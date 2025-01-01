В Україні сьогодні дедалі більше вірників береться до поглибленого вивчення Святого Письма та пов'язаної з ним літератури історичного, тлумачного змісту тощо. Читачеві раз у раз доводиться звертатися до поширених тепер видань англійською мовою. Часто-густо випадає також вдаватися до перекладу з англійської мови на українську і навпаки.

Нинішнє видання — це перший крок, скерований до того, аби полегшити цю роботу в системі двох мов: англійської та української.

Основний масив лексики словника пов’язаний з найпоширенішими текстами учбових коментарів до Святого Письма, богослівних словників, довідників, молитовників, а також періодичних видань. Оскільки у низці випадків спостерігай'ться різні написання одного й того ж слова, зумовлені ортографічними чи іншими міркуваннями, ми вважали за потрібне подати у нашому словнику всі відомі нам варіанти.

Чимало наведених у словнику слів має не одне, а багато значень у повсякденній мові. Проте у цьому короткому практичному виданні ми наводимо лише ті значення, котрі мають безпосередній стосунок до віровизнавчих проблем.

Сподіваємося, що критичні відгуки й поради зацікавлених читачів допоможуть нам продовжити працю в цьому напрямі й збільшити обсяг залучуваної лексики. Ми маємо намір з Божою допомогою уперше створити в Україні двомовний словник вірника. Він придасться для тих слухачів духовних учбових закладів, які вивчають англійську мову, а також для перекладачів і широкого читача.

Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник

Посібник для студентів і викладачів семінарій та гуманітарних вищих учбових закладів. - Пробне видання. - Відповідальний за випуск Віктор Шпирний. – Київ, 1997. – 95 с.

Лесь Герасимчук – Англо-український та українсько-англійський релігійний словник – Зміст

ПЕРЕДМОВА

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

УКРАІНСЬКО0АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

THE LORD’S PRAYER

ОТЧЕ НАШ

Credo

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