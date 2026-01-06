От перводчиков. Книги Дж. Р. Р. Толкина вышли сейчас в России сразу в нескольких переводах. Непростую жизнь им можно было предсказать загодя; так и получилось. Таинственная преграда, преломляющая лучи света и слова, породила сокращения, добавления, вольные пересказы, намеренные изменения и многое другое.

Конечно, читатель все равно сказал переводчикам спасибо, и правильно сделал — возможность познакомиться с Толкином хотя бы приблизительно уже многого стоит. Однако Толкин — автор непростой, и его трилогия «Властелин Колец», о которой здесь идет речь, является слишком сложным и тонким организмом, чтобы привнесение в него изменений позволило бы ему функционировать, как если бы ничего не случилось. Это не детская сказка, не фантастика и не развлекательное чтение, хотя при случае может притвориться и тем, и другим, и третьим. Книга эта стоит особняком в литературе двадцатого столетия и требует к себе отношения уважительного.

Ведь не приходит же никому в голову сокращать или переделывать Шекспира! И если шедевр мировой литературы принял обличье сказки — обманываться не следует. Приступая к созданию цикла легенд, которые служат как бы фоном для эпической панорамы, развернутой во «Властелине Колец», Толкин планировал создать ни много ни мало «мифологию для Англии», по образцу скандинавской; некоторые исследователи полагают, что вместо мифологии национальной Толкин создал «мифологию» для всего нашего столетия. «Властелин Колец» переведен на двадцать один язык, и популярность его со временем только растет.

Но возврата к языческому мифотворчеству для Толкина быть не могло, тем более что сам он всю жизнь оставался христианином в самом простом, церковно–традиционном смысле слова. В своем эссе «О волшебной сказке» он пишет, что человек, искупленный Христом от греха, способен создать новую, «искупленную» мифологию, «искупленную», христианскую сказку, свободную от темных сторон языческого мифа. Это и стало задачей его жизни — создание христианской сказки, свободной и самостоятельной, которая вобрала бы в себя материал языческих сказаний, но претворила бы его в нечто совершенно новое. Толкин считал, что человек, созданный по образу и подобию Творца, призван к свободному творчеству «малых» миров, хотя свободу эту человек может использовать и во зло: «создавая мифы, можно… натворить массу вреда, особенно если это входит в намерения автора», — писал он в письме к другу.

Предлагаемый читателю перевод снабжен относительно подробными комментариями, которые сегодня, на заре, так сказать, толкиноведения в России, носят, конечно, лишь предварительный характер. Тем, кто знакомится с «Властелином Колец» впервые, мы советуем открыть комментарий не раньше, чем будет перевернута последняя страница последнего тома, поскольку комментарий может разрушить цельность впечатления; всякий комментарий вторичен по отношению к тексту, и, пожалуй, сам Толкин отнесся бы к идее постраничного комментария с иронией. Несмотря на тесную связь с древними сказаниями, языками, историей, литературой, философией и богословием, вселенная Толкина самостоятельна и несет свою ценность в себе самой. И древнеисландские саги, и поэзия средневекового Херфордшира, и писания короля Альфреда — лишь материал, которым пользуется автор, создавая свой собственный свободный мир, строя свою «башнюходим»…, и, по словам Толкина, не так важны сами кирпичи, сколько то, что с вершины этой башни люди могут видеть далекое море…

На Эсхатосе раньше были другие переводы Властелина колец, сегодня мы располагаем текст прекрасного перевода М. Каменкович и В. Каррика - он не только считается самым точным, но ещё и снабжён подробнейшим христианским комментарием. Для нашего сайта это был наиболее верный выбор.

