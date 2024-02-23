Гербер Даниэль - Пятнадцать долларов за жизнь
«Поймай меня, если можешь!» Елена Аделино любила эту игру. Часто она и ее подружки играли в нее.
«Я ложилась за деревом или за каким-нибудь бугром и хватала тех, кто шел мимо»,- вспоминает сегодня грациозная молодая женщина.
Это типичное детство в Судане, наполненное тем, что и составляет само детство: шумные игры, детский сад, традиционный уклад семьи. Первые годы жизни Елены прошли вполне нормально. У нее были младшие и старшие сестры, и от нее требовалось что-то делать по дому.
Она, как и многие тысячи других детей, была счастлива. Но однажды рано утром, когда их городок Вау был еще погружен в сон, случилось что-то страшное: в темноте раздались выстрелы, высоко в небо взметнулись языки пламени от первых подожженных домов, и вокруг все чаще стали звучать душераздирающие вопли. Кругом царил невообразимый хаос, а в небо медленно поднимались клубы дыма. На их поселок напали охотники за рабами. Они сравняют с землей это место. Быстро, шумно, коварно.
Елена в страхе проснулась и сразу же оказалась в реальном кошмаре. Дрожа от страха, она выбежала из дома. Как в трансе, помчалась по улице. Грязные мужчины, которые подкарауливают здесь людей, не хотят играть в «поймай меня, если можешь». И Елена на этот раз не стала победительницей. Она мчалась к окраине города, но прежде, чем достигла ее, была схвачена.
Это правительственная милиция, которая хочет сти с африканского Юга на мусульманский Север маленькую девочку и по возможности многих других детей. Душераздирающие крики способны тронуть кого угодно, но только не этих людей. Они к такому привыкли. И сухие хижины горят ярким пламенем...
Шестилетняя Елена видит, как милиционеры Хартума буйствуют и убивают. Она видит убитых людей. Мужчин они вырезают, а женщин и детей похищают. О судьбе своей семьи Елена ничего не знает. Где находятся ее родители, ее сестренки? Она ничего не может понять в этом хаосе. И тут она увидела одного из своих дядей. Но прежде чем она успела обрадоваться, случилось нечто ужасное: прямо у нее на глазах он был расстрелян. Саму ее вскоре после этого продали, как рабыню...
Даниэль Гербер - Пятнадцать долларов за жизнь
Елена была рабыней в Судане. Ее похитили и продали, она испытала жестокое обращение. Ее крик на протяжении долгих лет оставался неуслышанным, пока однажды все не изменилось...
Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2008. – 142 с.
ISBN 978-3-937032-38-2
Даниэль Гербер - Пятнадцать долларов за жизнь – Содержание
Предисловие пастора Ханса Штюкельбергера
Пролог
Часть 1: История Елены
- 1. Полное приключений путешествие в Судан
- 2. Счастливое детство в Судане: рассказывает Елена Аделино
- 3. Нападение
- 4. Похищенная и проданная
- 5. У рабынь нет профсоюза
- 6. Христианка среди мусульман
- 7. Потерянное детство
- 8. Изнасилованная
- 9. Насильно проданная
- 10. Третья жена
- 11. Бесконечная работа
- 12. Когда дети рождают детей
- 13. Избиения по пятницам
- 14. Побег
- 15. Жизнь на свободе
Часть 2: Историческая подоплека этой истории
- 16. Житница Африки стала приютом для бедных.
- 17. Происхождение конфликта
- 18. Дарфур
- 19. Этническая чистка
- 20. Изнасилование как оружие
- 21. Борьба за нефть
- 22. Различные блоки
- 23. Почему никто не слышит об этом
- 24. ООН стала сообщницей режима
- 25. МХС - долгий путь к общественности
- 26. Победит ли мир, несмотря ни на что?
- 27. Великий день освобождения
- 28. Проблемы тех, кто несет надежду
- 29. Как Омар аль-Башир дурачит мир
- 30. Краткие данные по Судану
- 31. Хронологическая таблица
Фотографии
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