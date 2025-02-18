Гельфанд Мишель - Почему им можно, а нам нельзя?

В Берлине одиннадцать вечера. Прохожий терпеливо ждет зеленого сигнала на пешеходном переходе, хотя в поле зрения нет ни единого автомобиля. В это же время за много тысяч километров, в Бостоне, разгар утреннего часа пик, и толпы торопящихся на работу служащих перебегают на красный, уворачиваясь от потока машин. Южнее, в Сан-Паулу, восемь вечера, и народ вовсю резвится в общественных парках, раздевшись до нижнего белья. В Кремниевой долине середина дня, и сотрудники Google в футболках увлеченно сражаются друг с другом в пинг-понг. А в цюрихском офисе швейцарского банка UBS, где уже многие годы действует дресс-код в 44 страницы текста, засидевшиеся за полночь начальники позволили себе лишь слегка ослабить галстуки.

Посмеиваясь над излишне педантичными немцами или чересчур склонными к обнаженке бразильцами, мы редко задумываемся о происхождении такого рода различий. А дело далеко не ограничивается дресс-кодом и особенностями поведения пешеходов. Культурные различия глубоки и всеохватны – они затрагивают и политику, и воспитание детей, и менеджмент, и религиозные практики, и работу, и отдых. Один из результатов эволюции человечества на протяжении нескольких последних тысячелетий – это то, что на планете 195 государств, более семи тысяч языков и множество религий. Даже внутри одной страны, такой, например, как США, бесчисленное множество различий в манере одеваться, диалектах, моральных установках и политических ориентирах людей, иногда живущих по соседству. Многообразие людского поведения поражает, особенно с учетом того, что геном человека на 96 % идентичен геному шимпанзе, которые, однако, ведут себя более или менее одинаково вне зависимости от места обитания.

Вполне справедливо одобряя этнокультурное многообразие и осуждая размежевание, мы потрясающе невежественны в том, что составляет основу того и другого, – культуре. Культура упрямо сопротивляется познанию и остается одной из последних малоизученных областей. Мы направили лучшие умы человечества на достижение невероятных технических прорывов. Мы открыли закон всемирного тяготения, расщепили атом, опутали проводами всю планету, искоренили смертоносные эпидемии, создали карту генома человека, придумали айфон и даже научили собаку кататься на скейтборде. Но, невзирая на всю свою технологическую удаль, мы почему-то удивительно медленно продвигаемся в понимании одной отнюдь не маловажной вещи – наших культурных различий.

Гельфанд Мишель - Почему им можно, а нам нельзя?

М: «Альпина Диджитал», 2018

Гельфанд Мишель - Почему им можно, а нам нельзя? - Содержание

Введение Часть I

Рожденный бежать… или соблюдать?

Сила социальных норм

Связующие узы

Координация в огромных количествах

От страны штрафов к бескрылым птицам

Шкала «жесткость – свобода»

Древняя закономерность

Жизнь в строгости

Часы на городских улицах

Затянем пояса потуже

Привольная жизнь

Культурные корни инертности

Втиснутые

Варвары у ворот

Гнев матушки-природы

Дефицит природных ресурсов

Болезни

Временное устрожение

Рычаги расслабленности

Часть II

География другого рода

Вежливо и чинно

Районный патруль

Средоточия инноваций и толерантности

Фактор отцов-основателей

Суровые условия – жесткие нормы

Нация в состоянии войны с собой

Перипетии альтернативы «жесткость – свобода»

Как трамп разыграл карту жесткости

Разные миры на малом расстоянии

Классовая экология

Жесткое мировосприятие рабочего класса

Кукла макс – нарушитель порядка

Усвоение культурных норм социального класса

Какого цвета ручку выбираете?

Стереотипно или нестандартно?

Классовый культурный шок

Замкнутые мирки культур

Цена слияния жесткости и относительной свободы

Культурный айсберг

Лидеры, жесткие и не очень

Отраслевая культура: от McKinsey до McDonald’s

Преодоление конфликта между жесткостью и свободой в организациях

Амбидекстральность жесткого и свободного

Как переходить от жесткой организации к более свободной – и наоборот

Бесконечная тонкая настройка

Насколько много вы замечаете на самом деле

Вы действительно сначала думаете, а потом делаете?

Вы тоскуете по порядку или бежите от него?

Шпаргалка по управлению конфликтами между жесткостью и свободой

Часть III

Свобода или принуждение?

«Жесткость – свобода» и принцип Златовласки

Гипотеза криволинейного счастья

Птички, пчелки и человеческий мозг

Принцип златовласки в действии

Головокружение свободы

На смену рухнувшей культуре приходит радикализация

Битва глобалистов и националистов

Как преодолеваются культурные пропасти

Триумфальное устрожение

Дебри всемирной паутины

Наша тесная планета

Культура против парниковых газов

Рыба в воде

Благодарности