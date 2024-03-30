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Гербер - Мифы Северной Европы

Хелен Гербер - Мифы Северной Европы
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Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature, Mythology Legends
В настоящее время никем не оспаривается первостепенная важность поэтических фрагментов ранней исландской литературы, правда, еще так давно сохранялось крайне безразличное отношение к богатству религиозных традиций и мифических верований, отразившихся в этих фрагментах.
Столь длительное пренебрежение этими драгоценными свидетельствами жизни наших языческих предков не вина самого материала, в котором надежно сохранены свидетельства религиозных верований. Можно с полной уверенностью сказать, что Эдда в основе своей столь же своеобразна и насыщена национальной героикой, как и более грациозная и идиллическая мифология юга. Длительное пренебрежение древнескандинавской мифологией нельзя объяснить ничтожеством ее божеств. Может быть, в них нет духовной высоты, свойственной божествам других народов, однако занимающиеся изучением исландской литературы должны согласиться с тем, что они столь же дики и величественны, как Скандинавские горы. По словам Кауфмана, они символизируют «дух победы, превосходящий простую грубую силу и обыденность, дух, который борется и преодолевает все». Несмотря на то что некоторые сказания были заимствованы из мифологии других народов, древние скандинавы наделили своих богов благородным, несгибаемым духом и высокими целями и очень высоко ценили их. Эти старинные северные песни отличаются откровенностью, вечной духовной правдой и величием. Но смысл этого величия заключается не в колоссальных размерах божеств, а в огромной силе их грубого духа.
Введение христианства в северных районах Европы привнесло влияние греко-римской культуры, которая, в конце концов, вытеснила национальный дух, так что чуждая мифология и литература Древней Греции и Рима в значительной степени сформировала менталитет жителей Северной Европы, в то время как их родная литература и традиции были забыты.
Несомненно, мифология народов Северной Европы оказала глубокое влияние на обычаи, законы и язык британцев и, следовательно, подсознательно явилась источником вдохновения для английской литературы. Самые отличительные черты этой мифологии: черный (зловещий) юмор, которого нет в религиях других народов, и мрачные трагедийные ноты. Эти две характерные особенности, находящиеся на разных полюсах, наложили большой отпечаток на всю английскую литературу.

Хелен Гербер - Мифы Северной Европы

«Центрполиграф», 2008. – 380 с.

