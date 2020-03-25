Учение Иисуса становится великим только тогда, когда его содержание приводится в соответствие с реальностью. Учитель — творческая личность, — который учит лжи, не может быть великим. Плохой учитель, который недостаточно учит истине, не может быть великим только потому, что стремится противостоять великому. Но великий учитель, который ясно отражает перспективы реальности, — вот в чем зерно настоящего учения! Это и есть учение Иисуса!

Если бы Иисус не был тем, кем Он Себя называл, Он не был бы хорошим учителем. Он был бы шарлатаном и обманщиком. В Израиле лжеучитель, как и лжепророк, подвергался осуждению и не мог рассчитывать на снисхождение.

Классическое протестантское богословие призывает человека думать о том, что Иисус Христос несет три основных служения. Он Пророк, Священник и Царь. Как Пророк Он более велик, чем Моисей. Как Священник Он выше Аарона. Как Царь Он превосходит Давида.

Генгель - Хендрикс - Христианская педагогика - Сборник статей

Перевод с английского.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. 315 с.

ISBN 5-7454-0154-0

Генгель - Хендрикс - Христианская педагогика - Сборник статей - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ. ХРИСТИАНСКИЙ УЧИТЕЛЬ: ПРИЗВАНИЕ ОТ БОГА Ховард Г.Хендрикс

Часть I. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1. СЛЕДУЯ ЗА УЧИТЕЛЕМ Ховард Г. Хендрикс

2. РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА В ХРИСТИАНСКОМ УЧЕНИИ Рой Б.Зак

3. РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО НАСТАВЛЕНИЯ Дэвид А. Эдвардс

4. БИБЛЕЙСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ ОБУЧЕНИЯ Майкл С. Лоусон

5. БИБЛЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПРОЦЕСС ХРИСТИАНСКОГО МЫШЛЕНИЯ Кеннет О. Гешелъ

6. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ОБУЧЕНИЯ Дэвид А. Эдвардс

Часть II. МОДЕЛИ И ПРОЦЕСС ХРИСТИАНСКОГО ОБУЧЕНИЯ

7. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ Роберт Дж. Чоун

8. ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ Роберт Дж. Чоун

9. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ ВЗРОСЛЫХ Кеннет О. Генгель

10. ВЫБОР ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Роберт Дж. Чоун

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ Стюарт С. Кук

12. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ Дональд П. Регер

13. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА Стюарт С. Кук

Часть III. РЕШАЮЩИЕ РОЛИ В ХРИСТИАНСКОМ ОБУЧЕНИИ

14 УЧИТЕЛЯ КАК ЛИДЕРЫ Ховард Г. Хендрикс

15. УЧИТЕЛЬ-ПОСЩОВАТЕЛЬ Джеймс Р. Слотер

16. УЧИТЕЛЬ КАК СТУДЕНТ, ИЗУЧАЮЩИЙ БИБЛИЮ Рой Б. Зак

Часть IV. РАЗНОЕ. СТАТЬИ ПО ХРИСТИАНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

17. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ Джеймс Р. Слотер

18. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ Майкл С. Лоусон

19. ОБУЧЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ШКОЛЕ Дэвид А. Эдвардс

20. ПРЕПОДАВАНИЕ В ХРИСТИАНСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Кеннет О. Генгель

21. ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНЕ Майкл С. Лоусон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАДАЧА НА БУДУЩЕЕ Кеннет О. Генгель

Генгель - Хендрикс - Христианская педагогика - Сборник статей - Вступление

Иисус был по сути Своей Учителем. Он является образцом педагогики, примером для любого преподавателя. Он высший авторитет и прототип воспитателя, хотя Он никогда не говорил на эту тему. Его действия сами по себе наглядно это показывали.

Хотя об Иисусе как о Личности написано гораздо больше, чем о ком бы то ни было в истории, Его роль как Учителя показана недостаточно; причиной этого, вероятно, является негативная реакция на портрет учителя в том виде, каким его представил либерализм XIX века. Герман Харелл Хорн называет такое пренебрежение «неработающей шахтой» (Jesus the Master Teacher, Preface, p. ix). В Новом Завете личность и труд Иисуса Христа описывают более сорока эпитетов. Например, Он Господь, Мессия, Спаситель, Сын Божий, Сын Человеческий и т.д. И каждый раз существует тенденция выделить какое-то одно имя из всех других.

В Евангелиях самым распространенным именем является Учитель; оно встречается сорок пять раз. Четырнадцать раз Его называют Рабби. Поэтому очевидно, что главным трудом нашего Господа во время Его земного служения был Его труд Учителя. Исследователи Писания много изучают содержание Евангелий, но, как правило, упускают из вида методологию этих книг. Нам не следует забывать: то, что Христос говорил, и то, что Он делал, было в одинаковой степени вдохновлено Богом. Во всех обстоятельствах Своей жизни Он мог сказать: «Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:29).

Этот труд носит предположительный, а не исчерпывающий характер. Его основная идея основана на том, что в преподавании зачастую процесс важнее результата. Поэтому мы призываем читателя использовать материал книги в качестве стимула для дальнейшего самостоятельного индуктивного обучения. Такая работа должна развивать мышление, а не парализовать его.

Каким образом домохозяйка, водитель грузовика, программист, косметолог или врач могут заниматься преподаванием, предположим, один час в неделю? Это сродни подвигу Геракла. Но все мы можем извлечь пользу из примера величайшего Учителя, которого Никодим с трепетом назвал «Учитель, пришедший от Бога» (Ин. 3:2).