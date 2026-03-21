Когда утверждают, что современный мир находится в состоянии кризиса, под этим обычно имеют в виду, что он достиг критической стадии своего развития, и что неизбежна его тотальная трансформация.
Такая трансформация, в свою очередь, предполагает радикальное изменение всего хода его развития, должное с необходимостью рано или поздно произойти, хотя и неизвестно, случиться ли это по воле людей или помимо нее, внезапно или более или менее постепенно, в результате катастрофы или без нее. Такое понимание кризиса совершенно правомочно и отчасти соответствует тому, что мы и сами здесь имеем в виду; однако, именно отчасти, так как мы придерживаемся более общей точки зрения, согласно которой вся современная эпоха в целом, весь современный мир как таковой, находятся в состоянии глубокого кризиса.
Именно поэтому мы озаглавили книгу "Кризис современного мира". В настоящее время очевидно, что кризис приближается к своей развязке, и это предельно усугубляет ненормальность того положения дел, которое существует уже в течении нескольких столетий, но последствия которого никогда еще не были столь чудовищны и откровенны, как сегодня.
Рене Генон - Кризис современного мира
М.: Эксмо, 2008. — 784 с. — (Антология мысли).
ISBN 978-5-699-30172-0
Рене Генон - Кризис современного мира - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ТЕМНЫЙ ВЕК
Глава 2. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА
Глава 3. ЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Глава 4. НАУКА САКРАЛЬНАЯ И НАУКА ПРОФАНИЧЕСКАЯ
Глава 5. ИНДИВИДУАЛИЗМ
Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЙ ХАОС
Глава 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Глава 8. ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДА
Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пророк Золотого Века
Миссия Генона
Простая жизнь
Традиция против современного мира
Традиция против нео-спиритуализма
Традиция против контр-инициации
Традиция и политика
Традиция и эзотеризм
Традиция и Россия
Традиция и Конец Света
