Историю христианского образования нельзя представлять как рассказ о достижениях воскресной школы. Эта тема гораздо шире, и в наши дни серьезные исследователи не мыслят истории и философии христианского образования без учета всех ответвлений, подходов и влияний, которые оно испытывает начиная с дохристианских времен.

Книга предназначается в первую очередь студентам и аспирантам; в ней все время подчеркивается, что именно люди оказывают влияние на мышление и творят историю. Во всех ее главах рассматриваются взгляды тех, кто либо сам влиял на развитие христианских концепций образования, либо испытывал на себе их воздействие.

Читателям следует все время иметь в виду наш основополагающий тезис о важности постепенного развития и становления идей. Как от Платона мы пришли к пиетизму? Какая прослеживается связь между Аристотелем и Августином или между Августином и Фомой Аквинским? Что можно сказать о Ренессансе, Реформации и Просвещении, предлагающих исследователям конца XX века базовые модели анализа? Такого рода вопросы делают историю развития педагогических теорий чрезвычайно актуальной.

К сожалению, многим студентам исторические и философские изыскания кажутся занятием скучным и неинтересным. А между тем именно они наряду с богословием представляют собой тот фундамент, на котором выстраиваются все другие концепции.

Существует немало расхожих истин, и многие из них вполне разумны, — например, утверждение, что человек, забывающий о прошлых ошибках, неизбежно повторит их в будущем. Более того, христианам надо любить мудрость, а это и есть философия. Порой рассуждения философов трудны для понимания, но главное в них — общая схема, направление мысли.

Читая их труды, важно сосредоточивать внимание не столько на отдельных частях головоломки, сколько на общей картине, складывающейся из этих разрозненных частей.

Кеннет Генгель - Уоррен Бенсон - История и философия христианского образования

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2002

ISBN 5-7454-0627-5

Кеннет Генгель - Уоррен Бенсон - История и философия христианского образования - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

• 1. Роль богословских и педагогических концепций Ветхого Завета в становлении христианского образования

• 2. Греческая философия и ее влияние на христианскую мысль

• 3. Рим и Иисус: новозаветные принципы образования

• 4. Христианское образование в ранней церкви

• 5. От Августина до Фомы Аквинского:образование в средние века

• 6. Человек эпохи Возрождения и культурный подъем

• 7. Заря Реформации и свет христианского образования

• 8. Коменский и его современники

• 9. Пиетизм и моравские братья

• 10. Просвещенная Европа и постреформаторские времена

• 11. Новая Англия и пуритане

• 12. Конфессионализм и секуляризация

• 13. Томас Джефферсон и Хорас Мэнн

• 14. Хорас Бушнелл и движение воскресных школ

• 15. Модель американского образования:Джон Дьюи и Джордж Альберт Коу

• 16. Экзистенциализм и католичество

• 17. Психологизм и евангельское христианство

• 18. Евангельское образование в последней четверти XX века

Эпилог

Библиография

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель