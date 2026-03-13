Винс - Тропою верности

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature

Мы с женой и сыном также садимся за один из столов. Сотрудница архива ФСБ, вручив нам папки с материалами судебного дела отца, обратилась ко мне: «Я ознакомилась с делом вашего отца — очень интересное дело. Должна сообщить вам тяжелую весть: ваш отец, Винс Петр Яковлевич, был расстрелян 26 августа 1937 года по приговору «тройки» НКВД города Омска». От этой новости мне сдавило грудь, Надя заплакала, у Пети в глазах горе.

Мой отец не вернулся из заключения, и я знал, что он умер в узах, но это сообщение о его расстреле в 1937 году было для меня полной неожиданностью. Сотрудница архива раскрыла последние страницы дела, и я прочитал: «Выписка из протокола № 4 от 23 августа 1937 г. Постановили: Винса Петра Яковлевича расстрелять.» Рядом другой текст, также отпечатанный на машинке: «Постановление от 23 августа 1937 г. в части Винса Петра Яковлевича приведено в исполнение 26 августа 1937 г.» Сотрудница выдала нам три тюремные фотографии отца, приобщенные к делу, заросшее лицо, печальные глаза. Я говорю сыну: «Петя, твоему дедушке было 39 лет, когда оборвалась его жизнь — столько, как тебе сейчас».

Нам объяснили правила работы: архив открыт с 10 утра до 5 вечера каждый день с понедельника по пятницу. Материалы выносить из зала не разрешается, но можно читать и делать выписки. Начинаем знакомиться с материалами дела: сначала просматриваем страницы, касающиеся непосредственно отца, а затем и других братьев по вере, которые проходят по одному с ним делу. И хотя материалы, с которыми мы знакомимся, очень и очень печальны, есть утешение в том, что мученики за дело Евангелия сохранили верность Богу в страшно тяжелых условиях сталинских тюрем и лагерей. Об их подвиге веры должны знать в первую очередь их дети, внуки и правнуки. Об этом должна знать вся Церковь Божия — это история страдающей и благовествующей Церкви в России.

Читаю протоколы допросов, где сквозь канцелярский язык записей безбожников-следователей прорываются свидетельства безграничной преданности Богу героев веры. Вот протокол допроса моего отца в омской тюрьме 2 октября 1936 года:

« .. Я призывал к взаимным посещениям верующими друг друга для поддержания веры... Я говорил, что время полной свободы для проповеди Евангелия, согласно Слова Божия, должно настать и для России». Последнюю фразу кто-то рельефно подчеркнул темно-синим карандашом. Прошли десятилетия, и надежда отца стала реальностью: в конце XX столетия свобода проповеди Евангелия действительно наступила в России в результате молитв многих верующих во всем мире.

Георгий Винс - Тропою верности

Второе издание, переработанное и дополненное, 1997

Russian Gospel Ministries

252114, УКРАИНА,

P.O. Box 1188

Elkhart, IN 46515 U.S.A.

ISBN 0-9648588-1-9

Георгий Винс - Тропою верности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РУССКАЯ БЫЛЬ

  • ГЛАВА 1. Истоки

  • ГЛАВА 2. Первые впечатления

  • ГЛАВА 3. Миссионер из Америки

  • ГЛАВА 4. Один путь

  • ГЛАВА 5. Гражданство

  • ГЛАВА 6. Арест

  • ГЛАВА 7. В разлуке

  • ГЛАВА 8. Северные лагеря

  • ГЛАВА 9. Снова вместе

  • ГЛАВА 10. Чаша скорби

  • ГЛАВА 11. Служение в Омске

  • ГЛАВА 12. Новый арест

  • ГЛАВА 13. Судебный процесс

  • ГЛАВА 14. Последние дни на свободе

  • ГЛАВА 15. Прощай, отец!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЕЗ ОТЦА

  • ГЛАВА 16. Не оставлены

  • ГЛАВА 17. Высыпка

  • ГЛАВА 18. Снежная буря

  • ГЛАВА 19. Голод

  • ГЛАВА 20. Трудное лето

  • ГЛАВА 21. Духовное пробуждение

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПИСЬМА, СУДЬБЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

  • ГЛАВА 22. Рубцов переулок

  • ГЛАВА 23. Мозгова Александра Ивановна

  • ГЛАВА 24. Одинцов Николай Васильевич

  • ГЛАВА 25. Иванов-Клышников Павел Васильевич

  • ГЛАВА 26. Щипков Георгий Иванович

  • ГЛАВА 27. Севостьянов Алексей Федорович

  • ГЛАВА 28. Старая фотография

  • ГЛАВА 29. Семиреч Александра Ивановна

  • ГЛАВА 30. Скакунова Полина Яковлевна

  • ГЛАВА 31. Кондратьев Иван Евгеньевич

  • ГЛАВА 32. Мартыненко Антон Павлович

  • ГЛАВА 33. Пробуждение на Дальнем Востоке

  • ГЛАВА 34. Журнал «Голос христианской молодежи»

  • ГЛАВА 35. Письма читателей

ПРИЛОЖЕНИЕ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

