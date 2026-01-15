В сборнике «Космос и Душа» рассматриваются античные и средне­вековые учения о человеке, мире и Боге. Книгу составили исследования ведущих специалистов в области истории философии и науки. Публи­куются новые переводы трактатов Аристотеля, Фемистия, Александра Афродисийского, Плотина, Оригена, Максима Исповедника, Фомы Аквинского, Роберта Гроссетеста. Все они подробно откомментированы.

КОСМОС И ДУША - Выпуск 1 - Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века - исследования и переводы

Общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. Петров. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. -880 с. ISBN 5-89826-242-3

КОСМОС И ДУША - Выпуск 1 - Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

КОСМОС

Гайденко П. Д. Натурфилософия Аристотеля

Проблема непрерывности и ее решение

Понятие бесконечного

Понятие «места» и проблема пространства

Понятие времени. Время как число движения

Соотношение математики и физики

Аристотель как биолог

Месяц С. В. Дискуссии об эфире в Античности

Предыстория

Эфирная теория Аристотеля

После Аристотеля

Ксенарх. «Против пятой сущности»

Александр Афродисийский

Отношение к пятому элементу в платонизме

Синтез Прокла

КСЕНАРХ СЕЛЕВКИЙСКИЙ. Против пятой сущности

АЛЕКСАНДР А ФРОДИСИЙСКИЙ. [Ответы на возражения Ксенарха]

АТТИК. Против пытающихся толковать Платона через Аристотеля

Шишков А. М К переводу трактатов Роберта Гроссетеста

РОБЕРТ ГРОССЕТЕСТ О линиях, углах и фигурах, или О преломлении и отражениях лучей

О цвете

Почему человек есть малый мир

ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ

Нарбонн Ж.-М. Аристотель и зло

Петров В. В. «О трудностях» XLI Максима Исповедника: основные понятия, источники, истолкование

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

О различных трудных местах у святых Григория и Дионисия

«Затруднение» X (фрагменты 1105С - 1116D, 1193D - 1196В)

Почему плоть — облако и покрывало

Как возникает наслаждение

Каковы и сколько у души движений

Иное рассмотрение превзойденной святыми вещественной двойственности, и что есть единство, умозримое в Троице

«Затруднение» XLI (фрагмент 1304D - 1313В)

Бородай Т. Ю. Мир как множество

ФОМА АКВИНСКИЙ

Сумма против язычников (том II, главы 39-46)

[О многообразии тварей]

Гл. 39. О том, что различие вещей не случайно

Гл. 40. О том, что материя не является первой причиной различия вещей

Гл. 41.0 том, что вещи различны не из-за противоположных действующих причин

Гл. 42. О том, что первопричина различия вещей — это не порядок вторичных действующих причин

Гл. 43. О том, что различие вещей не создано одной из вторичных действующих причин, которая вводит в материю разные формы

Гл. 44. О том, что различие вещей произошло не от разницы заслуг или прегрешений

Гл. 45. Какова истинная первопричина различия вещей

Гл. 46. О том, что для совершенства вселенной некоторые твари должны были быть мыслящими

КОСМОС И ДУША

Гайденко Я. П. Понятие времени в Античности и в Средние века

Боэций о времени и вечности

Дионисий Ареопагит, его схолиасты и Максим Исповедник: «вечность», «века», «время»

Ансельм Кентерберийский: вечность есть целое

Фома Аквинский: «Вечность — это и есть сам Бог»

Теология истории Иоахима Флорского

Месяц С. В. Трактат Аристотеля «О памяти и припоминании»

АРИСТОТЕЛЬ

О памяти и припоминании

Солопова М. А. Фемистий и его комментарий к «О душе» Аристотеля

ФЕМИСТИЙ

Комментарий к «О душе» Аристотеля (книга II, главы 1-2)

Бородай Т. Ю. Плотин о природе

Природа как неразумная энергия Мировой Души

Космос: природа как совокупность сущего в пространстве и времени

Плотин как критик гностиков

ПЛОТИН

Против гностиков (против тех, кто утверждает, будто творец мира зол и мир плох) [33. II, 9]

Шичалин Ю. А. Трактат Плотина «О природе, созерцании и едином» [30. III, 8] и Аристотель

Общий контекст и полемическая направленность трактата

Подступ к рассуждению о созерцании и содержание трактата

Природа

Аристотель, созерцание и природа

Аристотель, созерцание и единое

План трактата

ПЛОТИН

О природе, созерцании и едином [30. III, 8]

Шичалин Ю. А. Душа и космос в 10-11 [V, 1-2] трактатах Плотина

Душа и космос в первых девяти трактатах

Душа и космос в 10. V, 1-2

Появление космоса в трактате «О промысле» (47. III, 2)

Ум-парадигма и ум-демиург

Роль души в создании мира

Душа как логическая необходимость

Душа — материя ума

Заключение

План трактатов 10-11

О трех начальных сущностях (/0. V, 1)

О возникновении и порядке того, что вслед за первым (//. V, 2)

ДУША И ТЕЛО

Петров В. В. Учение Оригена о теле воскресения в контексте современной ему интеллектуальной традиции

