Гербер - Мифы Северной Европы

В настоящее время никем не оспаривается первостепенная важность поэтических фрагментов ранней исландской литературы, правда, еще так давно сохранялось крайне безразличное отношение к богатству религиозных традиций и мифических верований, отразившихся в этих фрагментах.

Столь длительное пренебрежение этими драгоценными свидетельствами жизни наших языческих предков не вина самого материала, в котором надежно сохранены свидетельства религиозных верований. Можно с полной уверенностью сказать, что Эдда в основе своей столь же своеобразна и насыщена национальной героикой, как и более грациозная и идиллическая мифология юга. Длительное пренебрежение древнескандинавской мифологией нельзя объяснить ничтожеством ее божеств. Может быть, в них нет духовной высоты, свойственной божествам других народов, однако занимающиеся изучением исландской литературы должны согласиться с тем, что они столь же дики и величественны, как Скандинавские горы. По словам Кауфмана, они символизируют «дух победы, превосходящий простую грубую силу и обыденность, дух, который борется и преодолевает все». Несмотря на то что некоторые сказания были заимствованы из мифологии других народов, древние скандинавы наделили своих богов благородным, несгибаемым духом и высокими целями и очень высоко ценили их. Эти старинные северные песни отличаются откровенностью, вечной духовной правдой и величием. Но смысл этого величия заключается не в колоссальных размерах божеств, а в огромной силе их грубого духа.

Введение христианства в северных районах Европы привнесло влияние греко-римской культуры, которая, в конце концов, вытеснила национальный дух, так что чуждая мифология и литература Древней Греции и Рима в значительной степени сформировала менталитет жителей Северной Европы, в то время как их родная литература и традиции были забыты.

Несомненно, мифология народов Северной Европы оказала глубокое влияние на обычаи, законы и язык британцев и, следовательно, подсознательно явилась источником вдохновения для английской литературы. Самые отличительные черты этой мифологии: черный (зловещий) юмор, которого нет в религиях других народов, и мрачные трагедийные ноты. Эти две характерные особенности, находящиеся на разных полюсах, наложили большой отпечаток на всю английскую литературу.

Хелен Гербер - Мифы Северной Европы

«Центрполиграф», 2008. – 380 с.

Хелен Гербер - Мифы Северной Европы – Содержание

Предисловие

Глава 1

Мифы о создании земли

Имир и Аудумла

Один, Вили и Be

Создание земли

Мани и Соль

Волки Скель и Хати

Карлики и альвы

Создание человека

Дерево Иггдрасиль

Мост Биврёст

Ваны

Глава 2

Отец богов и людей

Внешний облик Одина

Вальхалла

Пир героев

Слейпнир

Дикая Охота

Крысолов (Пестрый флейтист]

Епископ Гато

Ирмин

Колодец Мимира

Один и Вафтруднир

Изобретение рун

Гейрред и Агнар

Праздники Первого мая

Один как исторический персонаж

Глава 3

Королева богов

Украденное золото

Обманутый Один

Фулла (Фолла)

