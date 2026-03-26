Издательство DRTS, 2007 г., 987 стр.

ISBN: 0-943575-32-X

Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета – Поэтические книги - Содержание

Толкование Книги Псалмов

Толкование Книги Притчей

Толкование Книги Екклесиаста, или Проповедника

Толкование Книги Песни Песней Соломона

Теперь нашему вниманию представлена одна из самых избранных и прекрасных книг Ветхого Завета. В ней присутствует так много ссылок на Христа и Его Евангелие, а также на Бога и Его закон, что ее называют кратким изложением или конспектом обоих Заветов. История Израиля, которую мы уже довольно долго изучали, вела нас в лагеря и за столы переговоров, и там завладевала нашим вниманием и наставляла в познании Бога.

Книга Иова привела нас в школы и вовлекла в полезные дискуссии о Боге и Его провидении. Эта же книга вводит нас во святилище, освобождает от общения с людьми, политиками, философами или спорщиками этого мира и вводит в общение с Богом, утешая и успокаивая Им наши души, вознося и унося к Нему наши сердца. Так давайте же отправимся на гору и пребудем с Богом, ибо мы не понимаем собственных интересов, если не говорим: “Хорошо здесь быть”.

Мэтью Генри - Толкование книг Ветхого Завета – Поэтические книги - Толкование Книги Псалмов – Псалом 1

Этот псалом наставляет нас относительно добра и зла, раскрывая перед нами жизнь и смерть, благословение и проклятие, чтобы мы могли выбрать правильный путь, который ведет к счастью, и избегали того, что наверняка закончится бедой и гибелью. Различия в характере и состоянии благочестивых людей и нечестивцев - тех, кто служит Богу и не служит Ему - четко представлены в нескольких словах, и поэтому каждый человек, если только он будет справедлив к себе, сможет увидеть здесь свое собственное лицо и прочесть о своей участи. Подобное разделение между детьми человеческими на святых и грешников, праведных и неправедных, детей Божьих и детей нечестивцев, как в древние времена, так и с тех пор, когда началась борьба между грехом и благодатью, - между семенем жены и семенем змея - продолжается и до сих пор.