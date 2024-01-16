Генон - Кризис современного мира

Имя эзотерика и посвященного Рене Генона занимает совершенно особое место не только среди мыслителей ХХ века в целом, но и среди более узкой группы авторов, занимающихся изучением и изложением Сакральной Традиции и ее доктрин. С Геноном связано появление совершенно специального беспрецедентного подхода к Традиции, сущность которой была отнесена им в предельно высокие сферы метафизики, где частные различия традиционных форм, столь несхожих в мире дольнем, в мире человеческом, сводятся к единому истоку, к самой Божественной Мудрости, Софии. Одновременно с этим, Сакральная Традиция в ее сущностном измерении была сопоставлена им с самыми актуальными процессами, протекающими в современном мире. Известный эзотерик и суфий Мишель Вальзан сказал однажды: «Явление Рене Генона — самое большое интеллектуальное чудо со времен Средневековья».

Генон впервые сформулировал основные принципы того, что можно назвать «интегральным традиционализмом», то есть позиции тотального и бескомпромиссного обращения к духовной Традиции, взятой как единственная и абсолютная хранительница Истины. Можно сказать, что на Западе исследования Традиции делятся на два этапа — до Генона и после Генона.



Генон Рене - Кризис современного мира

Пер. с фр. Н.В. Мелентьевой. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 265 с.

(Философские технологии)

ISBN 978-5-8291-2397-0

Генон Рене - Кризис современного мира - содержание

Рене Генон: пророк Золотого века

Предисловие автора

Глава 1. Темный век

Глава 2. Противостояние Востока и Запада

Глава 3. Знание и действие

Глава 4. Наука сакральная и наука профаническая

Глава 5. Индивидуализм

Глава 6. Социальный хаос

Глава 7. Материальная цивилизация

Глава 8. Экспансия Запада

Глава 9. Заключение

Рене Генон: традиционализм как язык