Гербер Даниэль - Пятнадцать долларов за жизнь

«Поймай меня, если можешь!» Елена Аделино любила эту игру. Часто она и ее подружки играли в нее.

«Я ложилась за деревом или за каким-нибудь бугром и хватала тех, кто шел мимо»,- вспоминает сегодня грациозная молодая женщина.

Это типичное детство в Судане, наполненное тем, что и составляет само детство: шумные игры, детский сад, традиционный уклад семьи. Первые годы жизни Елены прошли вполне нормально. У нее были младшие и старшие сестры, и от нее требовалось что-то делать по дому.

Она, как и многие тысячи других детей, была счастлива. Но однажды рано утром, когда их городок Вау был еще погружен в сон, случилось что-то страшное: в темноте раздались выстрелы, высоко в небо взметнулись языки пламени от первых подожженных домов, и вокруг все чаще стали звучать душераздирающие вопли. Кругом царил невообразимый хаос, а в небо медленно поднимались клубы дыма. На их поселок напали охотники за рабами. Они сравняют с землей это место. Быстро, шумно, коварно.

Елена в страхе проснулась и сразу же оказалась в реальном кошмаре. Дрожа от страха, она выбежала из дома. Как в трансе, помчалась по улице. Грязные мужчины, которые подкарауливают здесь людей, не хотят играть в «поймай меня, если можешь». И Елена на этот раз не стала победительницей. Она мчалась к окраине города, но прежде, чем достигла ее, была схвачена.

Это правительственная милиция, которая хочет сти с африканского Юга на мусульманский Север маленькую девочку и по возможности многих других детей. Душераздирающие крики способны тронуть кого угодно, но только не этих людей. Они к такому привыкли. И сухие хижины горят ярким пламенем...

Шестилетняя Елена видит, как милиционеры Хартума буйствуют и убивают. Она видит убитых людей. Мужчин они вырезают, а женщин и детей похищают. О судьбе своей семьи Елена ничего не знает. Где находятся ее родители, ее сестренки? Она ничего не может понять в этом хаосе. И тут она увидела одного из своих дядей. Но прежде чем она успела обрадоваться, случилось нечто ужасное: прямо у нее на глазах он был расстрелян. Саму ее вскоре после этого продали, как рабыню...

Даниэль Гербер - Пятнадцать долларов за жизнь

Елена была рабыней в Судане. Ее похитили и продали, она испытала жестокое обращение. Ее крик на протяжении долгих лет оставался неуслышанным, пока однажды все не изменилось...

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2008. – 142 с.

ISBN 978-3-937032-38-2

Даниэль Гербер - Пятнадцать долларов за жизнь – Содержание

Предисловие пастора Ханса Штюкельбергера

Пролог

Часть 1: История Елены

1. Полное приключений путешествие в Судан

2. Счастливое детство в Судане: рассказывает Елена Аделино

3. Нападение

4. Похищенная и проданная

5. У рабынь нет профсоюза

6. Христианка среди мусульман

7. Потерянное детство

8. Изнасилованная

9. Насильно проданная

10. Третья жена

11. Бесконечная работа

12. Когда дети рождают детей

13. Избиения по пятницам

14. Побег

15. Жизнь на свободе

Часть 2: Историческая подоплека этой истории

16. Житница Африки стала приютом для бедных.

17. Происхождение конфликта

18. Дарфур

19. Этническая чистка

20. Изнасилование как оружие

21. Борьба за нефть

22. Различные блоки

23. Почему никто не слышит об этом

24. ООН стала сообщницей режима

25. МХС - долгий путь к общественности

26. Победит ли мир, несмотря ни на что?

27. Великий день освобождения

28. Проблемы тех, кто несет надежду

29. Как Омар аль-Башир дурачит мир

30. Краткие данные по Судану

31. Хронологическая таблица

Фотографии