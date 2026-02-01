Герцман - История музыки - Ранние христиане

Конечно, такой путь имеет свои недостатки, так как никто не может гарантировать, что предлагаемые "заполнения” в достаточной мере соответствуют действительности. Однако, несмотря на столь серьезную опасность, второй способ изложения все же более плодотворен, поскольку он помогает полнее и живее представить себе то, что должно было происходить в музыке тех времен. Будущие же исследования помогут уточнить, что в предложенной реконструкции справедливо, а что — нет. Но читатель не должен трактовать сказанное буквально и рас­считывать, что в этой книге он найдет все о раннехристианской музыке. Такую задачу вряд ли когда-нибудь можно будет решить. Краткость, отрывочность и малочисленность уцелевших свидетельств не дают возможности воссоздать всю картину в целом. Здесь будет осуществлена попытка восстановить лишь отдельные фрагменты, чтобы когда-нибудь, под руками более опытных и более талантливых реставраторов, обладающих несравненно более многочисленными сведениями, они смогли превратиться в широкое мозаичное полотно, призванное запечатлеть музыкальную жизнь ранних христиан во всей ее полноте, насколько будут позволять появившиеся к тому времени материалы. Выбирая для изложения второй способ, я прошу читателя не рассматривать предлагаемые мною реконструкции в качестве художественных очерков, так как эти страницы книги не претендуют на принадлежность к столь высокой категории литературы.

Будучи историком музыки, я хорошо понимаю границы своей компетенции и своих возможностей. "Литературные” фрагменты введены в текст только с одной целью: помочь читателю погрузиться в описываемую эпоху, почувствовать отдельные детали той далекой жизни и благодаря этому лучше понять особенности звучавшей тогда музыки, отношение к ней и многие другие подробности, не запечатленные в сохранившихся свидетельствах. При знакомстве с материалом книги необходимо постоянно помнить, что музыка являлась лишь одной из многочисленных граней жизни раннехристианских общин и, конечно, далеко не главной. Чтобы лучше осмыслить эту грань, не следует отделять ее от других. Поэтому пусть читатель не сетует, если некоторые страницы покажутся ему не связанными непосредственно с музыкой. Они введены в текст ради воспроизведения более широкого фона, присутствие которого должно помочь более углубленному пониманию музыки. Кроме того, здесь часто будут приводиться свидетельства ее слушателей. Это важные документы, позволяющие нам проникнуть в ее особенности. К некоторым из них придется обращаться не по одному разу, чтобы с их помощью осветить разные ипостаси звучавшей тогда музыки.

(Серия : Авторский учебник).

К читателю

Пролог

Беседа I. Ангельская прелюдия

Видение Захарии

Небесные гимны на земле

Пророчество с музыкой

Беседа II. Задолго до евангелистов

У древних стен

Песнь Моисея и Мариам

Воспоминания о псалмопевце

Освящение двух храмов

Беседа III. Четыре евангельских эпизод, а

Въезд в Иерусалим

Хоровод

Погребальная песня

Беседа IV. Агапы

Письмо Плиния Младшего

У терапевтов

Триада апостола Павла

Духовное жертвоприношение

Беседа V. Песнопения над пусты ней

Святой Антоний и другие

Смирение страстей

Жизнь с псалмодией

Рождение певчего

Беседа VI. Гонения

Оргия ненависти

Духовная опора

Чудо преображения

Под сводами катакомб

Беседа VII. За пределам и храма

В труде

В частной жизни

Поел с Миланского эдикта

В спорах с еретиков и

Уцелевшие реликвии

Гимн Святой Троице

Беседа VIII. Противостояние

«Не будьте идолопоклонниками...»

От нравов к музыке

Долой предметы нечестивых обрядов!

Труба судьбы

Для примирения прошлого и настоящего

Беседа IX. Во врем я божественной литургии

Диалог с Богом

Между молитвами

Музыка и слово

Звуковые потоки

Хор

«Аллилуия»

«Ломаные мелосы»

Эпилог

Публикации приводящихся в книге христианских и языческих источников

Именной указатель

Новые издания по дисциплине «История музыки» и смежным дисциплинам