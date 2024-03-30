Гербер - Мифы Северной Европы
В настоящее время никем не оспаривается первостепенная важность поэтических фрагментов ранней исландской литературы, правда, еще так давно сохранялось крайне безразличное отношение к богатству религиозных традиций и мифических верований, отразившихся в этих фрагментах.
Столь длительное пренебрежение этими драгоценными свидетельствами жизни наших языческих предков не вина самого материала, в котором надежно сохранены свидетельства религиозных верований. Можно с полной уверенностью сказать, что Эдда в основе своей столь же своеобразна и насыщена национальной героикой, как и более грациозная и идиллическая мифология юга. Длительное пренебрежение древнескандинавской мифологией нельзя объяснить ничтожеством ее божеств. Может быть, в них нет духовной высоты, свойственной божествам других народов, однако занимающиеся изучением исландской литературы должны согласиться с тем, что они столь же дики и величественны, как Скандинавские горы. По словам Кауфмана, они символизируют «дух победы, превосходящий простую грубую силу и обыденность, дух, который борется и преодолевает все». Несмотря на то что некоторые сказания были заимствованы из мифологии других народов, древние скандинавы наделили своих богов благородным, несгибаемым духом и высокими целями и очень высоко ценили их. Эти старинные северные песни отличаются откровенностью, вечной духовной правдой и величием. Но смысл этого величия заключается не в колоссальных размерах божеств, а в огромной силе их грубого духа.
Введение христианства в северных районах Европы привнесло влияние греко-римской культуры, которая, в конце концов, вытеснила национальный дух, так что чуждая мифология и литература Древней Греции и Рима в значительной степени сформировала менталитет жителей Северной Европы, в то время как их родная литература и традиции были забыты.
Несомненно, мифология народов Северной Европы оказала глубокое влияние на обычаи, законы и язык британцев и, следовательно, подсознательно явилась источником вдохновения для английской литературы. Самые отличительные черты этой мифологии: черный (зловещий) юмор, которого нет в религиях других народов, и мрачные трагедийные ноты. Эти две характерные особенности, находящиеся на разных полюсах, наложили большой отпечаток на всю английскую литературу.
Хелен Гербер - Мифы Северной Европы
«Центрполиграф», 2008. – 380 с.
Хелен Гербер - Мифы Северной Европы – Содержание
Предисловие
Глава 1
- Мифы о создании земли
- Имир и Аудумла
- Один, Вили и Be
- Создание земли
- Мани и Соль
- Волки Скель и Хати
- Карлики и альвы
- Создание человека
- Дерево Иггдрасиль
- Мост Биврёст
- Ваны
Глава 2
- Отец богов и людей
- Внешний облик Одина
- Вальхалла
- Пир героев
- Слейпнир
- Дикая Охота
- Крысолов (Пестрый флейтист]
- Епископ Гато
- Ирмин
- Колодец Мимира
- Один и Вафтруднир
- Изобретение рун
- Гейрред и Агнар
- Праздники Первого мая
- Один как исторический персонаж
Глава 3
- Королева богов
- Украденное золото
- Обманутый Один
- Фулла (Фолла)
- Гна
- Ловн, Сьевн и Сюн
- Гевьон
- Эйр, Вар, Вер и Снотра
- Хольда
- Обретение льна
- Таннхаузер
- Easter, богиня весны
- Берта, Белая дама
Глава 4
- Громовержец
- Молот Тора
- Семья Тора
- Златоволосая Сив
- Поездка Тора в Ётунхейм
- Утгард-Локи
- Тор и Хрунгнир
- Волшебница Гроа
- Тор и Трюм
- Тор и Гейрред
- Поклонение Тору
Глава 5
- Бог войны
- Меч Тюра
- История Фенрира
Глава 6
- Происхождение поэзии
- Поиски меда поэзии
- Похищение меда поэзии – источника вдохновения
- Бог музыки
- Поклонение Браги
Глава 7
- Молодильные яблоки
- История Тьяцци
- Возвращение Идунн
- Богиня весны
- Идунн попадает в нижний мир
Глава 8
- Заложник богов
- Бог лета
- Скади, богиня зимы
- Расставание Ньёрда и Скади
- Поклонение Ньёрду
Глава 9
