Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Генон - Кризис современного мира

Рене Генон - Кризис современного мира
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Имя эзотерика и посвященного Рене Генона занимает совершенно особое место не только среди мыслителей ХХ века в целом, но и среди более узкой группы авторов, занимающихся изучением и изложением Сакральной Традиции и ее доктрин. С Геноном связано появление совершенно специального беспрецедентного подхода к Традиции, сущность которой была отнесена им в предельно высокие сферы метафизики, где частные различия традиционных форм, столь несхожих в мире дольнем, в мире человеческом, сводятся к единому истоку, к самой Божественной Мудрости, Софии. Одновременно с этим, Сакральная Традиция в ее сущностном измерении была сопоставлена им с самыми актуальными процессами, протекающими в современном мире. Известный эзотерик и суфий Мишель Вальзан сказал однажды: «Явление Рене Генона — самое большое интеллектуальное чудо со времен Средневековья».

Генон впервые сформулировал основные принципы того, что можно назвать «интегральным традиционализмом», то есть позиции тотального и бескомпромиссного обращения к духовной Традиции, взятой как единственная и абсолютная хранительница Истины. Можно сказать, что на Западе исследования Традиции делятся на два этапа — до Генона и после Генона.

Генон Рене - Кризис современного мира

Пер. с фр. Н.В. Мелентьевой. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 265 с.

(Философские технологии)

ISBN 978-5-8291-2397-0

Генон Рене - Кризис современного мира - содержание

Рене Генон: пророк Золотого века

  • Предисловие автора

  • Глава 1. Темный век

  • Глава 2. Противостояние Востока и Запада

  • Глава 3. Знание и действие

  • Глава 4. Наука сакральная и наука профаническая

  • Глава 5. Индивидуализм

  • Глава 6. Социальный хаос

  • Глава 7. Материальная цивилизация

  • Глава 8. Экспансия Запада

  • Глава 9. Заключение

Рене Генон: традиционализм как язык

Views 1 993
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

Related Books

All Books