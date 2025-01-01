Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник
В Україні сьогодні дедалі більше вірників береться до поглибленого вивчення Святого Письма та пов'язаної з ним літератури історичного, тлумачного змісту тощо. Читачеві раз у раз доводиться звертатися до поширених тепер видань англійською мовою. Часто-густо випадає також вдаватися до перекладу з англійської мови на українську і навпаки.
Нинішнє видання — це перший крок, скерований до того, аби полегшити цю роботу в системі двох мов: англійської та української.
Основний масив лексики словника пов’язаний з найпоширенішими текстами учбових коментарів до Святого Письма, богослівних словників, довідників, молитовників, а також періодичних видань. Оскільки у низці випадків спостерігай'ться різні написання одного й того ж слова, зумовлені ортографічними чи іншими міркуваннями, ми вважали за потрібне подати у нашому словнику всі відомі нам варіанти.
Чимало наведених у словнику слів має не одне, а багато значень у повсякденній мові. Проте у цьому короткому практичному виданні ми наводимо лише ті значення, котрі мають безпосередній стосунок до віровизнавчих проблем.
Сподіваємося, що критичні відгуки й поради зацікавлених читачів допоможуть нам продовжити працю в цьому напрямі й збільшити обсяг залучуваної лексики. Ми маємо намір з Божою допомогою уперше створити в Україні двомовний словник вірника. Він придасться для тих слухачів духовних учбових закладів, які вивчають англійську мову, а також для перекладачів і широкого читача.
Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник
Посібник для студентів і викладачів семінарій та гуманітарних вищих учбових закладів. - Пробне видання. - Відповідальний за випуск Віктор Шпирний. – Київ, 1997. – 95 с.
Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник – Зміст
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