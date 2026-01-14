Мифические воззрения могут вырабатываться первее всего в силу способности и склонности людей поэтически смотреть на все окружающее и метафорически приписывать одним объектам свойства других объектов. Китайский народ уподобил, например, молнию плети, а Млечный Путь — реке. Далее, сфера мифических воззрений расширяется духовною потребностью людей осмысленно относиться к деталям природы и объяснять ее феномены ближайшими предполагаемыми причинами. Отчего, например, звездное небо ночью изменяет видимым образом свое положение и отчего Полярная звезда не приходится прямо над головами обитателей Срединного царства? Оттого, ответил себе китайский народ, что звездное небо прикреплено к полюсу и вертится около него, а наклон полюса произошел оттого, что небо (по тем или другим причинам) сдвинулось со своего первоначального места.

Сергей Михайлович Георгиевский - Мифы Древнего Китая

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-9603-0627-0 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0628-7 (Кожаный переплет)

Сергей Михайлович Георгиевский - Мифы Древнего Китая - Содержание

Предисловие

Глава I. Мирообразование. — Дуализм в природе. — Периоды мирообразования. — Мироправители. — Мироустройство. — Небеса

Глава II. Млечный Путь. — Неподвижные звезды. — Планеты. — Кометы

Глава III. Феномены земной атмосферы. — Земля. — Воды земной поверхности. — Огонь

Глава IV. Растения и животные

Глава V. Существование души в теле человека. — Временный уход души из тела. — Бытие души человека в окончании земной его жизни

Глава VI. Земная жизнь и деятельность людей, обусловленные, с одной стороны, влиянием злых духов, а с другой — покровительством божеств и духов добрых

Глава VII. Древнейшие периоды жизни китайского народа. — Заря истории Китая. — Идеал будущего китайской нации, полагаемый в ее далеком прошедшем