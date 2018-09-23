Тайное пламя - Духовные взгляды Толкина - Стрэтфорд Колдекот

Книга Стрэтфорда Колдекота – попытка понять секрет популярности знаменитой трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец», которая для нескольких поколений читателей стала «сказкой сказок», сформировавшей их жизненные ценности. Воздействие «Властелина Колец» на духовный мир огромного числа людей очевидно, но большинство даже не знает, что автор был глубоко верующим католиком.



Колдекот помогает читателю понять духовный мир Толкина и истоки его произведений. «Тайное пламя» это ключ к секретам и загадкам «Властелина Колец». Автор указывает на глубинное значение сочинений Толкина, одного из немногих писателей, сумевших открыть мир фантазии для богословского поиска.



По мысли автора религиозное восприятие и опыт Толкина не только стали основой сюжета, но отразились в целях и мотивах главных героев трилогии. Колдекот стремится показать, что трилогия – это не пересказ исторических фактов или философских парадигм, в ней Толкин скрывает истину о душе человека, о нравственной жизни и ее добродетелях – храбрости, цельности и честности и о постоянных битвах в ее защиту.

А на еще более глубоком уровне – о подлинной сущности и ценности красоты.



Стрэтфорд Колдекот С. - Тайное пламя - Духовные взгляды Толкина

Пер. с англ.

(Серия «Религиозные мыслители»).

М.: Библейско - богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 224 с.

ISBN 5-89647-160-2

Стрэтфорд Колдекот - Тайное пламя - Духовные взгляды Толкина - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Благодарности

Введение

Чудовища и критики

Глава 1. Древо сказок

Каминный зал

«Внутри языка»

Клуб мнений

Дерево и лист

Глава 2. Великая легенда

«Хоббит»: туда и обратно

«Властелин Колец»

Торжество милосердия

Возвращение Короля

Очищение Шира

Кольцо сегодня

Глава 3. Незримое присутствие: Толкин-католик

Состояние благодати

Звезда Моря

День Богородицы

Вселенная знаков и символов

Брак

Детское сердце

Глава 4. Да будет так!

Музыка бытия

Боги Средиземья

Века Света и Тьмы

Смерть и бессмертие

Глава 5. За пределами звезд

Эльфийская эстетика

Возвращение домой

Исцеление Арды

Тайное пламя

Заключение: триумф Толкина

Приложения

Архетип путешествия: Толкин и Юнг

Социальная теория Толкина

Тень короля Артура

Мифы преображенные

Экранизация «Властелина Колец»

Толкин и язычество

Стрэтфорд Колдекот - Тайное пламя - Духовные взгляды Толкина - Предисловие

Прежде всего поражает точность и внятность, с которыми автор анализирует творчество Толкина.

И в интонации, и в аргументах напрочь отсутствуют фанатизм и безоглядная уверенность в собственной правоте. Колдекот — исследователь, он беспристрастно сопоставляет события из жизни Толкина, его произведения и письма с христианскими философией и этикой. Автор «Тайного пламени» не стремится примитивно вписать события и персонажей «Властелина Колец» в христианскую терминологию, он показывает ту самую основу, которая их объединяет, подмечая при этом множество параллелей, вплоть до скрытых цитат из Библии.

Природа музыки и света, значение смерти и бессмертия, первоначальный Замысел и его дальнейшее воплощение, любовь как активное созидание красоты… — обо всем этом Толкин писал, во многом ориентируясь на Ветхий и Новый Заветы, переосмысливая их откровения и творчески реализуя в своих текстах. К примеру: «Вплоть до наших дней, в рамках традиции, заимствованной у греков, повсеместно считалось, что человеческий глаз видит благодаря духовному огню или свету, в нем заключенному […]

Толкин пишет словно бы изнутри такой традиции; это подтвердит любой, прочтя «Властелина Колец», — текст изобилует описаниями сверкающих и сияющих глаз. Тут больше чем затертая метафора; образ гармонично вписывается в мифологию, которая, помимо всего прочего, повествует об истории света, сознания и языка, переплетенных воедино».

Перевод «Тайного пламени» сделан по новейшему изданию, так что в приложение вошел целый ряд интересных статей. Некоторые — как бы продолжение дискуссии Колдекота с оппонентами, другие — разбор таких вопросов, как юнгианские мотивы у Толкина, связь с артуровскими легендами, анализ экранизации Питера Джексона, язычество и Толкин.