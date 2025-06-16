Рене Генон скончался в возрасте шестидесяти пяти лет в Каире (Египет), где он жил вдали от европейского мира. Он был учителем нашего времени, защитником «интегрального традиционализма» и самым смелым из мыслителей-«антимодернистов». Несмотря на тот факт, что некоторые работы Генона были переведены и изданы в Италии (я перевел на итальянский язык, пожалуй, самую доступную для понимания работу Генона «Кризис современного мира»), ему не досталось признания и популярности, выпавших на долю таких авторов, как Кайзерлинг, Ортега-и-Гассет, Шпенглер, Массис и Юнг. По моему мнению, эти авторы явно не могут сравниться с Геноном в том, что касается духовной ценности и серьезности учения.

Определенное влияние на это отсутствие «успеха» могло оказать то, что Генон всегда сторонился любых приемов, нацеленных на завоевание благосклонности «интеллектуальной» публики. Однако есть и другая, более весомая причина того, что его влияние не распространилось — это радикальность и бескомпромиссность его метафизического подхода, лишённого всякого прагматизма, столь любимого современным обществом.

Хотя каждая такая цивилизация отличалась от других по форме и по сути, их оживлял один и тот же дух. Этот традиционный мир был сметён (первоначально на Западе, но теперь, по-видимому, и на Востоке) процессом деградации и духовной инволюции. Оправдываясь завоеванием мира, человеческий род нарушил действенный контакт с метафизической реальностью, тем самым вызвав подъём типичных для «современного мира» форм, что привело к самому настоящему отрицанию Традиции.

В противовес запутанным мифам и самым современным суевериям этого мира Генон постоянно подчеркивает то, что в традиционном мире не считалось пережитками прошлого, а обладало нормативной ценностью и являлось стандартной мерой всего того, что можно считать «нормальным» в высшем смысле.

Смерть Генона стала чудовищной утратой. Его книги, переведённые на различные языки, продолжают оказывать влияние на сердца и умы. К сожалению, сегодня нет никого, кто мог бы стать ему достойной заменой или устранить временами свойственное его работам одностороннее понимание и догматизм некоторых его воззрений.

Рене Генон — Учитель нашего времени - Краткое введение в его мысли и их значение сегодня

Москва: Концептуал, 2022. — 208 с.

ISBN 978-5-907422-70-0

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