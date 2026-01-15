Космос и Душа
В сборнике «Космос и Душа» рассматриваются античные и средневековые учения о человеке, мире и Боге. Книгу составили исследования ведущих специалистов в области истории философии и науки. Публикуются новые переводы трактатов Аристотеля, Фемистия, Александра Афродисийского, Плотина, Оригена, Максима Исповедника, Фомы Аквинского, Роберта Гроссетеста. Все они подробно откомментированы.
КОСМОС И ДУША - Выпуск 1 - Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века - исследования и переводы
Общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. Петров. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. -880 с.
ISBN 5-89826-242-3
КОСМОС И ДУША - Выпуск 1 - Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
КОСМОС
-
Гайденко П. Д. Натурфилософия Аристотеля
-
Проблема непрерывности и ее решение
-
Понятие бесконечного
-
Понятие «места» и проблема пространства
-
Понятие времени. Время как число движения
-
Соотношение математики и физики
-
Аристотель как биолог
-
Месяц С. В. Дискуссии об эфире в Античности
-
Предыстория
-
Эфирная теория Аристотеля
-
После Аристотеля
-
Ксенарх. «Против пятой сущности»
-
Александр Афродисийский
-
Отношение к пятому элементу в платонизме
-
Синтез Прокла
-
КСЕНАРХ СЕЛЕВКИЙСКИЙ. Против пятой сущности
-
АЛЕКСАНДР А ФРОДИСИЙСКИЙ. [Ответы на возражения Ксенарха]
-
АТТИК. Против пытающихся толковать Платона через Аристотеля
-
Шишков А. М К переводу трактатов Роберта Гроссетеста
-
РОБЕРТ ГРОССЕТЕСТ О линиях, углах и фигурах, или О преломлении и отражениях лучей
-
О цвете
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Почему человек есть малый мир
ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
-
Нарбонн Ж.-М. Аристотель и зло
-
Петров В. В. «О трудностях» XLI Максима Исповедника: основные понятия, источники, истолкование
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
-
О различных трудных местах у святых Григория и Дионисия
-
«Затруднение» X (фрагменты 1105С - 1116D, 1193D - 1196В)
-
Почему плоть — облако и покрывало
-
Как возникает наслаждение
-
Каковы и сколько у души движений
-
Иное рассмотрение превзойденной святыми вещественной двойственности, и что есть единство, умозримое в Троице
-
«Затруднение» XLI (фрагмент 1304D - 1313В)
-
Бородай Т. Ю. Мир как множество
ФОМА АКВИНСКИЙ
-
Сумма против язычников (том II, главы 39-46)
-
[О многообразии тварей]
-
Гл. 39. О том, что различие вещей не случайно
-
Гл. 40. О том, что материя не является первой причиной различия вещей
-
Гл. 41.0 том, что вещи различны не из-за противоположных действующих причин
-
Гл. 42. О том, что первопричина различия вещей — это не порядок вторичных действующих причин
-
Гл. 43. О том, что различие вещей не создано одной из вторичных действующих причин, которая вводит в материю разные формы
-
Гл. 44. О том, что различие вещей произошло не от разницы заслуг или прегрешений
-
Гл. 45. Какова истинная первопричина различия вещей
-
Гл. 46. О том, что для совершенства вселенной некоторые твари должны были быть мыслящими
КОСМОС И ДУША
-
Гайденко Я. П. Понятие времени в Античности и в Средние века
-
Боэций о времени и вечности
-
Дионисий Ареопагит, его схолиасты и Максим Исповедник: «вечность», «века», «время»
-
Ансельм Кентерберийский: вечность есть целое
-
Фома Аквинский: «Вечность — это и есть сам Бог»
-
Теология истории Иоахима Флорского
-
Месяц С. В. Трактат Аристотеля «О памяти и припоминании»
АРИСТОТЕЛЬ
-
О памяти и припоминании
-
Солопова М. А. Фемистий и его комментарий к «О душе» Аристотеля
ФЕМИСТИЙ
-
Комментарий к «О душе» Аристотеля (книга II, главы 1-2)
-
Бородай Т. Ю. Плотин о природе
-
Природа как неразумная энергия Мировой Души
-
Космос: природа как совокупность сущего в пространстве и времени
-
Плотин как критик гностиков
ПЛОТИН
-
Против гностиков (против тех, кто утверждает, будто творец мира зол и мир плох) [33. II, 9]
-
Шичалин Ю. А. Трактат Плотина «О природе, созерцании и едином» [30. III, 8] и Аристотель
-
Общий контекст и полемическая направленность трактата
-
Подступ к рассуждению о созерцании и содержание трактата
-
Природа
-
Аристотель, созерцание и природа
-
Аристотель, созерцание и единое
-
План трактата
ПЛОТИН
-
О природе, созерцании и едином [30. III, 8]
-
Шичалин Ю. А. Душа и космос в 10-11 [V, 1-2] трактатах Плотина
-
Душа и космос в первых девяти трактатах
-
Душа и космос в 10. V, 1-2
-
Появление космоса в трактате «О промысле» (47. III, 2)
-
Ум-парадигма и ум-демиург
-
Роль души в создании мира
-
Душа как логическая необходимость
-
Душа — материя ума
-
Заключение
-
План трактатов 10-11
-
О трех начальных сущностях (/0. V, 1)
-
О возникновении и порядке того, что вслед за первым (//. V, 2)
ДУША И ТЕЛО
-
Петров В. В. Учение Оригена о теле воскресения в контексте современной ему интеллектуальной традиции
-
Петров В. В. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна Скотта
ДУША И УМ
-
Гайденко В. П. О двух трактатах, относящихся к кругу Фомы Аквинского
-
О природе слова, [рождаемого] интеллектом
-
Что такое слово
-
Как рождается слово
-
Об интеллекте и умопостигаемом
КОСМОС И АБСОЛЮТ
-
Серегин А. В. «О началах» 1,4, 3-5 и оригеновское понимание вечности творения
ОРИГЕН. О началах 1,4, 3-5
-
Месяц С В. Трансформация античного понимания Абсолюта в христианском богословии IV века
-
АВТОРЫ СБОРНИКА
-
CONTENTS
Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - Исследования и переводы
Под ред. А.В. Серёгина. — М.: Прогресс-Традиция, 2010. — 272 с.
