайствовал в одном из писем членам календарно-богослужебной комиссии свт. Афанасий (Сахаров), предлагая внести их даты празднования в наш православный Месяцеслов. Мы стремились по возможности отражать в комментариях и сносках сведения о почитании упоминаемых в новеллах святых.

Важным моментом для «Лавсаика» является то, что за основным повествованием вырисовывается богатый событиями фон, где проходят бурные оригенистские споры, в которые втянуто огромное количество лиц, как вошедших в рамки повествования - скажем, т.н. Длинные братья или авва Евагрий, - так и упомянутых лишь вскользь, как свт. Иоанн Златоуст. На страницах «Лавсаика» это если и находит свое выражение, то лишь подчеркнутым умолчанием (например, загадочным «нужды ради» в отношении одного из Длинных братьев) или непонятным из контекста резко враждебным отношением к блж. Иерониму, которое объясняется оригенистскими симпатиями самого Палладия (хотя и он упоминается в 9-й песне канона сырной субботы), бывшего одним из тех, которые названы в тексте ol ttsqi Evayqiov - ученики Евагрия.

Далее в настоящем издании помещен ряд текстов, связанных с палестинским монастырем Хозива. Действие «Чудес святой Девы Марии в Хозиве» и «Жития прп. Георгия Кипрского иже в Хозиве» - текстов, написанных учеником прп. Георгия Хозевита Антонием, - происходит в Палестине начала VII в.; действие «Жития прп. Иоанна Хозевита» происходит на век раньше, тогда как самые ранние рукописи этого жития датируются XII в. «Житие прп. Георгия Кипрского иже в Хозиве» Д. Читти называет «поразительным свидетельством» о монастыре Хозива - о его внешнем устройстве и духовной жизни, хотя это житие и не является настолько исторически достоверным, как жития, принадлежащие перу Кирилла Скифопольского. Сочинение это легко датируется - как сам текст, так и описанные в нем события - по основной дате: пленение Иерусалима персами в 614 г., за несколько месяцев до которого прп. Антоний приходит в обитель Хозива и предает себя в послушание прп. Георгию (а начинается повествование рассказом о юношеских годах прп. Георгия, относящихся ко второй половине VI в.). Имеется русский перевод данного текста в серии, издававшейся в начале века русским Палестинским обществом под ред. проф. И. В. Помяловского. При всей значимости работы, проделанной Палестинским обществом, благодаря которой увидели свет русские переводы житий прп. Евфимия, прп. Саввы Освященного и других палестинских подвижников, на данный момент эти переводы устарели, так как они довольно неточны (собственно, переводчики и не ставили перед собой задачи точного перевода, традиция какового на тот момент отсутствовала), в сложных случаях следуют за латинским переводом и лишены комментария. Так, в переводе жития прп. Георгия имеются, за исключением указания цитат, всего три кратких примечания, одно из которых не соответствует действительности. Что касается конкретно данного жития, то из всей серии перевод его наименее удачен, тогда как перевод этого текста, может быть, более других требует внимательного подхода. Даже издатели-болландисты отмечают трудности, возникающие при переводе этого жития: наличие редкоупотребляемых слов, одни из которых можно найти в словарях Котельера, Дю Канжа и проч., «иные же едва ли где-то можно найти». Последнее верно и в отношении современных словарей и электронных тезаурусов. Например, значение слова mmyyiov осталось бы тайной, если бы не статья Милика, специально посвященная этому слову. Таким образом, выяснение значения некоторых слов в процессе перевода приобретало характер детективной истории, что отражено в комментариях.

Но еще более интересна структура языка в поучениях прп. Георгия; этот язык весь соткан из цитат из Священного Писания, внутренних и явных, различной степени проявленности. Одни из них видны сразу, другие открываются при внимательном чтении; интересно, что и болландисты, при всей своей добросовестности, не заметили всех внутренних цитат; например, смысл словосочетания «по образу сожигаемых» (59), указывающего на трех отроков из книги Даниила, - аллюзия, которую действительно трудно было бы угадать в тексте, не будь она слишком «на слуху» в православном богослужении, - остался недоступным для латиноязычного читателя.



Следующие далее новеллы представляют собой главы, не вошедшие в основное издание «Луга Духовного». Популярность последнего была причиной существования его в большом количестве версий. К тому же, отсутствие жесткой структуры соблазняло пересказчиков убавить или прибавить что-либо к тексту, тем более что их целью была душевная польза читателей, а не сохранение в целостности литературного произведения. Как указывает Е. Миони, существовала «Книга знаменоносных отцов», куда авторы «с монашеской простотой» заносили то, что считали существенным и достойным увековечения. И книга эта затем смешалась с новеллами «Луга Духовного». Кроме того, к основному корпусу примешивались новеллы, принадлежащие другим авторам и заимствованные из различных собраний апофтегм. По мнению Д. Читти, новеллы из собрания Т. Ниссена, перевод которых приводится в данном издании, могут с полным правом претендовать на авторство Иоанна Мосха, в отличие от некоторой части новелл, вошедших в «Луг Духовный». Однако Ниссен опускает в заголовке имя Иоанна Мосха, поскольку по крайней мере 8-я новелла, упоминающая эмира и старосту, написана после 638 г. - года арабского завоевания, и в таком случае не может принадлежать Иоанну Мосху или имеет поздние вставки.



[1] Пролог, 1. Пролог этот содержится лишь в одном из трех основных изводов данного памятника - греческом. О сирийском и коптском изводах и о прочих версиях см.:Лурье 2000. С. 211-212.

[2] Настоящий перевод разнится с дореволюционным и по числу глав, и по составу, поскольку сделан по изданию Бартелинка, который, в свою очередь, следует изданию Батлера (Butler 1898) с учетом позднейших находок и исследований. Трудами Батлера доказано, что наиболее близкой к тексту Палладия является краткая версия В (и все западные критические издания, сделанные после 1898 г., следуют этой версии), тогда как длинная версия G, которой следуют все издания, сделанные до 1898 г., в том числе издание Migne, по каковому произведен русский дореволюционный перевод, - является результатом смешения «Лавсаика» с другим произведением - Historia monachorum. К тому же, в русском дореволюционном издании предпринято дополнительное деление на главы, так что упоминание о каждом подвижнике выносится в отдельную главку, будь это хоть одно предложение.