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Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник

Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Reference, Religious Studies Atheism
В Україні сьогодні дедалі більше вірників береться до поглибленого вивчення Святого Письма та пов'язаної з ним літератури історичного, тлумачного змісту тощо. Читачеві раз у раз доводиться звертатися до поширених тепер видань англійською мовою. Часто-густо випадає також вдаватися до перекладу з англійської мови на українську і навпаки.
Нинішнє видання — це перший крок, скерований до того, аби полегшити цю роботу в системі двох мов: англійської та української.
Основний масив лексики словника пов’язаний з найпоширенішими текстами учбових коментарів до Святого Письма, богослівних словників, довідників, молитовників, а також періодичних видань. Оскільки у низці випадків спостерігай'ться різні написання одного й того ж слова, зумовлені ортографічними чи іншими міркуваннями, ми вважали за потрібне подати у нашому словнику всі відомі нам варіанти.
Чимало наведених у словнику слів має не одне, а багато значень у повсякденній мові. Проте у цьому короткому практичному виданні ми наводимо лише ті значення, котрі мають безпосередній стосунок до віровизнавчих проблем.
Сподіваємося, що критичні відгуки й поради зацікавлених читачів допоможуть нам продовжити працю в цьому напрямі й збільшити обсяг залучуваної лексики. Ми маємо намір з Божою допомогою уперше створити в Україні двомовний словник вірника. Він придасться для тих слухачів духовних учбових закладів, які вивчають англійську мову, а також для перекладачів і широкого читача.

Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник

Посібник для студентів і викладачів семінарій та гуманітарних вищих учбових закладів. - Пробне видання. - Відповідальний за випуск Віктор Шпирний. – Київ, 1997. – 95 с.

Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник – Зміст

ПЕРЕДМОВА
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
УКРАІНСЬКО0АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
  • А
  • Б
  • В
  • Г
  • Ґ
  • Д
  • Е
  • Є
  • Ж
  • З
  • І
  • Ї
  • Й
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Х
  • Ц
  • Ч
  • Ш
  • Щ
  • Ю
  • Я
THE LORD’S PRAYER
ОТЧЕ НАШ
Credo
СИМВОЛ ВІРИ
КНИГИ БІБЛІЇ ПОВНА ТА СКОРОЧЕНА НАЗВИ
ДЛЯ НОТАТОК
Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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