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Клауд - Фактор матери

Генри Клауд - Генри Клауд - Джон Таунсенд - Фактор матери
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Наш многолетний опыт практикующих психологов показал, насколько важным и даже критическим фактором являются отношения с матерью.

Об этом было много написано с профессиональной точки зрения, однако мало кто затрагивает проблемы более общего характера, и еще меньше авторов рассматривают материнский фактор с духовной точки зрения. Мы видели множество людей, которые долгое время страдали и боролись с призраками, потому что у них не было возможности понять, что было хорошего и что плохого в идущих из детства отно шениях с матерью.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Фактор матери

Триада, 2007

Книга адресована матерям (возраст ребенка значения не имеет) и взрослым детям, которые уже поняли, что конфликты и ссоры с матерью - не случайность.

Views 280
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Added 03.02.2026
Author brat lexmak
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