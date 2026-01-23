Трактат по практической магии «Гептамерон» (греч. ήπτα — «семь» и ήμερα — «день») — один из самых известных гримуаров в традиции средневековой западной церемониальной магии, сохранивший значение по сей день и вызывающий значительный интерес у исследователей. Он является важным источником для изучения магических и оккультных практик в средневековой Европе. Трактат отражает интерес современников к этим наукам, которые они считали неотъемлемой частью всеобъемлющего знания. Трактат был сравнительно неплохо известен в средние века и эпоху Возрождения и оказал определённое влияние на развитие западной традиции церемониальной магии. «Гептамерон» содержит некоторые элементы, которые могут рассматриваться как отклонения от ортодоксального христианства. Магические элементы, описанные в «Гептамероне», служат прежде всего не только и не столько теоретическим основанием, сколько практическим руководством для проведения мистических ритуалов. С точки зрения магов-практиков того времени искусство вызывания духов и управления ими было ключом к пониманию космической гармонии и достижению высшего духовного состояния. Изучение «Гептамерона» позволяет вникнуть в мир знаний и практик западноевропейской традиции церемониальной магии, которые до сих пор привлекают многих исследователей и практиков магических и оккультных искусств.

Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано

Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова. — СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 80 с. ил. — (Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-299-8

Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано - Содержание

Вводный комментарий

Предисловие

I. О круге и его составлении

П. О названиях часов и ангелов управляющих ими

III. О четырёх временах года и их ангелах

IV. Посвящения и благословения: и прежде всего благословение круга

V. Благословение ароматов

VI. Заклинание огня, на который следует возложить благовония

VII. Об одеянии и пентакле

VIII. Молитва, которую стоит произнести, когда облачение надето

IX. О способе работы

X. Заклинание духов воздуха

XI. Молитва Богу, произносимая в четырёх частях света, в круге

ХП. Дальнейшие инструкции

XIII. Заклинание

XIV. Видения и явления

XV. Прибытие и приветствие духов

XVI. Разрешение духам уйти

XVII. Фигура круга в первый час воскресенья весной

XVIII. Соображения о воскресении

XIX. Соображения о понедельнике

XX. Соображения о вторнике

XXI. Соображения о среде

XXII. Соображения о четверге

XXIII. Соображения о пятнице

XIV. Соображения о субботе, или субботнем дне

XV. Таблицы ангелов часов в соответствии с течением дней

Источники

Литература

Приложение

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