Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано
Трактат по практической магии «Гептамерон» (греч. ήπτα — «семь» и ήμερα — «день») — один из самых известных гримуаров в традиции средневековой западной церемониальной магии, сохранивший значение по сей день и вызывающий значительный интерес у исследователей. Он является важным источником для изучения магических и оккультных практик в средневековой Европе. Трактат отражает интерес современников к этим наукам, которые они считали неотъемлемой частью всеобъемлющего знания. Трактат был сравнительно неплохо известен в средние века и эпоху Возрождения и оказал определённое влияние на развитие западной традиции церемониальной магии. «Гептамерон» содержит некоторые элементы, которые могут рассматриваться как отклонения от ортодоксального христианства. Магические элементы, описанные в «Гептамероне», служат прежде всего не только и не столько теоретическим основанием, сколько практическим руководством для проведения мистических ритуалов. С точки зрения магов-практиков того времени искусство вызывания духов и управления ими было ключом к пониманию космической гармонии и достижению высшего духовного состояния. Изучение «Гептамерона» позволяет вникнуть в мир знаний и практик западноевропейской традиции церемониальной магии, которые до сих пор привлекают многих исследователей и практиков магических и оккультных искусств.
Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано
Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова. — СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 80 с. ил. — (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-299-8
Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано - Содержание
Вводный комментарий
Предисловие
I. О круге и его составлении
П. О названиях часов и ангелов управляющих ими
III. О четырёх временах года и их ангелах
IV. Посвящения и благословения: и прежде всего благословение круга
V. Благословение ароматов
VI. Заклинание огня, на который следует возложить благовония
VII. Об одеянии и пентакле
VIII. Молитва, которую стоит произнести, когда облачение надето
IX. О способе работы
X. Заклинание духов воздуха
XI. Молитва Богу, произносимая в четырёх частях света, в круге
ХП. Дальнейшие инструкции
XIII. Заклинание
XIV. Видения и явления
XV. Прибытие и приветствие духов
XVI. Разрешение духам уйти
XVII. Фигура круга в первый час воскресенья весной
XVIII. Соображения о воскресении
XIX. Соображения о понедельнике
XX. Соображения о вторнике
XXI. Соображения о среде
XXII. Соображения о четверге
XXIII. Соображения о пятнице
XIV. Соображения о субботе, или субботнем дне
XV. Таблицы ангелов часов в соответствии с течением дней
Источники
Литература
Приложение
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