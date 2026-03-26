Гекертон - Тайные общества всех веков и всех стран
Масоны и тамплиеры, алхимики и розенкрейцеры, каббалисты и гностики – практически все известные мировой истории тайные общества описаны в фундаментальном труде Чарльза Гекертона. Сам автор считал свою книгу «самым ясным отчетом о тайных обществах». Эта книга фактически является путеводителем по истории образования, развития и деятельности тайных обществ. Автор приводит их подробную классификацию, описывая религиозные, военные, судебные, ученые и политические тайные общества. Практически все известные истории тайные общества, их цели и задачи, структура, правила посвящения и обряды инициации рассмотрены здесь.
С самых древних времен вероисповедание имело свои тайные общества, то есть они возникли с того периода, когда истинные религиозные познания первых людей – состоявшие, надо заметить, из понятия о мироздании и Вечном Могуществе, которое произвело его, и законах, которыми оно поддерживалось, – мало-помалу стали утрачиваться в общей массе человеческого рода. Истинное знание главным образом сохранилось в древних «мистериях», хотя они уже отдалились на одну степень от первобытной, врожденной мудрости, представляя только тип вместо прототипа; именно явления природы внешней, временной, вместо действительности природы внутренней и вечной, которой видимый мир есть одно внешнее проявление. Так как определение этого возвращенного теперь истинного знания необходимо для уразумения многого, что составляло учение древних религиозных обществ, то мы позднее войдем в большие подробности по этому предмету.
Чарльз Уильям Гекертон - Тайные общества всех веков и всех стран
Издательство – Центрполиграф – 448 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-227-07853-7
Чарльз Уильям Гекертон - Тайные общества всех веков и всех стран - Содержание
Введение
Смысл и свойство тайных обществ - Классификация тайных обществ - Религиозные общества - Политические общества - Цель политических обществ - Религиозные тайные общества - Самый совершенный человеческий тип - Причины высокого умственного развития - Первобытная культура - Истинное учение о природе и существе - Основные правила истинного познания древних - Ключ к мистическому учению - Суть мистического учения - Как утратилось истинное знание - Первоначальный дух мистерий и результат их упадка - Мистерии с астрономической точки зрения - Продолжение предыдущего печальный характер мистерий - Однообразие догматов - Минование надобности в тайных обществах
Часть первая - Древние мистерии - Маги - Поклонение Митре - Брамины и гимнософисты - Египетские мистерии - Превращения мифа об Изиде - Китайские и японские мистерии - Мексиканские и перуанские мистерии - Друиды - Скандинавские мистерии - Источники - Эманационисты - Каббалистика - Гностики - Источники - Религия любви - Сыны вдовы - Веселая наука - Утешение - Рыцарство - Источники - Исмаилиты - Ложа мудрости - Ассасины - Друзы - Источники - Рыцари храма - Тамплиеры - Источники - Вольные судьи - Священные фемы - Беати Паоли - Источники - Алхимики - Алхимики - Розенкрейцеры - Источники - Франкмасоны - Легенда о храме - Происхождение предания - Уставы и обычаи - Ложа - Настоящее и поддельное масонство - Обряды посвящения. Ученик, подмастерье и мастер - Священная королевская арка - Великий избранный рыцарь Кадоша - Князь Розенкрейцер - Мизраимская, или мемфийская, система - Новые рыцари Храма - Франкмасонство в Англии и Шотландии - Франкмасонство во Франции - Клермонтский капитул и строгое послушание - Более широкое послушание - Вильгельмсбадский конгресс - Масонство и наполеонизм - Франкмасонство, Реставрация и Вторая империя - Франкмасонство в Италии - Калиостро и египетское масонство - Приемное масонство - Двуполое масонство - Преследование франкмасонства - Раскольничьи уставы и секты - Распространение ордена - Ничтожность новейшего франкмасонства - Источники
Часть вторая - Мистики - Яков Бёме - Эммануил Сведенборг - Мартинизм - Источники - Иллюминаты - Спартак и фило - Источники - Разбойники - Шоффёры, или топильщики - Гардуна - Ремесленные союзы - Союзы французских ремесленников - Союзы немецких ремесленников - Источники - Карбонарии - Карбонарии - Инквизиция - Инквизиция - Второстепенные итальянские общества - Независимые - Наполеонизм и антинаполеонизм - Южные провинции - Клерикалы - Средняя Италия и Ломбардия - Изгнанники - Юность - «Юная Польша» - Союз спасения - Союз добродетели - Ирландские общества - Фении - Коммунисты - Интернационалы и коммуна - Постоянная революция - «Юная Италия» - Источники - Разнородные общества - Разнородные общества - Источники
