Когда утверждают, что современный мир находится в состоянии кризиса, под этим обычно имеют в виду, что он достиг критической стадии своего развития, и что неизбежна его тотальная трансформация.

Такая трансформация, в свою очередь, предполагает радикальное изменение всего хода его развития, должное с необходимостью рано или поздно произойти, хотя и неизвестно, случиться ли это по воле людей или помимо нее, внезапно или более или менее постепенно, в результате катастрофы или без нее. Такое понимание кризиса совершенно правомочно и отчасти соответствует тому, что мы и сами здесь имеем в виду; однако, именно отчасти, так как мы придерживаемся более общей точки зрения, согласно которой вся современная эпоха в целом, весь современный мир как таковой, находятся в состоянии глубокого кризиса.

Именно поэтому мы озаглавили книгу "Кризис современного мира". В настоящее время очевидно, что кризис приближается к своей развязке, и это предельно усугубляет ненормальность того положения дел, которое существует уже в течении нескольких столетий, но последствия которого никогда еще не были столь чудовищны и откровенны, как сегодня.

Рене Генон - Кризис современного мира

М.: Эксмо, 2008. — 784 с. — (Антология мысли).

Рене Генон - Кризис современного мира - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ТЕМНЫЙ ВЕК

Глава 2. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Глава 3. ЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

Глава 4. НАУКА САКРАЛЬНАЯ И НАУКА ПРОФАНИЧЕСКАЯ

Глава 5. ИНДИВИДУАЛИЗМ

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЙ ХАОС

Глава 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Глава 8. ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДА

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пророк Золотого Века