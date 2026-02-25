Историю христианского образования нельзя представлять как рассказ о достижениях воскресной школы. Эта тема гораздо шире, и в наши дни серьезные исследователи не мыслят истории и философии христианского образования без учета всех ответвлений, подходов и влияний, которые оно испытывает начиная с дохристианских времен.
Книга предназначается в первую очередь студентам и аспирантам; в ней все время подчеркивается, что именно люди оказывают влияние на мышление и творят историю. Во всех ее главах рассматриваются взгляды тех, кто либо сам влиял на развитие христианских концепций образования, либо испытывал на себе их воздействие.
Читателям следует все время иметь в виду наш основополагающий тезис о важности постепенного развития и становления идей. Как от Платона мы пришли к пиетизму? Какая прослеживается связь между Аристотелем и Августином или между Августином и Фомой Аквинским? Что можно сказать о Ренессансе, Реформации и Просвещении, предлагающих исследователям конца XX века базовые модели анализа? Такого рода вопросы делают историю развития педагогических теорий чрезвычайно актуальной.
К сожалению, многим студентам исторические и философские изыскания кажутся занятием скучным и неинтересным. А между тем именно они наряду с богословием представляют собой тот фундамент, на котором выстраиваются все другие концепции.
Существует немало расхожих истин, и многие из них вполне разумны, — например, утверждение, что человек, забывающий о прошлых ошибках, неизбежно повторит их в будущем. Более того, христианам надо любить мудрость, а это и есть философия. Порой рассуждения философов трудны для понимания, но главное в них — общая схема, направление мысли.
Читая их труды, важно сосредоточивать внимание не столько на отдельных частях головоломки, сколько на общей картине, складывающейся из этих разрозненных частей.
Кеннет Генгель - Уоррен Бенсон - История и философия христианского образования
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2002
ISBN 5-7454-0627-5
Кеннет Генгель - Уоррен Бенсон - История и философия христианского образования - Содержание
Выражение признательности
Предисловие
• 1. Роль богословских и педагогических концепций Ветхого Завета в становлении христианского образования
• 2. Греческая философия и ее влияние на христианскую мысль
• 3. Рим и Иисус: новозаветные принципы образования
• 4. Христианское образование в ранней церкви
• 5. От Августина до Фомы Аквинского:образование в средние века
• 6. Человек эпохи Возрождения и культурный подъем
• 7. Заря Реформации и свет христианского образования
• 8. Коменский и его современники
• 9. Пиетизм и моравские братья
• 10. Просвещенная Европа и постреформаторские времена
• 11. Новая Англия и пуритане
• 12. Конфессионализм и секуляризация
• 13. Томас Джефферсон и Хорас Мэнн
• 14. Хорас Бушнелл и движение воскресных школ
• 15. Модель американского образования:Джон Дьюи и Джордж Альберт Коу
• 16. Экзистенциализм и католичество
• 17. Психологизм и евангельское христианство
• 18. Евангельское образование в последней четверти XX века
Эпилог
Библиография
Указатель стихов из Библии
Именной указатель
Тематический указатель
