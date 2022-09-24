Герард Давид - большой художник времен Северного Возрождения. Он не относился к оригинальным, самобытным мастерам. Его заслуги скорее в прямо противоположном. Герард Давид достойно продолжил традиционное изобразительное искусство нидерландских земель, состоявшееся в XV веке, которое представляли такие великие живописцы, как Ян ван Эйк (около 1390-1441), Рогир ван дер Вейден (около 1400-1464), Гертген тот Синт-Янс (около 1462-1496) и другие.

Герард Давид родился в городе Оулеваторе, расположеном в северных районах Нидерландов. Возможно, что с живописью он впервые соприкоснулся в Харлеме, где его учителем мог быть Альберт ван Оуватер. Первые достоверные сведения о художнике относятся к 1483 году. В них сообщается о том, что Герард был зарегистрирован в гильдии живописцев Святого Луки южнонидерландского города Брюгге, который в те годы был одним из художественных центров страны, в нем долгие годы жил и работал знаменитый Ханс Мемлинг (около 1435-1494).

Герард Давид

«Воскресный день», «Белый город», 2015

Автор текста Юрий Астахов

ISBN 978-5-7793-4381-7

Герард Давид - Отрывок из текста

К наиболее значительным произведениям живописца относят диптих Суд Камбиза, Триптих Яна де Тромпа с Крещением Христа, а также картины, иллюстрирующие различные сюжеты из Нового Завета: Поклонение волхвов, Рождество, Брак в Кане, Снятие с креста, Оплакивание Христа, Отдых на пути в Египет, ряд работ с изображением Мадонны с Младенцем. В своих работах художник выступает как продолжатель традиuий нидерландской школы живописи. В его композициях на исторические или религиозные сюжеты действуют либо современники художника, либо персонажи, одетые в одежду XV-XVI веков. Таковы действующие лица на створках дипптиха Суд Камбиза, который был выполнен в 1498 году для зала суда городского магистрата (по традиции подобный заказ поручался лучшему художнику города).