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Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано

Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

Трактат по практической магии «Гептамерон» (греч. ήπτα — «семь» и ήμερα — «день») — один из самых известных гримуаров в традиции средневековой западной церемониальной магии, сохранивший значение по сей день и вызывающий значительный интерес у исследователей. Он является важным источником для изучения магических и оккультных практик в средневековой Европе. Трактат отражает интерес современников к этим наукам, которые они считали неотъемлемой частью всеобъемлющего знания. Трактат был сравнительно неплохо известен в средние века и эпоху Возрождения и оказал определённое влияние на развитие западной традиции церемониальной магии. «Гептамерон» содержит некоторые элементы, которые могут рассматриваться как отклонения от ортодоксального христианства. Магические элементы, описанные в «Гептамероне», служат прежде всего не только и не столько теоретическим основанием, сколько практическим руководством для проведения мистических ритуалов. С точки зрения магов-практиков того времени искусство вызывания духов и управления ими было ключом к пониманию космической гармонии и достижению высшего духовного состояния. Изучение «Гептамерона» позволяет вникнуть в мир знаний и практик западноевропейской традиции церемониальной магии, которые до сих пор привлекают многих исследователей и практиков магических и оккультных искусств.

Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано

Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова. — СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 80 с. ил. — (Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-299-8

Гептамерон, или магические элементы Пьетро д’Абано - Содержание

Вводный комментарий

Предисловие

I. О круге и его составлении

П. О названиях часов и ангелов управляющих ими

III. О четырёх временах года и их ангелах

IV. Посвящения и благословения: и прежде всего благословение круга

V. Благословение ароматов

VI. Заклинание огня, на который следует возложить благовония

VII. Об одеянии и пентакле

VIII. Молитва, которую стоит произнести, когда облачение надето

IX. О способе работы

X. Заклинание духов воздуха

XI. Молитва Богу, произносимая в четырёх частях света, в круге

ХП. Дальнейшие инструкции

XIII. Заклинание

XIV. Видения и явления

XV. Прибытие и приветствие духов

XVI. Разрешение духам уйти

XVII. Фигура круга в первый час воскресенья весной

XVIII. Соображения о воскресении

XIX. Соображения о понедельнике

XX. Соображения о вторнике

XXI. Соображения о среде

XXII. Соображения о четверге

XXIII. Соображения о пятнице

XIV. Соображения о субботе, или субботнем дне

XV. Таблицы ангелов часов в соответствии с течением дней

Источники

Литература

Приложение

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Views 410
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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