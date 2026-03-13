Винс - Тропою верности

Мы с женой и сыном также садимся за один из столов. Сотрудница архива ФСБ, вручив нам папки с материалами судебного дела отца, обратилась ко мне: «Я ознакомилась с делом вашего отца — очень интересное дело. Должна сообщить вам тяжелую весть: ваш отец, Винс Петр Яковлевич, был расстрелян 26 августа 1937 года по приговору «тройки» НКВД города Омска». От этой новости мне сдавило грудь, Надя заплакала, у Пети в глазах горе.

Мой отец не вернулся из заключения, и я знал, что он умер в узах, но это сообщение о его расстреле в 1937 году было для меня полной неожиданностью. Сотрудница архива раскрыла последние страницы дела, и я прочитал: «Выписка из протокола № 4 от 23 августа 1937 г. Постановили: Винса Петра Яковлевича расстрелять.» Рядом другой текст, также отпечатанный на машинке: «Постановление от 23 августа 1937 г. в части Винса Петра Яковлевича приведено в исполнение 26 августа 1937 г.» Сотрудница выдала нам три тюремные фотографии отца, приобщенные к делу, заросшее лицо, печальные глаза. Я говорю сыну: «Петя, твоему дедушке было 39 лет, когда оборвалась его жизнь — столько, как тебе сейчас».

Нам объяснили правила работы: архив открыт с 10 утра до 5 вечера каждый день с понедельника по пятницу. Материалы выносить из зала не разрешается, но можно читать и делать выписки. Начинаем знакомиться с материалами дела: сначала просматриваем страницы, касающиеся непосредственно отца, а затем и других братьев по вере, которые проходят по одному с ним делу. И хотя материалы, с которыми мы знакомимся, очень и очень печальны, есть утешение в том, что мученики за дело Евангелия сохранили верность Богу в страшно тяжелых условиях сталинских тюрем и лагерей. Об их подвиге веры должны знать в первую очередь их дети, внуки и правнуки. Об этом должна знать вся Церковь Божия — это история страдающей и благовествующей Церкви в России.

Читаю протоколы допросов, где сквозь канцелярский язык записей безбожников-следователей прорываются свидетельства безграничной преданности Богу героев веры. Вот протокол допроса моего отца в омской тюрьме 2 октября 1936 года:

« .. Я призывал к взаимным посещениям верующими друг друга для поддержания веры... Я говорил, что время полной свободы для проповеди Евангелия, согласно Слова Божия, должно настать и для России». Последнюю фразу кто-то рельефно подчеркнул темно-синим карандашом. Прошли десятилетия, и надежда отца стала реальностью: в конце XX столетия свобода проповеди Евангелия действительно наступила в России в результате молитв многих верующих во всем мире.

Георгий Винс - Тропою верности

Второе издание, переработанное и дополненное, 1997

Russian Gospel Ministries

Георгий Винс - Тропою верности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РУССКАЯ БЫЛЬ

ГЛАВА 1. Истоки

ГЛАВА 2. Первые впечатления

ГЛАВА 3. Миссионер из Америки

ГЛАВА 4. Один путь

ГЛАВА 5. Гражданство

ГЛАВА 6. Арест

ГЛАВА 7. В разлуке

ГЛАВА 8. Северные лагеря

ГЛАВА 9. Снова вместе

ГЛАВА 10. Чаша скорби

ГЛАВА 11. Служение в Омске

ГЛАВА 12. Новый арест

ГЛАВА 13. Судебный процесс

ГЛАВА 14. Последние дни на свободе

ГЛАВА 15. Прощай, отец!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЕЗ ОТЦА

ГЛАВА 16. Не оставлены

ГЛАВА 17. Высыпка

ГЛАВА 18. Снежная буря

ГЛАВА 19. Голод

ГЛАВА 20. Трудное лето

ГЛАВА 21. Духовное пробуждение

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПИСЬМА, СУДЬБЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА 22. Рубцов переулок

ГЛАВА 23. Мозгова Александра Ивановна

ГЛАВА 24. Одинцов Николай Васильевич

ГЛАВА 25. Иванов-Клышников Павел Васильевич

ГЛАВА 26. Щипков Георгий Иванович

ГЛАВА 27. Севостьянов Алексей Федорович

ГЛАВА 28. Старая фотография

ГЛАВА 29. Семиреч Александра Ивановна

ГЛАВА 30. Скакунова Полина Яковлевна

ГЛАВА 31. Кондратьев Иван Евгеньевич

ГЛАВА 32. Мартыненко Антон Павлович

ГЛАВА 33. Пробуждение на Дальнем Востоке

ГЛАВА 34. Журнал «Голос христианской молодежи»

ГЛАВА 35. Письма читателей

ПРИЛОЖЕНИЕ