Петров В. В. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна Скотта

ДУША И УМ

Гайденко В. П. О двух трактатах, относящихся к кругу Фомы Аквинского

О природе слова, [рождаемого] интеллектом

Что такое слово

Как рождается слово

Об интеллекте и умопостигаемом

КОСМОС И АБСОЛЮТ

Серегин А. В. «О началах» 1,4, 3-5 и оригеновское понимание вечности творения

ОРИГЕН. О началах 1,4, 3-5

Месяц С В. Трансформация античного понимания Абсолюта в христианском богословии IV века

АВТОРЫ СБОРНИКА

CONTENTS

Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - Исследования и переводы Под ред. А.В. Серёгина. — М.: Прогресс-Традиция, 2010. — 272 с. ISBN 978-5-89826-332-4

Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - Исследования и переводы - Содержание

Предисловие

Визгин В.П. Латентные константы в демокритовском учении о множестве миров

Месяц СВ. Учение Платона об идеях-числах

Приложение. Избранные свидетельства об устном учении

Шичалин Ю.А. Об умопостигаемой материи у Плотина

Приложение. Плотин. О материи (О двух материях)

Волкова Н.П. Плотин о сущности и причине зла

Серёгин А.В. Свобода и онтология морального зла в теодицее Оригена

Приложение. Ориген Из «Комментария на Псалмы» (Добротолюбие, 26)

Петрова М.С Платонизм у Макробия

Петров В.В. Мыслительный гимн и возводящая молитва у Дионисия Ареопагита и его предшественников-неоплатоников

Гайденко П.П. Понимание природы и трактовка естествознания в Средние века

Воскобойников О.С, Соколов П.В. «Стяжавший с небес душу Платона»: механика Творения у Теодориха Шартрского

Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения

Эпитафия Теодориху Шартрскому

Вдовина Г.В. Трактат Роджера Бэкона «О знаках»

Роджер Бэкон. О знаках

Иванов В.Л. Интенсивная величина совершенства: Бесконечность как существенное понятие в теологии и философии Иоанна Дунса Скота

Зубов В. П. Из прошлого атомистической теории (Атомистика и химия в XVII в.)

Вдовина Г.В. Проблемы семиотики в схоластике XVII в

Педро Уртадо де Мендоса. SJ Всеобщая философия (Семиотические фрагменты)

Вдовина Г.В. Истина как семиотическое понятие в схоластике XVII в.

Список сокращений

Авторы сборника

Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - ПРЕДИСЛОВИЕ

В состав данного сборника входят научно-исследовательские работы, созданные членами сектора философских проблем истории науки Института философии РАН и рядом приглашенных исследователей. С этой точки зрения, как, впрочем, и в тематическом и методологическом отношении, настоящее издание можно считать продолжением и развитием традиции, начатой такими книгами, как «Философия природы в Античности и в Средние века» и «Космос и душа».

Одна из базовых методологических установок, сохраненных и в этой новой книге, - это убеждение в том, что философские истоки европейской науки, формировавшиеся в эпоху Античности и Средневековья, нельзя понять вне самого широкого культурного контекста, включающего в себя античную и средневековую метафизику, психологию, логику, теологию, эпистемологию и т.д. Причина этого прежде всего в том, что в ту эпоху не существовало столь же четкого водораздела между наукой, философией и богословием, как в наши дни.

В работах сборника можно видеть, к примеру, как платоновская теория идей оказывается теснейшим образом связана с математическим дискурсом, а постановка проблемы зла как у языческих, так и у христианских авторов вытекает из чисто онтологических предпосылок, лежащих в основе их космологии (теория причинности, концепция «тварного» бытия) и т.п. Не менее важным для практикуемого в этой книге подхода является восприятие Античности и Средневековья как своего рода единого духовного «континуума», в контексте которого, несмотря на все интеллектуальные трансформации и перевороты, сколь бы глубокими и радикальными они ни были, все же сохранялась неразрывная преемственность живой традиции, общность тем, понятий, проблем и методов мысли. Этот духовный «континуум» в значительной степени продолжал существовать и в более поздние эпохи, включая и раннее Новое время.

Именно по этой причине мы решили расширить хронологические рамки данного сборника сравнительно с предыдущим и включить в него ряд работ, тематически охватывающих традицию европейской мысли XVII в. Другая новая черта нынешнего издания состоит в том, что мы сочли уместным не ограничивать его тематику исключительно вопросами, так или иначе касающимися философских предпосылок естественнонаучного дискурса. Современные гуманитарные дисциплины (в частности, семиотика) в рассматриваемые нами эпохи также имели свою предысторию, представляющую собой интересный и в значительной степени малоизученный аспект европейской интеллектуальной истории. Особо надо отметить тот факт, что в сборник входят новые русские переводы как классиков, так и менее известных широкой публике представителей европейской мысли (Ориген, Плотин, Теодорих (Тьерри) Шартрский, Роджер Бэкон, Педро Уртадо де Мендоса).

Л.В. Серёгин

2014-08-02