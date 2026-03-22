Гегель - Наука логики - Том 1

Логика испытала не столь печальную участь, как метафизика. Правда, тот предрассудок, будто она научает мыслить, в чем раньше видели приносимую ею пользу и, стало быть, также и ее цель (это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии и физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться), — этот предрассудок давно уже исчез, и дух практицизма уготовлял ей не лучшую участь, чем ее сестре. Тем не менее, вероятно ввиду приносимой ею некоторой формальной пользы, ей было еще оставлено место среди наук, и ее даже сохранили в качестве предмета публичного преподавания. Но этот лучший жребий касается только ее внешних судеб, ибо ее облик и содержание остались такими же, какими они по давней традиции передавались от поколения к поколению, причем, однако, в процессе этой передачи ее содержание делалось все более и более тощим и скудным; в ней еще не чувствуется того нового духа, восход которого сказался в науке не менее чем в действительности. Но нужно сказать раз и навсегда, что тщетно желание удержать формы прежнего образования, когда перестроилась субстанциальная форма духа. Они представляют собою увядшие листья, спадающие благодаря напору образовавшихся у их основания новых почек.

Игнорирование этой общей перемены начинает постепенно исчезать также и в научной области. Незаметным образом даже сами противники освоились с этими другими представлениями, усвоили их себе, и если они все еще не приемлют источника этих представлений, лежащих в их основании принципов, и возражают против них, то им зато приходится мириться с выводами и они оказываются не в силах противиться влиянию последних. Помимо того что все более и более слабеет их отрицательное отношение к указанным представлениям, этим противникам удается сообщить своим работам положительное значение и содержание только благодаря тому, что сами они начинают говорить на языке новых представлений.

Георг Гегель - Наука логики. Том 1

(Философия в кармане)

Москва : Эксмо, 2020. — 816 с.

ISBN 978-5-04-094402-6

Георг Гегель - Наука логики. Том 1 - Содержание

О значении воинствующего материализма

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Введение

Общее понятие логики

Общее подразделение логики

I. УЧЕНИЕ О БЫТИИ

С чего следует начинать науку

Общее подразделение бытия

Первый отдел. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (КАЧЕСТВО)

  • Первая глава. Бытие

  • Вторая глава. Наличное бытие

  • Третья глава. Для-себя-бытие

Второй отдел. ВЕЛИЧИНА (КОЛИЧЕСТВО)

  • Первая глава. Количество

  • Вторая глава. Определенное количество

  • Третья глава. Количественное отношение

Третий отдел. МЕРА

  • Первая глава. Специфическое количество

  • Вторая глава. Реальная мера

  • Третья глава. Становление сущности

II. УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ

Первый отдел. СУЩНОСТЬ КАК РЕФЛЕКСИЯ В СЕБЕ САМОЙ

  • Первая глава. Видимость

  • Вторая глава. Определенные сущности или определения рефлексии

  • Третья глава. Основание

Второй отдел. ЯВЛЕНИЕ

  • Первая глава. Существование

  • Вторая глава. Явление

  • Третья глава. Существенное отношение

Третий отдел. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

  • Первая глава. Абсолютное

  • Вторая глава. Действительность

  • Третья глава. Абсолютное отношение

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Предисловие издателя (Леопольда фон Геннинга)

  • Перевод важнейших терминов «Науки логики» Гегеля

  • Примечания

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