Гна

Ловн, Сьевн и Сюн

Гевьон

Эйр, Вар, Вер и Снотра

Хольда

Обретение льна

Таннхаузер

Easter, богиня весны

Берта, Белая дама

Глава 4

Громовержец

Молот Тора

Семья Тора

Златоволосая Сив

Поездка Тора в Ётунхейм

Утгард-Локи

Тор и Хрунгнир

Волшебница Гроа

Тор и Трюм

Тор и Гейрред

Поклонение Тору

Глава 5

Бог войны

Меч Тюра

История Фенрира

Глава 6

Происхождение поэзии

Поиски меда поэзии

Похищение меда поэзии – источника вдохновения

Бог музыки

Поклонение Браги

Глава 7

Молодильные яблоки

История Тьяцци

Возвращение Идунн

Богиня весны

Идунн попадает в нижний мир

Глава 8

Заложник богов

Бог лета

Скади, богиня зимы

Расставание Ньёрда и Скади

Поклонение Ньёрду

Глава 9

Бог волшебной страны

Сватовство к Герд

Исторический Фрейр

Поклонение Фрейру

Праздник Юл

Как море стало соленым

Глава 10

Богиня любви

Предводительница валькирий

Фрейя и Од

Ожерелье Фрейи

История Оттара и Ангантюра

Мужья Фрейи

Поклонение Фрейе

Глава 11

Бог зимы

Поклонение Уллю

Глава 12

Бог правосудия и правды

История Холиголанда

Глава 13

Страж богов

Страж радужного моста

Локи и Фрейя

Имена Хеймдалля

Рассказ о Риге

Глава 14

Проворный бог

Хермод и предсказатель

Глава 15

Молчаливый бог

Башмак Видара

Прорицание норн

Глава 16

Сватовство к Ринд

Рождение Вали

Поклонение Вали

Глава 17

Три богини судьбы

Нити судьбы, которые плели норны

Другие духи-покровители

История Норнагеста

Валы

Глава 18

Девы сражений

Кони-облака

Выбирающие, кому умереть

Число валькирий и их обязанности

Вёлунд и валькирии

Брюнхильд

Глава 19

Потомок Локи

Царство Хель в Нифльхейме

Представления о загробной жизни

Чума и голод

Глава 20

Бог моря

Богиня Ран

Волны

Кипящий котел Эгира

Тор и Хюмир

Отрицательные божества

Другие морские божества

Речные нимфы

Легенды о Лорелее

Глава 21

Самый любимый бог

Сон Бальдра

Пророчество вёльвы

Игры богов

Смерть Бальдра

Хермод исполняет поручение

Погребальный костер

Поиски Хермода

Условия освобождения Бальдра

Возвращение Хермода

Вали-мститель

Значение мифа

Поклонение Бальдру

Глава 22

Дух зла

Нрав Локи

Сигюн

Скримсли и дитя крестьянина

Великан-строитель

Последнее преступление Локи

Пир Эгира

Погоня за Локи

Наказание Локи

День Локи

Глава 23

Ётунхейм

Происхождение гор

Первые боги

Влюбленный великан

Великан и церковные колокола

Корабль великана

Принцесса Ильзе

Забава принцессы

Глава 24

Маленькие человечки

Тарнкаппе

Легенда Каллундборга

Волшебство карликов

Исчезновение карликов

Подкидыши

Пики Троллей

Предположение

Глава 25

Волшебное царство

Танец эльфов

Блуждающие огоньки

Оберон и Титания

Эльф-блот

Рисунки на дверных косяках

Глава 26

Начало истории

Сага о Вёльсунгах

Сиги

Рери

Вёльсунг

Свадьба Сигню

Меч в Бранстоке

Сигмунд

Предательство Сиггейра

Сыновья Сигню

Синфьётли

Оборотни

Сигмунд и Синфьётли попадают в плен к Сиггейру

Месть Сигмунда

Хельги

Смерть Синфьётли

Хьёрдис

Альф, викинг

Рождение Сигурда

Сокровище повелителя карликов

Меч Сигурда

Битва с драконом

Спящая дева-воительница

Воспитание Аслауг

Нибелунги (Нифлунги)

План Гуннара

Приход Брюнхильд

Ссора королев

Смерть Сигурда

Бегство Гудрун

Атли, конунг гуннов

Захоронение сокровища Нибелунгов

Предательство Атли

Последний из Нибелунгов

Сванхильд

Истолкование саги

Глава 27

Епископ Эсайас Тегнер

Рождение Викинга

Игра в шары

Кровная вражда

Торстен и Беле

Рождение Фритьофа и Ингеборг

Любовь Фритьофа к Ингеборг

Хельге и Халывдан

Парадное платье Фритьофа

Сватовство Сигурда Ринга

У храма Бальдра

Изгнание Фритьофа

Буря

Вызов Атле

Возвращение Фритьофа

Фритьоф в изгнании

Во дворе конунга Ринга

Верность Фритьофа

Помолвка Фритьофа и Ингеборг

Глава 28

Закат богов

Фимбульветер

Волки на свободе

Хеймдалль бьет тревогу

Морские чудовища

Подземные чудовища

Великая битва

Всепожирающий огонь

Возрождение

Новые небеса

Глава 29

Сравнительная мифология

Начало всего

Космогония

Небесные явления

Юпитер и Один

Создание человека

Норны и греческие богини судьбы

Сезонные мифы

Фригг и Юнона

Мифы, связанные с музыкой

Тор и греческие боги

Идунн и Эвридика

Скади и Диана

Фрейр и Аполлон

Фрейя и Венера

Од и Адонис

Ринд и Даная

Мифы на морские сюжеты

Бальдр и Аполлон

Рагнарёк и потоп

Великаны и титаны

Сага о Вёльсунгах

Брюнхильд

Солнечные мифы

Глоссарии