Генри Рихтер – Космолет «Земля»

Земля – удивительное место, которое мы зовем ДОМОМ. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне - мы будем исследовать ее и узнавать, насколько она необыкновенна. Несмотря на то, что во Вселенной существует бесчисленное множество звезд и у многих из них есть планеты, я уверен в том, что Земля уникальна. Просто быть планетой недостаточно для того, чтобы поддерживать жизнь, не говоря уже о более сложных, обладающих интеллектом жизненных формах.

В этой книге мы узнаем о массе условий, которые обеспечивают существование жизни: к примеру, обращение вокруг стабильной звезды, на орбите, радиус которой гарантирует узкий спектр допустимых температур на поверхности. Цикл обращения вокруг своей оси за 24 часа идеален -только представьте себе день, который длился бы час, или девяносто! Изобилие воды и подходящая атмосфера также важны; они поддерживают метаболизм и защищают от космической радиации. Жизненно важно иметь правильный спектр доступных минералов, и на Земле он есть. Позже я об этом расскажу гораздо подробнее.

Эта книга – результат уговоров моих друзей, которые настаивали на том, чтобы я записал свои рассказы о моей жизни и интересе к науке.

Разрешите представиться, я - доктор наук из Калтеха (Калифорнийского технологического института в Пасадене, Калифорния) и бывший «ракетостроитель». Меня удостоили чести называться «космическим первопроходцем» в 2008 году, во время пятидесятилетнего юбилея запуска первого околоземного спутника США «Эксплорер-1». Американский институт аэронавтики и астронавтики (А1АА) представил Лабораторию реактивного движения к ежегодной награде за достижения, и я был приглашен на вручение вместе с действующим главой правления ЛРД и тремя бывшими руководителями. Весьма примечательное событие, с гостями в вечерних туалетах на банкете в Вашингтоне, общим числом около 2500 человек.

Меня всегда интересовала наука и мне всегда было любопытно узнавать причины различных явлений. Началось все с экспериментов с химическим оборудованием, когда я был в третьем классе. Мои родители преподавали искусство в местной старшей школе, и когда летом им нужно было оставить меня с кем-то, учитель химии в старших классах разрешал мне оставаться на его уроках летней школы. Мы жили в пригороде в общине Роллинг Хиллс на юге округа Лос-Анджелес. В старших классах я был отличником в естественных науках, и мои родители построили для меня лабораторию над гаражом. Но во время Второй мировой войны я бросил школу, недоучившись семестр, чтобы вступить в ВМС США.

Поскольку у меня была радиолюбительская лицензия, я смог записаться в техники-электронщики и прошел через училище ВМС (в США для получения радиолюбительской лицензии необходимо сдать тест на знание радиотехники - прим, персе.). К тому времени война подошла к концу и моя недолгая шестнадцатимесячная карьера в военно-морских силах завершилась. У меня получилось поступить в прекрасное учебное заведение, в Калифорнийский технологический институт или Калтех, как его еще называют. Сразу после армии и перед поступлением в Калтех я отучился семестр в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, и после женился.

В Северо-Западном я тянул время, ожидая поступления в Калтех, и посетил только три учебных курса: геологию, философию этики и морали и английский. Начало обучения в Калтехе прошло хорошо, и благодаря отметкам за первый курс я попал в почетный список студентов-отличников. Моим главным увлечением была химия, поэтому я выбрал её в качестве профильной дисциплины. Расписание моих учебных курсов представляло собой вполне стандартный набор естественных наук, а в качестве факультатива вместо астрономии я выбрал генетику. Я также подготовил несколько студенческих исследовательских проектов, один из которых – на кафедре физики, один - на кафедре аналитической химии.

Это все разжигало мой интерес ко Вселенной и тому, как она устроена. Кроме этого, я устроился на несколько летних подработок, что тоже развивало базу моих навыков и знаний. Также, наверное, стоит отметить, что к тому времени, как я заканчивал обучение, у нас с женой уже было трое детей. А это известный стимул к тому, чтобы заняться карьерой и начать зарабатывать. Я защитил диплом в Калтехе, получив звание доктора философии с химией в качестве основной специальности и физикой и электротехникой в качестве второстепенных. Я устроился на работу в Лабораторию реактивного движения (ЛРД) в середине 50-х, когда космическая программа только стартовала.

ЛРД находилась под управлением Калтеха и была отличным местом работы. В то время в лаборатории изучали и разрабатывали управляемые ракеты. Она являлась частью армии США и была связана с Редстоунским арсеналом в Хантсвилле, Алабама, где руководителем был доктор Вернер фон Браун. Пускай и вне рамок официальной задачи, но мы разработали искусственный спутник и ракету для его запуска, в надежде когда-нибудь вывести его на орбиту. Случай представился в 1957 году, когда русские запустили свои спутники, и правительство США дало нам зеленый свет на запуск нашего крохотного спутника весом в 14 килограммов. Все прошло успешно.

Генри Рихтер – Космолет «Земля»: Руководство для пассажиров

Перевод с английского – Елена Буклерская-мл

Издательство – «Книгоноша» – 200 с.

Киев – 2019 г.

ISBN 978-617-7517-19-0

Генри Рихтер – Космолет «Земля»: Руководство для пассажиров – Содержание

Предисловие

Вступление

Космолет «Земля»

Космический скафандр: удивительное человеческое тело

Прочие пассажиры: растения и животные

Объясняя наблюдения

Заселение космолета

Последний рубеж

Вопрос времени

От пассажира к пассажиру

Эпилог

Об авторах

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