- Бог волшебной страны
- Сватовство к Герд
- Исторический Фрейр
- Поклонение Фрейру
- Праздник Юл
- Как море стало соленым
Глава 10
- Богиня любви
- Предводительница валькирий
- Фрейя и Од
- Ожерелье Фрейи
- История Оттара и Ангантюра
- Мужья Фрейи
- Поклонение Фрейе
Глава 11
- Бог зимы
- Поклонение Уллю
Глава 12
- Бог правосудия и правды
- История Холиголанда
Глава 13
- Страж богов
- Страж радужного моста
- Локи и Фрейя
- Имена Хеймдалля
- Рассказ о Риге
Глава 14
- Проворный бог
- Хермод и предсказатель
Глава 15
- Молчаливый бог
- Башмак Видара
- Прорицание норн
Глава 16
- Сватовство к Ринд
- Рождение Вали
- Поклонение Вали
Глава 17
- Три богини судьбы
- Нити судьбы, которые плели норны
- Другие духи-покровители
- История Норнагеста
- Валы
Глава 18
- Девы сражений
- Кони-облака
- Выбирающие, кому умереть
- Число валькирий и их обязанности
- Вёлунд и валькирии
- Брюнхильд
Глава 19
- Потомок Локи
- Царство Хель в Нифльхейме
- Представления о загробной жизни
- Чума и голод
Глава 20
- Бог моря
- Богиня Ран
- Волны
- Кипящий котел Эгира
- Тор и Хюмир
- Отрицательные божества
- Другие морские божества
- Речные нимфы
- Легенды о Лорелее
Глава 21
- Самый любимый бог
- Сон Бальдра
- Пророчество вёльвы
- Игры богов
- Смерть Бальдра
- Хермод исполняет поручение
- Погребальный костер
- Поиски Хермода
- Условия освобождения Бальдра
- Возвращение Хермода
- Вали-мститель
- Значение мифа
- Поклонение Бальдру
Глава 22
- Дух зла
- Нрав Локи
- Сигюн
- Скримсли и дитя крестьянина
- Великан-строитель
- Последнее преступление Локи
- Пир Эгира
- Погоня за Локи
- Наказание Локи
- День Локи
Глава 23
- Ётунхейм
- Происхождение гор
- Первые боги
- Влюбленный великан
- Великан и церковные колокола
- Корабль великана
- Принцесса Ильзе
- Забава принцессы
Глава 24
- Маленькие человечки
- Тарнкаппе
- Легенда Каллундборга
- Волшебство карликов
- Исчезновение карликов
- Подкидыши
- Пики Троллей
- Предположение
Глава 25
- Волшебное царство
- Танец эльфов
- Блуждающие огоньки
- Оберон и Титания
- Эльф-блот
- Рисунки на дверных косяках
Глава 26
- Начало истории
- Сага о Вёльсунгах
- Сиги
- Рери
- Вёльсунг
- Свадьба Сигню
- Меч в Бранстоке
- Сигмунд
- Предательство Сиггейра
- Сыновья Сигню
- Синфьётли
- Оборотни
- Сигмунд и Синфьётли попадают в плен к Сиггейру
- Месть Сигмунда
- Хельги
- Смерть Синфьётли
- Хьёрдис
- Альф, викинг
- Рождение Сигурда
- Сокровище повелителя карликов
- Меч Сигурда
- Битва с драконом
- Спящая дева-воительница
- Воспитание Аслауг
- Нибелунги (Нифлунги)
- План Гуннара
- Приход Брюнхильд
- Ссора королев
- Смерть Сигурда
- Бегство Гудрун
- Атли, конунг гуннов
- Захоронение сокровища Нибелунгов
- Предательство Атли
- Последний из Нибелунгов
- Сванхильд
- Истолкование саги
Глава 27
- Епископ Эсайас Тегнер
- Рождение Викинга
- Игра в шары
- Кровная вражда
- Торстен и Беле
- Рождение Фритьофа и Ингеборг
- Любовь Фритьофа к Ингеборг
- Хельге и Халывдан
- Парадное платье Фритьофа
- Сватовство Сигурда Ринга
- У храма Бальдра
- Изгнание Фритьофа
- Буря
- Вызов Атле
- Возвращение Фритьофа
- Фритьоф в изгнании
- Во дворе конунга Ринга
- Верность Фритьофа
- Помолвка Фритьофа и Ингеборг
Глава 28
- Закат богов
- Фимбульветер
- Волки на свободе
- Хеймдалль бьет тревогу
- Морские чудовища
- Подземные чудовища
- Великая битва
- Всепожирающий огонь
- Возрождение
- Новые небеса
Глава 29
- Сравнительная мифология
- Начало всего
- Космогония
- Небесные явления
- Юпитер и Один
- Создание человека
- Норны и греческие богини судьбы
- Сезонные мифы
- Фригг и Юнона
- Мифы, связанные с музыкой
- Тор и греческие боги
- Идунн и Эвридика
- Скади и Диана
- Фрейр и Аполлон
- Фрейя и Венера
- Од и Адонис
- Ринд и Даная
- Мифы на морские сюжеты
- Бальдр и Аполлон
- Рагнарёк и потоп
- Великаны и титаны
- Сага о Вёльсунгах
- Брюнхильд
- Солнечные мифы
Глоссарии
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