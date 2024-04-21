Рене Генон – Инициация и духовная реализация

Возможно, труднее всего в этом мире, в особенности в нашу эпоху, выносить глупость многих и даже большинства людей, которая все увеличивается по мере того, как распространяется и усиливается интеллектуальное вырождение, характерное для последнего циклического периода. К нему нужно присовокупить и невежество, или, точнее, некий вид невежества, тесно с ним связанный, — который никоим образом не осознает себя, который позволяет своему носителю утверждать что-либо тем более дерзко, чем меньше этот носитель знает и понимает, и который из-за этого является неизлечимой болезнью. Глупость и невежество могут объединяться под общим именем непонимания, но нужно ясно понимать, что терпеть это непонимание никоим образом не подразумевает того, что ему нужно делать какие-либо уступки или даже воздерживаться от исправления ошибок, которые оно порождает; что не нужно делать все возможное, чтобы мешать ему распространяться — что, впрочем, часто является весьма неприятной задачей, особенно когда настойчивость некоторых людей заставляет неоднократно повторять то, что достаточно сказать один раз.

Эта настойчивость не всегда свободна от злонамеренности; и, сказать по правде, злонамеренность сама по себе обязательно подразумевает ограниченность взглядов, которая в конечном счете является лишь следствием более или менее полного непонимания, объединяясь с ним таким образом, что подчас весьма трудно четко отделить одно от другого. Говоря об уступках непониманию, мы имеем в виду вульгаризацию во всех ее формах: если какие-либо истины (или, по крайней мере, то, что считается ими) хотят сделать «доступными всему миру», в то время как большинство этого «всего мира» непременно состоит из глупцов и невежд, то может ли результат не быть этой самой вульгаризацией? При этом вульгаризация происходит по самым что ни на есть профанным причинам и, как и всякая пропаганда, подразумевает некоторую степень непонимания — без сомнения, несколько меньше, чем у «широкой общественности», к которой она обращается, но настолько больше, насколько она претендует на превосхождение умственного уровня этой самой общественности.

Именно поэтому издержки вульгаризации наиболее ограничены тогда, когда то, что она старается распространить, также лежит в совершенно профанной области — как современные философские и научные концепции, которые даже в своей истинной части не содержат, конечно же, ничего глубинного и трансцендентного. Это, впрочем, происходит чаще всего, ибо именно это и интересует «широкую общественность» в силу полученного ею образования, а также проще всего дает ей приятную иллюзию «знания», приобретенного без особых затрат. Вульгаризатор всегда искажает вещи посредством упрощения, а также безапелляционного утверждения того, что сами ученые рассматривают только в качестве простых гипотез; но, занимая такую позицию, в целом он лишь продолжает линию начального образования, которое в современном мире навязывается всем без разбора и которое, по сути, также является вульгаризацией, может быть, в некотором смысле даже наихудшей, ибо оно налагает на мышление тех, кто его получает, «сциентистский» отпечаток, от которого очень немногие впоследствии способны избавиться и который работа вульгаризаторов, пожалуй, только поддерживает и укрепляет, что в какой-то мере уменьшает их ответственность.

В настоящее время существует и иной вид вульгаризации, который, несмотря на то, что достигает только ограниченных кругов, кажется, представляет более серьезную опасность хотя бы из-за той путаницы, которую он рискует вольно или невольно вызвать, и который нацеливается на то, что по своей природе должно быть совершенно защищено от подобных попыток, — на традиционные учения, в частности, восточные. По правде говоря, оккультисты и теософисты уже предпринимали кое-что в этом смысле, но они не смогли произвести никаких серьезных подделок. Теперь же речь идет о явлениях более серьезных (мы охотно скажем «более респектабельных»), которые могут навязывать эту путаницу многим людям, еще не совращенным искажениями, зачастую откровенно карикатурными. Впрочем, различать вульгаризаторов нужно по их намерениям, а не по результатам их деятельности: естественно, все они в равной степени хотят по возможности шире распространять излагаемые ими идеи, но продвигать их они хотят по весьма разным мотивам. С одной стороны, есть пропагандисты, чья искренность не является однозначно сомнительной; но их позиция демонстрирует, что их понимание учения не зашло слишком далеко.

Рене Генон – Инициация и духовная реализация

Издательство – «Тотенбург»

Москва – 2020 г. / 248 с.

ISBN 978-5-9216-2329-3

Рене Генон – Инициация и духовная реализация – Содержание

ГЛАВА I. ПРОТИВ ВУЛЬГАРИЗАЦИИ

ГЛАВА II. МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА

ГЛАВА III. БОЛЕЗНЬ ТРЕВОГИ

ГЛАВА IV. ОБЫЧАЙ ПРОТИВ ТРАДИЦИИ

ГЛАВА V. ОБ ИНИЦИАТИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ V

ГЛАВА VI ДУХОВНЫЕ ВЛИЯНИЯ И «ЭГРЕГОРЫ»

ГЛАВА VII. НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАДИЦИОННОГО ЭКЗОТЕРИЗМА

ГЛАВА VIII. СПАСЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

ГЛАВА IX. РИТУАЛЬНАЯ И МОРАЛЬНАЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ГЛАВА X. О «ПРОСЛАВЛЕНИИ ТРУДА»

ГЛАВА XI. СВЯЩЕННОЕ И ПРОФАННОЕ

ГЛАВА XII. ОБ «ОБРАЩЕНИИ»

ГЛАВА XIII. ЦЕРЕМОНИАЛИЗМ И ЭСТЕТИЗМ

ГЛАВА XIV. НОВЕЙШИЕ СМЕШЕНИЯ

ГЛАВА XV. О МНИМОЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СПЕСИ»

ГЛАВА XVI. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И ОТРАЖЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ

ГЛАВА XVII. УЧЕНИЕ И МЕТОД

ГЛАВА XVIII. ТРИ ПУТИ И ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ГЛАВА XIX. АСКЕЗА И АСКЕТИЗМ

ГЛАВА XX. ГУРУ И УПА-ГУРУ

ГЛАВА XXI. ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ

ГЛАВА XXII. МУДРОСТЬ ВРОЖДЕННАЯ И МУДРОСТЬ ПРИОБРЕТЕННАЯ

ГЛАВА XXIII. КОЛЛЕКТИВНАЯ ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ДУХОВНОЕ «ПРИСУТСТВИЕ»

ГЛАВА XXIV. О РОЛИ ГУ РУ

ГЛАВА XXV. О СТЕПЕНЯХ ИНИЦИАЦИИ

ГЛАВА XXVI. ПРОТИВ «КВИЕТИЗМА»

ГЛАВА XXVII. КАЖУЩЕЕСЯ БЕЗУМИЕ И СКРЫТАЯ МУДРОСТЬ

ГЛАВА XXVIII. «НАРОДНАЯ» МАСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ XXVIII

ГЛАВА XXIX. СОВПАДЕНИЕ КРАЙНОСТЕЙ

ГЛАВА XXX. ДУХ В ТЕЛЕ ИЛИ ТЕЛО В ДУХЕ?

ГЛАВА XXXI. ДВЕ НОЧИ

ГЛАВА XXXII. ВОСХОДЯЩАЯ И НИСХОДЯЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