Джон Рональд Руэл Толкин - Властелин колец - Трилогия Амфора, Санкт-Петербург, 2001 ISBN 5-94278-075-7 Переводчики: Мария Каменкович,Валерий Каррик Джон Рональд Руэл Толкин - Властелин колец - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО ИЗДАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРОЛОГ 1. О ХОББИТАХ 2. О КУРИТЕЛЬНОМ ЗЕЛЬЕ 3. О ПОРЯДКАХ В ЗАСЕЛЬЕ 4. О ТОМ, КАК БЫЛО НАЙДЕНО КОЛЬЦО 5. ЗАМЕТКИ О ЗАСЕЛЬСКИХ ХРОНИКАХ СОДРУЖЕСТВО КОЛЬЦА ЧАСТЬ 1 Глава первая. ЗВАНЫЕ ГОСТИ Глава вторая. ТЕНЬ БЫЛОГО Глава третья. ТРОЕ — КОМПАНИЯ ЧТО НАДО Глава четвертая. НАПРЯМИК ПО ГРИБЫ Глава пятая. ЗАГОВОРЩИКИ СБРАСЫВАЮТ МАСКИ Глава шестая. СТАРЫЙ ЛЕС Глава седьмая. В ДОМЕ ТОМА БОМБАДИЛА Глава восьмая. ТУМАН НАД КУРГАНАМИ Глава девятая. У «ПЛЯШУЩЕГО ПОНИ» Глава десятая. БРОДЯГА Глава одиннадцатая. КИНЖАЛ ВО МРАКЕ Глава двенадцатая. БЕГСТВО К БРОДУ ЧАСТЬ 2 Глава первая. ВСТРЕЧИ И ОБРЕТЕНИЯ Глава вторая. СОВЕТ ЭЛРОНДА Глава третья. КОЛЬЦО ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЮГ Глава четвертая. ПУТЬ ВО ТЬМЕ Глава пятая. МОСТ КАЗАД–ДУМА Глава шестая. ЛОТЛОРИЭН Глава седьмая. ЗЕРКАЛО ГАЛАДРИЭЛИ Глава восьмая. ПРОЩАНИЕ С ЛОРИЭНОМ Глава девятая. ВЕЛИКАЯ РЕКА Глава десятая. СОДРУЖЕСТВО РАСПАДАЕТСЯ ДВЕ БАШНИ ЧАСТЬ 3 Глава первая. УХОД БОРОМИРА Глава вторая. ВСАДНИКИ РОХАНА Глава третья. УРУК–ХАИ Глава четвертая. ДРЕВОБОРОД Глава пятая. БЕЛЫЙ ВСАДНИК Глава шестая. КОРОЛЬ ЗОЛОТЫХ ПАЛАТ Глава седьмая. ХЕЛЬМОВА ТЕСНИНА Глава восьмая. ПУТЬ В ИСЕНГАРД Глава девятая. ОБЛОМКИ КРУШЕНИЯ Глава десятая. ГОЛОС САРУМАНА Глава одиннадцатая. ПАЛАНТИР ЧАСТЬ 4 Глава первая. УКРОЩЕНИЕ СМЕАГОЛА Глава вторая. ПО БОЛОТАМ Глава третья. ЧЕРНЫЕ ВОРОТА ЗАКРЫТЫ Глава четвертая. О ТРАВАХ И ТУШЕНОМ КРОЛИКЕ Глава пятая. ОКНО НА ЗАПАД Глава шестая. ЗАПРЕТНОЕ ОЗЕРО Глава седьмая. ДОРОГА К ПЕРЕПУТЬЮ Глава восьмая. СТУПЕНИ КИРИТ УНГОЛА Глава девятая. ЛОГОВО ШЕЛОБ Глава десятая. ВЫБОР СЭМА ГЭМГИ ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ ЧАСТЬ 5 Глава первая. МИНАС ТИРИТ Глава вторая. СЕРАЯ ДРУЖИНА Глава третья. СМОТР РОХАНСКИХ ВОЙСК Глава четвертая. ОСАДА ГОНДОРА Глава пятая. ПОХОД РОХИРРИМОВ Глава шестая. БИТВА НА ПОЛЯХ ПЕЛЕННОРА Глава седьмая. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОСТЕР ДЭНЕТОРА Глава восьмая. ОБИТЕЛИ ЦЕЛЕНИЯ Глава девятая. ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТ Глава десятая. ЧЕРНЫЕ ВОРОТА ОТКРЫВАЮТСЯ ЧАСТЬ 6 Глава первая. БАШНЯ КИРИТ УНГОЛ Глава вторая. СТРАНА МГЛЫ Глава третья. ГОРА СУДЬБЫ Глава четвертая. КОРМАЛЛЕНСКОЕ ПОЛЕ Глава пятая. НАМЕСТНИК И КОРОЛЬ Глава шестая. РАССТАВАНИЯ И ПОТЕРИ Глава седьмая. ДОМОЙ! Глава восьмая. БЕСПОРЯДКИ В ЗАСЕЛЬЕ Глава девятая. СЕРАЯ ГАВАНЬ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А ЛЕТОПИСИ КОРОЛЕЙ И ВЛАСТИТЕЛЕЙ I. КОРОЛИ НУМЕНОРА II. ДОМ ЭОРЛА III. НАРОД ДЬЮРИНА Приложение Б СКАЗАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, или ХРОНОГРАФ ЗАПАДНЫХ ЗЕМЕЛЬ Приложение В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ДРЕВА Приложение Г КАЛЕНДАРИ ЗАСЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА ВСЕ ГОДЫ КАЛЕНДАРИ Приложение Д ПИСЬМО И ПРОИЗНОШЕНИЕ I. ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВ И ИМЕН Приложение Е 1. ЯЗЫКИ И НАРОДЫ ТРЕТЬЕЙ ЭПОХИ II. О ПЕРЕВОДЕ СПИСОК ИМЕН И НАЗВАНИЙ КОММЕНТАРИИ

Джон Толкин - Властелин колец - Предисловие английского издателя