Парфентьев - Эхо Благой Вести
Монография российского историка Церкви П. Парфентьева посвящена проблеме осмысления творчества Дж. Р. Р. Толкина как христианского писателя.
Павел Парфентьев - Эхо Благой Вести: Христианские мотивы в творчестве Дж. Р. Р. Толкина
М.: ТТТ; ТО СПБ, 2004 — 322 с.
ISBN 5-9900352-1-7
Анализируя широкий круг толкиновских текстов и привлекая многочисленные источники, относящиеся к христианской богословско-философской традиции, автор показывает место и значение веры в жизни и творчестве знаменитого английского писателя. Ряд рассмотренных в книге вопросов впервые подробно и обстоятельно освещаются в мировой толкиноведческой литературе.
Это исследование является первым научным трудом по данной теме, издаваемым на русском языке. Книга адресована всем любителям творчества Дж. Р. Р. Толкина, специалистам по зарубежной литературе и широкому кругу читателей, интересующихся христианским вероучением и богословием.
Издание осуществлено неформальным творческим объединением ТТТ (TolkienTextsTranslation) и Толкиновским Обществом Санкт-Петербурга
Павел Парфентьев - Эхо Благой Вести - Содержание
- Об авторе
- Предисловие отца Вильгельма Спирито
- Предисловие отца Георгия Чистякова
- Благодарности
- Предисловие: Понимание Толкина и христианская вера
- К христианским родителям
- Задачи книги
ДЖ. Р. Р. ТОЛКИН – ЖИЗНЬ, ВЗГЛЯДЫ И ТВОРЧЕСТВО В СВЕТЕ ВЕРЫ
Ранние годы
Путь к браку. Семейная жизнь. Воззрения на любовь и супружество.
Вера. Размышления о религии и Церкви
Дружба с Льюисом
Отношение к научной работе. Размышления о языке.
Литературные труды и взгляды на творчество.
Воззрения на творчество и волшебные истории
Лист кисти Ниггля
«Дальнее путешествие»
«СРЕДИЗЕМЬЕ» – РАССЕЯННЫЙ СВЕТ
О методологии и не только
«Средиземские» тексты Толкина
Правомерность рассмотрения»христианских мотивов» в «толкиновской истории»
Оправдание используемой выборки текстов
Оправдание избранного подхода к христианской традиции
Об «анализе" в "синтезе»
"Праведное язычество" христиане до Христа
Бог. Творение. Бытие. Мироустройство.
Добро и бытие.»Сущность» зла.
Падение и его последствия
«Антропология» Арды
Смерть и бессмертие
Провидение. Свобода и благодать.
Искушение и грех
Природа власти. Подлинная и ложная власть.
«Политические» темы толкиновской истории
Великие» добродетели толкиновской истории
Знание и Мудрость
Религия
Надежда и мужество
Милосердие
Покаяние
Смирение и послушание
Жертвенность или самоотречение
Любовь
Целостность и »реализм» добродетелей толкиновской истории
«Малые добродетели» толкиновской истории
Щедрость
Великолепие
Гостеприимство и странноприимство
Об удовольствиях, хорошей компании и умении слушать советы
Великодушие
Дружба
Уважение ко всему творению
Мужчина и женщина: истории истинной любви
Слово. Творчество. Чудо.
Мозаика мотивов: время, библейские аллюзии и трактовки критиков
Время толкиновской истории
Библейские аллюзии во «Властелине Колец»
Предположения критиков: "применимость" толкиновской истории
Эпилог
Отличая книга! Где-то на христианском форуме однажды прочел, что это не христианское произведение. Знаете какие два аргумента были высказаны в пользу этой мысли? 1. Герои произведения не молятся перед едой. 2. Фродо поддался искушению, перед тем, как бросить кольцо в жерло роковой горы, но вернувшись в Шир не покаялся. :)