Хелен Гербер - Мифы Северной Европы – Содержание

Предисловие
Глава 1
  • Мифы о создании земли
  • Имир и Аудумла
  • Один, Вили и Be
  • Создание земли
  • Мани и Соль
  • Волки Скель и Хати
  • Карлики и альвы
  • Создание человека
  • Дерево Иггдрасиль
  • Мост Биврёст
  • Ваны
Глава 2
  • Отец богов и людей
  • Внешний облик Одина
  • Вальхалла
  • Пир героев
  • Слейпнир
  • Дикая Охота
  • Крысолов (Пестрый флейтист]
  • Епископ Гато
  • Ирмин
  • Колодец Мимира
  • Один и Вафтруднир
  • Изобретение рун
  • Гейрред и Агнар
  • Праздники Первого мая
  • Один как исторический персонаж
Глава 3
  • Королева богов
  • Украденное золото
  • Обманутый Один
  • Фулла (Фолла)
  • Гна
  • Ловн, Сьевн и Сюн
  • Гевьон
  • Эйр, Вар, Вер и Снотра
  • Хольда
  • Обретение льна
  • Таннхаузер
  • Easter, богиня весны
  • Берта, Белая дама
Глава 4
  • Громовержец
  • Молот Тора
  • Семья Тора
  • Златоволосая Сив
  • Поездка Тора в Ётунхейм
  • Утгард-Локи
  • Тор и Хрунгнир
  • Волшебница Гроа
  • Тор и Трюм
  • Тор и Гейрред
  • Поклонение Тору
Глава 5
  • Бог войны
  • Меч Тюра
  • История Фенрира
Глава 6
  • Происхождение поэзии
  • Поиски меда поэзии
  • Похищение меда поэзии – источника вдохновения
  • Бог музыки
  • Поклонение Браги
Глава 7
  • Молодильные яблоки
  • История Тьяцци
  • Возвращение Идунн
  • Богиня весны
  • Идунн попадает в нижний мир
Глава 8
  • Заложник богов
  • Бог лета
  • Скади, богиня зимы
  • Расставание Ньёрда и Скади
  • Поклонение Ньёрду
Глава 9
  • Бог волшебной страны
  • Сватовство к Герд
  • Исторический Фрейр
  • Поклонение Фрейру
  • Праздник Юл
  • Как море стало соленым
Глава 10
  • Богиня любви
  • Предводительница валькирий
  • Фрейя и Од
  • Ожерелье Фрейи
  • История Оттара и Ангантюра
  • Мужья Фрейи
  • Поклонение Фрейе
Глава 11
  • Бог зимы
  • Поклонение Уллю
Глава 12
  • Бог правосудия и правды
  • История Холиголанда
Глава 13
  • Страж богов
  • Страж радужного моста
  • Локи и Фрейя
  • Имена Хеймдалля
  • Рассказ о Риге
Глава 14
  • Проворный бог
  • Хермод и предсказатель
Глава 15
  • Молчаливый бог
  • Башмак Видара
  • Прорицание норн
Глава 16
  • Сватовство к Ринд
  • Рождение Вали
  • Поклонение Вали
Глава 17
  • Три богини судьбы
  • Нити судьбы, которые плели норны
  • Другие духи-покровители
  • История Норнагеста
  • Валы
Глава 18
  • Девы сражений
  • Кони-облака
  • Выбирающие, кому умереть
  • Число валькирий и их обязанности
  • Вёлунд и валькирии
  • Брюнхильд
Глава 19
  • Потомок Локи
  • Царство Хель в Нифльхейме
  • Представления о загробной жизни
  • Чума и голод
Глава 20
  • Бог моря
  • Богиня Ран
  • Волны
  • Кипящий котел Эгира
  • Тор и Хюмир
  • Отрицательные божества
  • Другие морские божества
  • Речные нимфы
  • Легенды о Лорелее
Глава 21
  • Самый любимый бог
  • Сон Бальдра
  • Пророчество вёльвы
  • Игры богов
  • Смерть Бальдра
  • Хермод исполняет поручение
  • Погребальный костер
  • Поиски Хермода
  • Условия освобождения Бальдра
  • Возвращение Хермода
  • Вали-мститель
  • Значение мифа
  • Поклонение Бальдру
Глава 22
  • Дух зла
  • Нрав Локи
  • Сигюн
  • Скримсли и дитя крестьянина
  • Великан-строитель
  • Последнее преступление Локи
  • Пир Эгира
  • Погоня за Локи
  • Наказание Локи
  • День Локи
Глава 23
  • Ётунхейм
  • Происхождение гор
  • Первые боги
  • Влюбленный великан
  • Великан и церковные колокола
  • Корабль великана
  • Принцесса Ильзе
  • Забава принцессы
Глава 24
  • Маленькие человечки
  • Тарнкаппе
  • Легенда Каллундборга
  • Волшебство карликов
  • Исчезновение карликов
  • Подкидыши
  • Пики Троллей
  • Предположение
Глава 25
  • Волшебное царство
  • Танец эльфов
  • Блуждающие огоньки
  • Оберон и Титания
  • Эльф-блот
  • Рисунки на дверных косяках
Глава 26
  • Начало истории
  • Сага о Вёльсунгах
  • Сиги
  • Рери
  • Вёльсунг
  • Свадьба Сигню
  • Меч в Бранстоке
  • Сигмунд
  • Предательство Сиггейра
  • Сыновья Сигню
  • Синфьётли
  • Оборотни
  • Сигмунд и Синфьётли попадают в плен к Сиггейру
  • Месть Сигмунда
  • Хельги
  • Смерть Синфьётли
  • Хьёрдис
  • Альф, викинг
  • Рождение Сигурда
  • Сокровище повелителя карликов
  • Меч Сигурда
  • Битва с драконом
  • Спящая дева-воительница
  • Воспитание Аслауг
  • Нибелунги (Нифлунги)
  • План Гуннара
  • Приход Брюнхильд
  • Ссора королев
  • Смерть Сигурда
  • Бегство Гудрун
  • Атли, конунг гуннов
  • Захоронение сокровища Нибелунгов
  • Предательство Атли
  • Последний из Нибелунгов
  • Сванхильд
  • Истолкование саги
Глава 27
  • Епископ Эсайас Тегнер
  • Рождение Викинга
  • Игра в шары
  • Кровная вражда
  • Торстен и Беле
  • Рождение Фритьофа и Ингеборг
  • Любовь Фритьофа к Ингеборг
  • Хельге и Халывдан
  • Парадное платье Фритьофа
  • Сватовство Сигурда Ринга
  • У храма Бальдра
  • Изгнание Фритьофа
  • Буря
  • Вызов Атле
  • Возвращение Фритьофа
  • Фритьоф в изгнании
  • Во дворе конунга Ринга
  • Верность Фритьофа
  • Помолвка Фритьофа и Ингеборг
Глава 28
  • Закат богов
  • Фимбульветер
  • Волки на свободе
  • Хеймдалль бьет тревогу
  • Морские чудовища
  • Подземные чудовища
  • Великая битва
  • Всепожирающий огонь
  • Возрождение
  • Новые небеса
Глава 29
  • Сравнительная мифология
  • Начало всего
  • Космогония
  • Небесные явления
  • Юпитер и Один
  • Создание человека
  • Норны и греческие богини судьбы
  • Сезонные мифы
  • Фригг и Юнона
  • Мифы, связанные с музыкой
  • Тор и греческие боги
  • Идунн и Эвридика
  • Скади и Диана
  • Фрейр и Аполлон
  • Фрейя и Венера
  • Од и Адонис
  • Ринд и Даная
  • Мифы на морские сюжеты
  • Бальдр и Аполлон
  • Рагнарёк и потоп
  • Великаны и титаны
  • Сага о Вёльсунгах
  • Брюнхильд
  • Солнечные мифы
Глоссарии
Views 207
Rating 5.0 / 5
Added 30.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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