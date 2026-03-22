Гегель - Наука логики - Том 1

Логика испытала не столь печальную участь, как метафизика. Правда, тот предрассудок, будто она научает мыслить, в чем раньше видели приносимую ею пользу и, стало быть, также и ее цель (это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии и физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться), — этот предрассудок давно уже исчез, и дух практицизма уготовлял ей не лучшую участь, чем ее сестре. Тем не менее, вероятно ввиду приносимой ею некоторой формальной пользы, ей было еще оставлено место среди наук, и ее даже сохранили в качестве предмета публичного преподавания. Но этот лучший жребий касается только ее внешних судеб, ибо ее облик и содержание остались такими же, какими они по давней традиции передавались от поколения к поколению, причем, однако, в процессе этой передачи ее содержание делалось все более и более тощим и скудным; в ней еще не чувствуется того нового духа, восход которого сказался в науке не менее чем в действительности. Но нужно сказать раз и навсегда, что тщетно желание удержать формы прежнего образования, когда перестроилась субстанциальная форма духа. Они представляют собою увядшие листья, спадающие благодаря напору образовавшихся у их основания новых почек.

Игнорирование этой общей перемены начинает постепенно исчезать также и в научной области. Незаметным образом даже сами противники освоились с этими другими представлениями, усвоили их себе, и если они все еще не приемлют источника этих представлений, лежащих в их основании принципов, и возражают против них, то им зато приходится мириться с выводами и они оказываются не в силах противиться влиянию последних. Помимо того что все более и более слабеет их отрицательное отношение к указанным представлениям, этим противникам удается сообщить своим работам положительное значение и содержание только благодаря тому, что сами они начинают говорить на языке новых представлений.

(Философия в кармане)

Москва : Эксмо, 2020. — 816 с.

ISBN 978-5-04-094402-6

Георг Гегель - Наука логики. Том 1 - Содержание

О значении воинствующего материализма

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Введение

Общее понятие логики

Общее подразделение логики

I. УЧЕНИЕ О БЫТИИ

С чего следует начинать науку

Общее подразделение бытия

Первый отдел. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (КАЧЕСТВО)

Первая глава. Бытие

Вторая глава. Наличное бытие

Третья глава. Для-себя-бытие

Второй отдел. ВЕЛИЧИНА (КОЛИЧЕСТВО)

Первая глава. Количество

Вторая глава. Определенное количество

Третья глава. Количественное отношение

Третий отдел. МЕРА

Первая глава. Специфическое количество

Вторая глава. Реальная мера

Третья глава. Становление сущности

II. УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ

Первый отдел. СУЩНОСТЬ КАК РЕФЛЕКСИЯ В СЕБЕ САМОЙ

Первая глава. Видимость

Вторая глава. Определенные сущности или определения рефлексии

Третья глава. Основание

Второй отдел. ЯВЛЕНИЕ

Первая глава. Существование

Вторая глава. Явление

Третья глава. Существенное отношение

Третий отдел. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Первая глава. Абсолютное

Вторая глава. Действительность

Третья глава. Абсолютное отношение

ПРИЛОЖЕНИЯ