Монография российского историка Церкви П. Парфентьева посвящена проблеме осмысления творчества Дж. Р. Р. Толкина как христианского писателя.

Павел Парфентьев - Эхо Благой Вести: Христианские мотивы в творчестве Дж. Р. Р. Толкина

М.: ТТТ; ТО СПБ, 2004 — 322 с.

ISBN 5-9900352-1-7

Анализируя широкий круг толкиновских текстов и привлекая многочисленные источники, относящиеся к христианской богословско-философской традиции, автор показывает место и значение веры в жизни и творчестве знаменитого английского писателя. Ряд рассмотренных в книге вопросов впервые подробно и обстоятельно освещаются в мировой толкиноведческой литературе.

Это исследование является первым научным трудом по данной теме, издаваемым на русском языке. Книга адресована всем любителям творчества Дж. Р. Р. Толкина, специалистам по зарубежной литературе и широкому кругу читателей, интересующихся христианским вероучением и богословием.

Издание осуществлено неформальным творческим объединением ТТТ (TolkienTextsTranslation) и Толкиновским Обществом Санкт-Петербурга

Павел Парфентьев - Эхо Благой Вести - Содержание

Об авторе

Предисловие отца Вильгельма Спирито

Предисловие отца Георгия Чистякова

Благодарности

Предисловие: Понимание Толкина и христианская вера

К христианским родителям

Задачи книги

ДЖ. Р. Р. ТОЛКИН – ЖИЗНЬ, ВЗГЛЯДЫ И ТВОРЧЕСТВО В СВЕТЕ ВЕРЫ

Ранние годы

Путь к браку. Семейная жизнь. Воззрения на любовь и супружество.

Вера. Размышления о религии и Церкви

Дружба с Льюисом

Отношение к научной работе. Размышления о языке.

Литературные труды и взгляды на творчество.

Воззрения на творчество и волшебные истории

Лист кисти Ниггля

«Дальнее путешествие»

«СРЕДИЗЕМЬЕ» – РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

О методологии и не только

«Средиземские» тексты Толкина

Правомерность рассмотрения»христианских мотивов» в «толкиновской истории»

Оправдание используемой выборки текстов

Оправдание избранного подхода к христианской традиции

Об «анализе" в "синтезе»

"Праведное язычество" христиане до Христа

Бог. Творение. Бытие. Мироустройство.

Добро и бытие.»Сущность» зла.

Падение и его последствия

«Антропология» Арды

Смерть и бессмертие

Провидение. Свобода и благодать.

Искушение и грех

Природа власти. Подлинная и ложная власть.

«Политические» темы толкиновской истории

Великие» добродетели толкиновской истории

Знание и Мудрость

Религия

Надежда и мужество

Милосердие

Покаяние

Смирение и послушание

Жертвенность или самоотречение

Любовь

Целостность и »реализм» добродетелей толкиновской истории

«Малые добродетели» толкиновской истории

Щедрость

Великолепие

Гостеприимство и странноприимство

Об удовольствиях, хорошей компании и умении слушать советы

Великодушие

Дружба

Уважение ко всему творению

Мужчина и женщина: истории истинной любви

Слово. Творчество. Чудо.

Мозаика мотивов: время, библейские аллюзии и трактовки критиков

Время толкиновской истории

Библейские аллюзии во «Властелине Колец»

Предположения критиков: "применимость" толкиновской истории

Эпилог