ISBN 978-5-89826-332-4
Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - Исследования и переводы - Содержание
Предисловие
- Визгин В.П. Латентные константы в демокритовском учении о множестве миров
- Месяц СВ. Учение Платона об идеях-числах
- Приложение. Избранные свидетельства об устном учении
- Шичалин Ю.А. Об умопостигаемой материи у Плотина
- Приложение. Плотин. О материи (О двух материях)
- Волкова Н.П. Плотин о сущности и причине зла
- Серёгин А.В. Свобода и онтология морального зла в теодицее Оригена
- Приложение. Ориген Из «Комментария на Псалмы» (Добротолюбие, 26)
- Петрова М.С Платонизм у Макробия
- Петров В.В. Мыслительный гимн и возводящая молитва у Дионисия Ареопагита и его предшественников-неоплатоников
- Гайденко П.П. Понимание природы и трактовка естествознания в Средние века
- Воскобойников О.С, Соколов П.В. «Стяжавший с небес душу Платона»: механика Творения у Теодориха Шартрского
- Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения
- Эпитафия Теодориху Шартрскому
- Вдовина Г.В. Трактат Роджера Бэкона «О знаках»
- Роджер Бэкон. О знаках
- Иванов В.Л. Интенсивная величина совершенства: Бесконечность как существенное понятие в теологии и философии Иоанна Дунса Скота
- Зубов В. П. Из прошлого атомистической теории (Атомистика и химия в XVII в.)
- Вдовина Г.В. Проблемы семиотики в схоластике XVII в
- Педро Уртадо де Мендоса. SJ Всеобщая философия (Семиотические фрагменты)
- Вдовина Г.В. Истина как семиотическое понятие в схоластике XVII в.
Список сокращений
Авторы сборника
Космос и душа - Выпуск второй - Учения о природе мышлении в Античности, Средние века и Новое время - ПРЕДИСЛОВИЕ
В состав данного сборника входят научно-исследовательские работы, созданные членами сектора философских проблем истории науки Института философии РАН и рядом приглашенных исследователей. С этой точки зрения, как, впрочем, и в тематическом и методологическом отношении, настоящее издание можно считать продолжением и развитием традиции, начатой такими книгами, как «Философия природы в Античности и в Средние века» и «Космос и душа».
Одна из базовых методологических установок, сохраненных и в этой новой книге, - это убеждение в том, что философские истоки европейской науки, формировавшиеся в эпоху Античности и Средневековья, нельзя понять вне самого широкого культурного контекста, включающего в себя античную и средневековую метафизику, психологию, логику, теологию, эпистемологию и т.д. Причина этого прежде всего в том, что в ту эпоху не существовало столь же четкого водораздела между наукой, философией и богословием, как в наши дни.
В работах сборника можно видеть, к примеру, как платоновская теория идей оказывается теснейшим образом связана с математическим дискурсом, а постановка проблемы зла как у языческих, так и у христианских авторов вытекает из чисто онтологических предпосылок, лежащих в основе их космологии (теория причинности, концепция «тварного» бытия) и т.п. Не менее важным для практикуемого в этой книге подхода является восприятие Античности и Средневековья как своего рода единого духовного «континуума», в контексте которого, несмотря на все интеллектуальные трансформации и перевороты, сколь бы глубокими и радикальными они ни были, все же сохранялась неразрывная преемственность живой традиции, общность тем, понятий, проблем и методов мысли. Этот духовный «континуум» в значительной степени продолжал существовать и в более поздние эпохи, включая и раннее Новое время.
Именно по этой причине мы решили расширить хронологические рамки данного сборника сравнительно с предыдущим и включить в него ряд работ, тематически охватывающих традицию европейской мысли XVII в. Другая новая черта нынешнего издания состоит в том, что мы сочли уместным не ограничивать его тематику исключительно вопросами, так или иначе касающимися философских предпосылок естественнонаучного дискурса. Современные гуманитарные дисциплины (в частности, семиотика) в рассматриваемые нами эпохи также имели свою предысторию, представляющую собой интересный и в значительной степени малоизученный аспект европейской интеллектуальной истории. Особо надо отметить тот факт, что в сборник входят новые русские переводы как классиков, так и менее известных широкой публике представителей европейской мысли (Ориген, Плотин, Теодорих (Тьерри) Шартрский, Роджер Бэкон, Педро Уртадо де Мендоса).
Л.В. Серёгин
2014-08-02
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