Библия - это без преувеличения самая известная и одновременно самая загадочная книга в мире. Она переведена практически на все языки, а по общему тиражу и количеству читателей опережает любую книгу в истории человечества. И несмотря на это многие положения Священного Писания вызывают горячие споры. Библия использовалась для оправдания войн и создания волонтерских организаций, для оправдания рабовладельческого строя и его осуждения, разжигания ненависти и развития любви и понимания между народами. Так что же такое Библия?

Как преподаватели с большим стажем и опытом мы постараемся рассказать вам о Библии простым и доступным языком. Возможно, некоторые из ее откровений будут выглядеть зловеще, но, поверьте, с нами ваше путешествие по ней будет увлекательным, интересным и полезным.

Мы написали множество книг и научных статей о Библии и можем с уверенностью заявить, что это не только религиозная книга, но еще и уникальный исторический документ и литературный шедевр. И вы сами сможете в этом убедиться.

Кроме того, мы много путешествовали и занимались археологическими раскопками в библейских местах, и поверьте, нам есть что рассказать. Мы с удовольствием поделимся с вами своими открытиями (например, обсудим, где на самом деле может находиться ковчег).

Наконец, мы дадим взвешенные, порой нетривиальные, толкования Библии с точки зрения различных исследователей и верований. Цель Библии для чайников - помочь вам изучить и понять самую известную книгу всех времен и народов независимо от того, придерживаетесь ли вы какой-либо веры или вообще ни во что не верите.

Книгам серии ... для чайников доверяют миллионы читателей, потому что с их помощью даже не специалист может разобраться в самых сложных вопросах - от компьютерных технологий до способов приготовления супа. Поэтому мы уверены, что для изучения Библии нет лучшего средства, чем Библия для чайников.

Джеффри Геогеган - Майкл Хоман - Библия для чайников - Научно - популярное издание

СПб. : ООО “Диалектика”, 2022. - 496 с.

ISBN 978-5-907458-32-1

Библия для чайников. Научно - популярное издание - Содержание

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Введение

Благодарности авторов

Часть 1. Что такое Библия Часть 1. Что такое Библия

Глава 1. От Моисея до современности: знакомство с Библией

Глава 2. Свет, камера, мотор! Знакомство с библейской сценой и сценарием

Часть 2. Еврейская Библия (Ветхий Завет)

Глава 3. Творение, потерянный рай и другие таинства жизни

Глава 4. Последствия грехопадения

Глава 5. Вавилонская деревенщина: приключения Авраама и его семьи

Глава 6. Рождение народов: Исаак, Иаков и их многочисленные дети

Глава 7. Святой Моисей! Изучение Исхода, Левита, Чисел и Второзакония

Глава 8. Эксперимент теократии: Иисус Навин, судьи и Руфь

Глава 9. “Аз есмь царь”: 1-я и 2-я книги Царств

Глава 10. “Повесть о двух городах”: 3-я и 4-я книги Царств и Паралипоменон

Глава 11. Чужие в чужой земле: Израильский плен с Даниилом и Есфирью

Глава 12. Домой на праздники: возвращение в землю обетованную с Ездрой и Неемией

Глава 13. Больше, чем просто предсказатели будущего: пророки

Глава 14. Литература мудрости Израиля и любовная поэзия: Притчи, Иов, Екклесиаст и Песнь Песней

Глава 15. Споемте, друзья: музыка в Древнем Израиле

Часть 3. Апокрифы: в поисках библейских сокровищ

Глава 16. Мятежники по необходимости: 1-я и 2-я Книги Маккавейские

Глава 17. Другие скрытые сокровища неканонических книг Ветхого Завета

Часть 4. Что нового в Новом Завете

Глава 18. От рождения до крещения: Иисус готовится к служению

Глава 19. Иисус Христос - Суперзвезда: годы служения

Глава 20. Ранние христианские церкви

Глава 21. Посланец из Тарса: жизнь и письма апостола Павла

Глава 22. Соборные Послания Нового Завета

Глава 23. Начало конца: Откровение Иоанна Богослова

Глава 24. Библия и верования Авраама: иудаизм, христианство и ислам

Часть 5. Что было раньше и что сейчас: влияние Библии на человечество

Глава 25. Микеланджело, Мильтон и кино: искусство, жизнь и Библия

Часть 6. Великолепные десятки