Геннадий Сергиенко родился и вырос в Москве, где и проживает в настоящее время. В 1980 году он окончил Московский инженерно-строительный институт.

После завершения курса обучения в Даллаской теологической семинарии (США) ему было присвоено звание магистра богословия (1994 г.).

В 2011 году он успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора богословия (PhD) в Фуллеровской богословской семинарии (США).

Геннадий Сергиенко - Ранняя христианская община в Филиппах - Историко-экзегетическое исследование Флп. 3, 18-20

Серия «Коллоквиум в монографиях»

Черкассы: Коллоквиум, 2016. - 236 с.

ISBN 978-966-8957-55-0

Геннадий Сергиенко - Ранняя христианская община в Филиппах - Историко-экзегетическое исследование Флп. 3, 18-20 - Содержание

Предисловие Список сокращений Введение Неофициальные культовые сообщества в греко-римском городе Римская колония Филиппы Неофициальные культовые сообщества в Филиппах Христианская ekklesia и неофициальные культовые сообщества в Филиппах. Поиск точек соприкосновения Земная политевма врагов креста и небесная политевма апостола Павла (Флп. з, 18-20) Заключение Приложение 1. Культы, обнаруженные в Филиппах и его окрестностях Приложение 2. Список членов объединения Сильвана в Филиппах Приложение 3. Греко-римские и иудейские литературные источники о политевме Библиография Указатель ссылок на древние источники Об авторе

Геннадий Сергиенко - Ранняя христианская община в Филиппах - Историко-экзегетическое исследование Флп. 3, 18-20 - Предисловие

Монография Геннадия Сергиенко представляет собой хорошо подготовленное, оригинальное издание, посвященное актуальным проблемам историко-теологической реконструкции и интерпретации важных процессов и факторов, влияющих на возникновение и формирование ранних христианских общин. Красной нитью книги является проблема изучения феномена «врагов креста Христова», о которых апостол Павел пишет в Послании Филиппийцам (Флп. з, 18-20). Автору удалось отразить исследуемую проблему достаточно полно, включая ее теологические, социальные, психологические и герменевтические аспекты.

Интересными в этом плане можно считать попытки совмещения библейских и экстрабиблейских источников, на основе которых возможна адекватная интерпретация динамики взаимодействия людей в религиозном и профессиональном пространстве в рамках социального контекста греко-римского города первого века. Взятые в качестве взаимодополняющих, эти подходы в совокупности претендуют на более точное раскрытие сущностных и прикладных параметров жизни христианских общин.

Знакомство с книгой Сергиенко позволяет сделать общее заключение: представленный труд обладает несомненной оригинальностью, новизной, наличием авторского взгляда на проблему исследования, ценными эмпирическими материалами, отражающими ситуацию христиан в системе социальных отношений первого века, пути и способы оптимизации социального взаимодействия людей в условиях социокультурных трансформаций. Монография совершенно оправданно и обоснованно поднимает вопросы взаимодействия христиан с их окружением, эффективных духовных механизмов и условий организации жизнедеятельности христианских общин.

Книга Сергиенко является знаковым событием в отечественной библеистике. Учитывая и синтезируя в рамках единого дискурса лучшее из международного опыта изучения Нового Завета, работа отличается выраженной теологической, исторической и практической ценностью, в силу чего ее можно использовать в качестве учебного пособия в курсах изучения Библии, истории раннего христианства, практического богословия и пастырского служения.

Геннадий Сергиенко - Ранняя христианская община в Филиппах - Историко-экзегетическое исследование Флп. 3, 18-20 - Введение Данная монография представляет собой русскоязычную версию диссертации, представленной в 2011 году на соискание степени доктора философии (PhD) в Фуллеровской теологической семинарии (США). Первый вариант перевода с английского языка был осуществлен Мирьей Кузнецовой (С-Петербург), за что выражаю ей искреннюю благодарность. В центре внимания нашего исследования - изучение феномена «врагов креста Христова», о которых Павел пишет в Послании Филиппийцам (Флп. з, 18-20). Наличие этих оппонентов в ранней общине в Филиппах свидетельствует о достаточно сложной и неоднозначной динамике восприятия христианской благой вести жителями этой римской колонии. Кто были эти люди? Почему, вспоминая о них, Павел пишет со слезами? Чем обусловлен столь суровый вердикт апостола? Фрагментарность свидетельства самого Павла усложняет поиск ответов на эти вопросы. В этом исследовании мы следуем постулатам социально-исторической методологии, согласно которой феномен ранней христианской общины изучается в контексте социально-политических и иных реалий греко-римского мира первого века нашей эры. Существенная часть нашего исследования будет посвящена изучению неофициальных культовых сообществ - весьма распространенного и популярного института античности. В урбанистических центрах Римской империи, куда Павел направит свои стопы для проповеди евангелия, уже в течение нескольких столетий существовали неформальные сообщества, объединявшие мужчин и женщин, людей разного социального статуса (рабов и свободных) и материального достатка (богатых и бедных) вокруг религиозного поклонения различным божествам. В реалиях космополитического мира первого века для десятков и сотен тысяч людей, оторванных, вследствие военных завоеваний или причин иного характера, от своих родовых и религиозных корней, именно эти сообщества стали своего рода суррогатной семьей, местом самореализации и просто дружеского общения. Именно эти сообщества, по нашему мнению, оказали свое влияние и на формирование ранних христианских общин. Помимо новозаветных текстов, объектом нашего исследования будут эпиграфические и иные свидетельства, проливающие свет на предмет исследования. 2016-05-21 Книга Геннадия Сергиенко о жизни раннехристианской общины в римской колонии Филиппы являет собой пример междисциплинарного - исторического, социологического и библейско-экзегетического - исследования. Эта работа посвящена детальному изучения смысла слов апостола Павла в Послании к Филиппийцам 3:18-20 о некоей "политевме" на небесах. И для того, чтобы выяснить подлинное значение загадочной фразы, а также осветить жизнь первой церкви в Филиппах, автор предпринимает ряд любопытных и логичных шагов. С одной стороны, он реконструирует социально-политическую и религиозную жизнь в Римской македонской колонии, в которой наблюдались не только "цезарепоклоннические" тенденции, но и рост числа самых разнообразных "духовных" и "меркантильных" групп, которые именовались "политевмами". А это позволяет лучше понять акценты выбор терминологии Павла в письме к жителям города Филиппы. С другой же стороны, Г. Сергиенко стремится рассмотреть библейский контекст слов Павла и поэтому препарирует как два ключевых текста Ветхого Завета, так и само Послание к Филиппийцам. Так прорисовывается собственно иудеохристианская концепция Царства Божьего, у которого имеется τὸ πολίτευμα – то есть, истинное культовое сообщество (церковь Христова) или руководящий орган (правительство на небесах), верность которому призваны хранить христиане. Таким образом, книга "Ранняя христианская община в Филиппах" соединяет в себе черты как чисто библейского (текстуального, интра- и интертекстуального) исследования, так и работы по историко-социальной и политической теологии. Она будет полезна как библеистам и богословам, а также всем современным христианам, читающим Библию и формирующим свои убеждения о небе и земле. Rostislav Tkachenko, Th.M. (Ph.D. ABD)

2016-08-04